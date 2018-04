Cvičení výrazně snižuje úmrtnost starších lidí

Průzkum, který zahrnul přes 15 000 amerických vojenských veteránů, je dosud nejrozsáhlejší ze všech obdobných. Jednoznačně ukazuje, že cvičení prodlužuje lidský život, a to bez ohledu na rasu či finanční příjmy.

"Poselství je jednoznačné - cvičení má vliv na každého bez ohledu na rasu nebo příjmy," řekl Peter Kokkinos, ředitel testovací a výzkumné laboratoře v lékařském centru pro veterány ve Washingtonu.

Výzkum se týkal 6 749 černochů a 8 911 bělochů ve věku mezi padesáti a sedmdesáti lety, kteří se od května 1983 do prosince 2006 podrobovali standardním zátěžovým chodeckým testům. Měli za úkol cvičit tak dlouho, až se u nich začala projevovat únava, která mohla dokonce hraničit se srdečními potížemi. Každý z testovaných byl sledován v průměru sedm a půl roku a všichni byli rozděleni do skupin podle výše příjmu a podle různých možností přístupu k lékařské péči. Obecně byli rozděleni do kategorií nízká kondice, mírná kondice, dobrá kondice a velmi dobrá kondice.

Výzkumníci zjistili, že míra úmrtnosti mužů středního věku s dobrou kondicí je poloviční ve srovnání s těmi, kteří při zátěžových chodeckých testech vykazují nízkou kondici. U mužů s velmi dobrou kondicí je riziko úmrtí až o 70 procent nižší než u těch s nízkou kondicí.

Peter Kokkinos tvrdí, že k dosažení dobré kondice není vůbec zapotřebí najímat osobní trenéry či vstupovat do nejrůznějších fitness-center.

"Všechno, co potřebujete, jsou dvě až tři hodiny rychlé chůze týdně," uvedl. Podle Kokkinose je půl hodiny rychlé chůze pět až šest dní v týdnu zcela dostatečných k tomu, aby se muž středního věku během několika měsíců dostal z kategorie "nízká kondice" do kategorie "velmi dobrá kondice."