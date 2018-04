Po čem mají modelky nádherné nohy. Vyzkoušela jsem Total Barre

Loni před nejslavnější světovou přehlídkou prádla byly barre baletu plné sociální sítě. A nyní konečně dorazil i do Česka, zatím tedy do pražského studia Dance Perfect.



„Total barre kombinuje prvky pilates, baletu i vytrvalostního tréninku. Při hodině tak dojde na posilování, správné držení těla i kardio trénink. Je opravdu pro každého, není nutné mít předchozí taneční zkušenosti,“ vysvětluje mi při příchodu do zrcadlového sálu tanečního studia lektorka Lenka Krejčová. Ona sama ztělesňuje přesně to, co byste od baletky čekali - je štíhlá, má dlouhé nohy i vlasy, pohybuje se s ladností labutě a z červeně nalíčených úst skoro nikdy nemizí lehký úsměv.



Piškotů netřeba

Převléknu se tedy do tmavých legín a sportovního trička, ale boty necháváme v šatně, cvičí se naboso nebo v protiskluzových ponožkách. V sále, jehož jednu stěnu tvoří zrcadla, si pak najdu místo vedle tyče a zvědavě okukuji další cvičenky. Trochu se mi uleví, když zaznamenám jenom jednu ženu, která vypadá na baletku. Ostatní jsou rozličného věku i tělesné konstituce a potvrzují tak Lenčina slova o tom, že se cvičení u baletní tyče hodí pro každého.



Lektorka zapne hudbu a ukáže nám základní pozici. Stojíme s nohama na šířku pánve, kolena pokrčená směrem od sebe, břicho zatažené, záda rovná jako svíčka a hlava v jejich prodloužení. Trochu se zahřejeme a protáhneme a pak už se vrháme k tyči. Lenka nám předvede, jak ji správně uchopit a jde se na věc.



Šedesátiminutová hodina Total Barre se kromě rozcvičky a závěrečného protažení skládá z krátkých choreografií, ke kterým kromě tyče občas využijeme i další pomůcky. Pro začátek je to overball - měkký, ne zcela nafouknutý míč, který se často využívá při pilates. Dáme si ho mezi kolena a nohama jej postupně stlačujeme a uvolňujeme. Přitom jsme na špičkách a máme pokrčená kolena, takže jenom tyč mě zpočátku dělí od nevyhnutelného pádu na zem. Plynulost pohybu i správnou pozici kontrolujeme v zrcadle před sebou. Kontroluje nás samozřejmě i lektorka Lenka, která nás napomíná za příliš rychlé pohyby, kterými si cvičení usnadňujeme.



Balet nebo twerk?

Balet ve fitku Total Barre je jedna z mnoha velmi populárních cvičení, které přivádí do tělocvičny prvky baletu. Jako první s tímto nápadem přišla balerína Lotte Berková na přelomu 50. a 60. let, když po úrazu spojila rehabilitační cvičení a balet a s novým druhem cvičení si otevřela studio v Londýně. Brzy se z něj stal hit a dveře si tu podávala třeba Joan Collinsová s Barbarou Streisandovou. Na svět tak přišla tzv. Metoda Lotty Berkové a díky Lottiným studentkám rozšířila po celém světě. Studentky si pak cviky různě upravovaly a vznikaly tak její odnože jako Physique 57, the Bar Method a v posledních letech třeba Barre3, Pure Barre nebo Total Barre. balertní tyč si našla spoustu fanynek mezi slavnými osobnostmi - kromě modelek si ji oblíbila třeba i herečka Drew Barrymorová nebo Madonna.



Netrvá to dlouho a nohy se mi rozklepou asi jako kdybych byla na hodině dancehallu a twerkingu. Zastavit se to nedá, cvičení to jenom komplikuje, zatnu ale zuby a sérii stisknutí a uvolnění overballu dokončím. Dá se toho otravného třesení nějak zbavit? „Jasně, musíš chodit cvičit pravidelně. Když nohy zesílí, klepání přestane,“ odvětí mi s úsměvem Lenka Krejčová.



Když sebe i ostatní cvičenky pozoruji v zrcadle, zdá se mi námi prováděný pohyb poměrně malý. Hýbeme se v bocích jen o několik centimetrů nahoru a dolu, přecházíme ze špiček na paty a zpět, propínáme a krčíme kolena. Úsilí, které k tomu musíme vynaložit, je ale obrovské. Pokud jste někdy pochybovala nad tím, že jsou baletky vrcholné atletky, hodina baletu u tyče vás z toho omylu hodně rychle vyvede. I nejmenší pohyb, pokud je samozřejmě správně provedený, dokáže zapojit celou plejádu svalů a dát jim co proto. Nejvíc dostane zabrat spodní polovina těla, moje stehna a hýždě jsou chvílemi v jednom ohni, a to rozhodně nepatřím k těm, co tráví své dny pojídáním brambůrků a sledováním televize.



Chvílemi se na baletní tyč až příliš věším, Lenka mi ale záhy vysvětluje, že je tu pouze pro moji bezpečnost, nikoliv jako hrazda. Při hodině dojde i na horní polovinu těla, kterou procvičíme s použitím gumy zaháknuté o baletní tyč. K posílení rukou využíváme i menší, zato těžší míčky, které držíme v dlaních a rukama opisujeme půlkružnice skoro tak, jak to známe od profesionálních tanečnic. Hodně mě potěší a povzbudí, když mě lektorka pochválí za hezkou práci rukou.

Zatáhnout břicho a vytáhnout krk

Lektorka Lenka Krejčová nám celou hodinu připomíná, abychom se nehrbily, zatáhly jsme břicha a usmívaly se. Pomalu si tak začínám připadat jako opravdová tanečnice nebo modelka (až na ten úsměv!), i když do jejich ladnosti mi stále ještě chybí roky tréninku a centimetry holenních kostí.



Následuje důkladné protahování všech procvičených svalů, ale i těch, na které se dneska nedostalo. „Nikdy nezapomínejte na strečink, jinak se vám svaly začnou zkracovat a nebudete mít hezké držení těla. Myslete na to třeba i po delší procházce se psem,“ nabádá nás lektorka. Já se protahuji pravidelně každý den, překvapí mě proto, že jeden cvik nejsem schopná zvládnout. Nedokážu být v bobku a zároveň mít celou plosku nohy na podlaze - paty se mi odlepují ať dělám, co dělám. Tah přitom necítím v oblasti zadní strany stehen, ale na holeních.



„Nic si z toho nedělej, tenhle cvik zkrátka některým lidem moc nejde, ale třeba se ti povede časem natrénovat,“ uklidňuje mě lektorka. A snaží se mě potěšit alespoň tím, že výsledky tohoto cvičení uvidím již po pěti cvičeních, což ihned dokazuje na dívce vedle mě, která za sebou má právě pět lekcí a rozdíl mezi jejím a mým plié je vidět na první pohled.



Při této hodině jsem si rozhodně mákla, ale nikdo se tu ze mě nesnažil vymáčknout duši a nadlidské výkony. Pokud nemáte rádi upocené křičící instruktory, pak může být baletní tyč i vaším útočištěm. Total Barre je náročné, ale zároveň i elegantní a krásné cvičení, což je i přes tvář zbrocenou potem dojem, který si odnáším i do šatny. A myslím na to pokaždé, když se během následujících tří dnů chci posadit nebo jdu po schodech. Pálení ve stehnech a hýždích mě v myšlenkách ihned přivede zpátky do zrcadlového sálu před baletní tyč.