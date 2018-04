Cvičte pro radost, ne proto, že musíte

"Také jste si všimli, že nejčastější novoroční předsevzetí se týkají našeho životního stylu? Snad i proto, že o Vánocích lenošíme a dopřáváme si dobrého jídla, na Nový rok si slibujeme, že odteď bude všechno jinak," uvažuje pražská cvičitelka fitness Daniela Stackeová.

A potvrzuje: právě v lednu tržby fitness center a dalších sportovních zařízení oproti předchozím měsícům rychle rostou.

Už žádné výmluvy

Aby mělo cvičení smysl a zároveň aby u něj člověk vydržel, je dobré nedávat si přehnané závazky a na druhou stranu zbytečně se nevymlouvat třeba na nedostatek času.

"Vaše tělo si musí na pohyb pomalu zvykat. Pro začátek je nejlepší cvičit dvakrát týdně a teprve po pár týdnech můžete přidat a chodit cvičit častěji," radí Stackeová.

Nečekejte, že už na konci ledna budete mít pevnou a štíhlou postavu, a nesnažte se toho dosáhnout například tak, že to budete s cvičením přehánět. "Pokud se cítíte unaveni a bolest svalů je vám nepříjemná, je to známka, že jste se do cvičení vrhli příliš rychle a měli byste ubrat," varuje cvičitelka.

Netrpte, užívejte si to

Pokud kromě cvičení i hubnete, i zde platí - stravovací návyky měňte jen pozvolna. V tom se rozhodnutí pravidelně cvičit, případně hubnout liší třeba od snahy přestat kouřit - tam je naopak radikální odložení cigaret ze dne na den žádoucí. A abstinující kuřák se tak musí vyrovnávat s nepříjemnými stavy.

TŘI NEJČASTĚJŠÍ CHYBY • Špatně zvolený pohyb - pohybovou aktivitu musíte volit jak s ohledem na zdraví, tak je třeba brát v potaz, co od ní očekáváte. Ne každý pohyb například vede k hubnutí. • Přehnané předsevzetí - nemá smysl slibovat si, že budete chodit třeba běhat čtyřikrát týdně, když jste dosud nedělali nic. • Pohyb sám nestačí - pokud chcete cvičit hlavně kvůli hubnutí, musíte změnit i životosprávu - dopřejte si relaxační cvičení, když budete jen hrát squash či tenis, tělo bude zatěžováno jednostranně.

U cvičení by to mělo být jinak. "Myslete na to, že ani pohyb, ani dieta by vás neměly nijak omezovat. Tím nejhorším, co můžete udělat, je změna ze dne na den s pocitem, že teď trpím, a až zhubnu, budu se moci vrátit ke svým zlozvykům," říká Daniela Stackeová.

Kdo chápe cvičení jako dočasné utrpení, možná také zhubne nebo si zpevní postavu, ale daleko spíše si zadělá na takzvaný "jo jo" efekt místo toho, aby se zbavil nadbytečných kilogramů, jeho váha po čase opět stoupne.

Už víte, jak se budete hýbat?

Záleží na tom, co si od cvičení slibujete - někdo chce jen hubnout, jiný zlepšit fyzičku, další očekává především relaxaci od pracovního stresu. To všechno je možné. Volba vhodného pohybu je však opravdu trochu věda, protože nabídka je už dávno mnohem širší než jen běh, jízda na kole nebo plavání.

Také fitness centra nabízejí daleko více než jen posilovací stroje. "Zde využijte alespoň pro začátek služeb osobního trenéra, při špatném postupu byste si mohli ublížit. Pomůže vám sestavit cvičební plán šitý přesně na míru," radí Daniela Stackeová.

Ženy může spíše než cvičení na strojích lákat skupinové cvičení při hudbě - mnohé posilovny už nabízejí lekce aerobiku, který je zaměřený přímo na tvarování postavy, jde například o cvičení zvané P-class.

Ženám, které žijí ve stresu a zároveň touží po pohybu, který by jim přinesl zklidnění mysli, doporučuje Daniela Stackeová jógu nebo některý z tanců, který bývá v poslední době také v nabídce fitness center: břišní tance, salsa, afro dance a podobně.

Zapomeňte na to, že vás ve škole tělocvik nebavil a že jste měli protivného tělocvikáře. Dneska už nemusíte porovnávat své výkony se spolužáky ani s kýmkoli jiným.