Cvičení se musí dobře vybrat

Jak nechybovat při cvičení Cvičit ano, ale tak, aby to mělo smysl. Přinášíme rady, jak se správně hýbat. Jen tak bude pohyb maximálně efektivní a zdraví prospěšný. 1. Nechte si poradit od trenéra či od lékaře

Teprve zvažujete, jak začít s pohybem? Můžete navštívit některé fitness centrum, kde vám trenér sestaví program, který bude kombinací posilovacích cvičení a aerobního tréninku na trenažérech. Tak budete posilovat i hubnout zároveň.

V případě, že máte nějaké zdravotní problémy, poraďte se o volbě druhu cvičení také s lékařem. 2. Vyberte si vhodný pohyb

Záleží na tom, co od cvičení čekáte. Pokud jen zlepšení kondice, může být výběr jiný, než když chcete zároveň hubnout a formovat postavu. K tomu se nejlépe hodí kombinace různých druhů námahy. Nikdy nezapomeňte na protahování na konci cvičení. 3. Nepřepínejte se, nejde o rekordy

Nesnažte se hned strhnout rekordy, pokud se příliš unavíte nebo si naplánujete, že budete cvičit denně, nejspíše vás to záhy přestane bavit. Když budete navíc cvičit příliš intenzivně a nakládat si třeba větší zátěž, budete zapojovat i svaly, které by se cviku jinak účastnit neměly, a to není dobře. 4. Myslete na cvičení, těšte se na ně

Člověk by si měl zvolit takový pohyb, který ho bude bavit, neměl by se ho předem obávat a hodiny cvičení protrpět. Je také důležité se soustředit na pohyb, nikoli mít plnou hlavu starostí, protože i to se projeví na kvalitě a přínosu cvičení. 5. Dejte cvičení čas, na výsledky je třeba počkat

Počítejte s tím, že nějaký čas potrvá, než se projeví příznivé účinky cvičení. Nejdříve to bude zejména námaha bez většího efektu, ale už po měsíci se nejspíš budete cítit lépe. Po půl roce už by mohlo změnu na postavě poznat i vaše okolí.