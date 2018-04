Cyklistika prospívá kyčlím, ale pozor na páteř

Hlava a krk

Krční páteř trpí vibracemi při jízdě nerovným terénem. Při nesprávném sezení na kole bývá hlava v záklonu, což může omezit průtok krve krční tepnou a omezit cévní zásobení mozku.

Ruce

Klouby rukou jsou ty, které nejvíce trpí vibracemi. Při jízdě po nerovném terénu (zvláště při rychlé jízdě) jsou kladeny zvýšené nároky na svaly rukou, které drží řídítka a ovládají brzdy. Tyto svaly jsou trvale stažené, nemohou si odpočinout, nedostatečně v nich proudí krev, pracují více, rychleji se unaví.

Srdce a plíce

Jedou na plný plyn a cyklistika je pro ně jednoznačně pozitivní. Stejně jako pro celý oběhový systém. Jízda na kole rozvíjí kapacitu plic, svalstvo má zvýšené nároky na kyslík, přívod živin a odvod zplodin látkového metabolismu. Lidé se srdečními problémy by měli být opatrnější, hlídat si, jak se cítí, i když užívají léky. Čistý vzduch bez exhalací je červenými krvinkami roznášen do všech částí těla.

Stehna

Šlapání je posiluje. Na druhou stranu ale pracují svaly nohou ve zkrácení (nenatahují se během zátěže do původní délky) a vzhledem k pevnému uchycení nohou na pedálu nejsou během pohybu maximálně protahovány. Proto je potřeba je před i po jízdě dobře protáhnout. Pro správnou funkci svalů je nutné správně nastavení sedátka, aby cyklista co nejlépe vyžil pákového mechanismu přenosu síly přes nohy do pedálů.

Kyčelní kloub

Pro kyčelní kloub je cyklistika tím nejšetrnějším sportem, zvláště pak pro lidi s nadváhou. Také pro ty, kdo mají artrózu či jiné degenerativní onemocnění kloubů, je v malých či přiměřených dávkách cyklistika vhodným sportem.

Hrudní páteř

Pozice cyklisty nerespektuje fyziologické zakřivení páteře, hrudník je "vyhrbený". To zatěžuje hrudní páteř. Také pozice lopatek a ramen často nebývá správná. Tím, jak se cyklista opírá o řídítka, se lopatky mohou odlepovat od hrudníku, odstávají. Ramena se zase mohou vysouvat vpřed, zaujímají takzvaně úlevovou polohu.

Bedra

Bolesti v této části zad jsou problémem řady cyklistů, objevují se při nebo i po déle trvající jízdě, kdy je páteř nucena setrvávat v předklonu, často dochází k neadekvátním zatížení především v oblasti bederního úseku páteře a rozvoji bolesti.

Zápěstí

Při nedostatečně odpruženém kole se mohou objevovat bolesti zápěstí a lokte, kdy je paže vystavena opakovaným vibracím. Chronické otřesy mohou pak postihnout nejrůznější struktury v oblasti ruky a lokte, ale i pletence horní končetiny. To může být příčinou bolesti v těchto místech.

Kolena

Bolest kolen patří u cyklistů mezi jedny z nejčastějších. Příčin může být celá řada: špatné nastavení sedla, nesprávná technika šlapání, zkrácení svalů přední skupiny stehna, prochladnutí a podobně.