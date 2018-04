Cvičení může zlepšit váš sex. Vyzkoušejte prkno i přerušované močení

Pokud nejste spokojena se svým sexuálním životem, nejste v tom rozhodně sama. S nějakým sexuálním problémem či dysfunkcí se potýká obrovské množství lidí. Například výzkum, kterého se zúčastnilo téměř třicet tisíc žen z devětadvaceti zemí, ukázal, že pokles libida, který trvá několik měsíců, pociťuje třicet až čtyřicet procent z nich.

Pouze necelých třicet procent žen dosahuje pravidelně při pohlavním styku orgasmu. Podle výzkumu agentury STEM/MARK trpí určitým stupněm erektilní dysfunkce v Česku 54 procent mužů ve věku od pětatřiceti do pětašedesáti let.



Přitom zlepšení kvality intimních prožitků nemusí být nijak složité. Víte, jaké cvičení bude mít na váš sexuální život pozitivní vliv a pomůže vám k větší spokojenosti?

Posilováním k lepšímu sexu

Možná by vás souvislost mezi posilováním a kvalitním sexem nikdy nenapadla, ale je to tak. Vědci dokázali pozitivní vliv posilování na sexuální život mužů i žen. Podle výzkumu Texaské univerzity zlepšuje posilování i cvičení obecné přítok krve do genitálií a tím se zlepšuje jejich citlivost i reakce na stimulaci.

Odborníci upozorňují, že zlepšení kardiovaskulárního oběhu, k němuž při posilování dochází, má vynikající vliv nejen na sexuální život žen, ale zkvalitňuje i intimní život mužů. Zvýšený a bezproblémový přítok krve je totiž klíčovým faktorem erekce.

Navíc se posilování zvyšuje hladina testosteronu, což u mužů vyvolává další zvýšení libida. U žen zase chuť na sex úzce souvisí se spokojeností s vlastním tělem, která se při pravidelném cvičení a posilování zlepšuje.

„Je známou skutečností, že ženy, které jsou samy se sebou spokojené, si dokáží intimnosti lépe vychutnat a prožít. A to bez ohledu na to, jestli jejich míry vyhovují současným měřítkům krásy. Důležitý je vlastní pocit, sebevědomí a spokojenost se svým tělem, protože potom se žena soustředí na intimní prožitek a nepřemýšlí nad nedostatky své postavy a podobně,“ říká psycholožka Zdeňka Dušková.

Jako bonus posilování si můžete připočítat lepší výkonnost a větší výdrž při sexu.

Nejúčinnější cviky

A které posilovací cviky jsou z hlediska vašich intimních prožitků nejúčinnější? Pro ženy i muže je zásadní posilování středu těla a hlubokého stabilizačního systému.

Vynikající službu vám v tomto ohledu prokáže „výdrž v prkně“, respektive „plank.“ Jde o cvik, při kterém posilujete především právě střed těla, posilují se při něm i svaly hlubokého stabilizačního systému, ale například i ramenní a stehenní svaly, či svaly spodní části zad.

Cvik - prkno

To všechno jsou svalové skupiny, které se při sexu intenzivně zapojují. Důležité je ale, abyste se při „prkně“ neprohýbali v zádech, hlava byla v prodloužení páteře, lokty jste umístili přímo pod rameny a zpevnili břicho i hýždě.



Zázračným cvikem, při kterém se posiluje pánevní dno, je takzvaný pánevní most. Při něm ležíte na zádech a pokrčené nohy tisknete celou plochou chodidla k podložce.

Pomalu zvedáte pánev a záda směrem nahoru až po lopatky. Výdrž v této pozici by měla být kolem půl minuty a poté se vrátíte do výchozího postavení. Pánevní most opakujte minimálně patnáctkrát.

Cvik - pánevní most

Posilováním pánevního dna nejen zintenzivníte své intimní prožitky, ale představuje například i vynikající prevenci proti inkontinenci.

„Inkontinence, která se často objevuje po porodu, je pro ženy velmi stresující a negativně se podepisuje na jejich sebevědomí. Většinou je totiž vnímána jako neschopnost ovládat tak základní funkce, jako je vyměšování. Ačkoli není inkontinence zvládnutelná pouhou vůlí, ženy ji vnímají jako velmi ponižující a to se samozřejmě následně odráží na jejich sexuálním životě,“ upozorňuje psycholožka.

Výzkum z roku 2008 přitom dokázal, že posilování pánevního dna má v případě inkontinence výsledky srovnatelné například s elektrostimulací nebo vaginálními pesary. Navíc posilování pánevního dna prospívá podle vědců i mužům, u kterých může efektivně odstranit problémy s předčasnou ejakulací.

Kegelův zázrak

Kegelovy cviky pomáhají ženám při posilování pánevního dna už od čtyřicátých let, kdy s nimi přišel doktor Arnold Kegel. Ačkoli byly původně určené pro korekci poporodní inkontinence, postupem času se ukázalo, že mají celou řadu velmi pozitivních vedlejších účinků. Mimo jiné Kegelovy cviky výrazně zlepší i váš sexuální život. Posilují se při nich totiž svaly v pánvi, které se zapojují i při sexu.

Při provádění Kegelových cviků se zapojují skupiny svalů, jaké používáte například, když chcete přerušit proud moči. Prostě je zatnete (zapojení správných svalů si můžete skutečně předem vyzkoušet na toaletě) a vydržíte pět sekund. Poté povolit a znova zatnout. Aby bylo cvičení účinné, je potřeba věnovat mu denně minimálně pět minut. Může se dělat ve stoje i v sedě.

Podle odborníků pravidelné praktikování Kegelových cviků usnadňuje dosažení orgasmu u žen. U mužů zase zlepšuje erekci a kontrolu nad ejakulací (jsou tedy vynikající prevencí proti předčasné ejakulaci). Někteří odborníci se dokonce domnívají, že tyto cviky jsou cestou k několikanásobnému orgasmu.