Patří budoucnost fitness elektrošokům? Vyzkoušela jsem cvičení jako z Matrixu

Metoda je založená na tom, že je do svalu vyslán elektrický impulz, který ho donutí ke stažení. Tato metoda je již mnoho let známá a používá se k rehabilitačním účelům. Novinkou je její použití ve fitness studiích. K těmto účelům jsou vyrobeny vesty a pásy, které z vás nespadnou ani při poskakování. A studia slibují úžasné výsledky - dvacet minut dvakrát týdně prý postačí pro dobrou kondici. Je to vůbec možné? Hned se o tom přesvědčím na vlastní kůži.

Bez tašky a prádla

Převléknu se do zapůjčeného oblečení, ignorujíc doporučení, abych vynechala spodní prádlo, protože bych si ho propotila. Náhradní spodní prádlo si nosím i na hodiny jógy a ani dnes jsem neudělala výjimku, přestože studio BodyBody si zakládá na tom, že do něj můžete přijít bez tašky s pitím, oblečením nebo kosmetikou, vše dostanete na místě.



Personál mě seznámí s trenérkou Janou Špinglovou, která se mnou vyplní krátký zdravotní dotazník. Toto cvičení je nevhodné pro lidi s kardiovaskulárními problémy, zejména s kardiostimulátory a podobnými zařízeními, které by mohl elektrický impulz ohrozit, stejně jako těhotné ženy. Trenérka se mě ještě vyptá na moji kondičku a vysvětlí mi, co se bude vlastně dít dál.



Tak trochu Matrix

Nejdřív navlhčí vestu a pásy s elektrodami, aby lépe vedly elektrické impulzy. Potom je na mě začne navlékat a zapojovat kontakty jednotlivých elektrod, které jsou umístěny okolo svalových skupin. V tu chvíli si připadám docela "matrixovsky", na sobě mám natěsno zapnutou mokrou vestu a všude ze mě trčí červené a černé drátky. Pocit je korunován mým "zapojením" do přístroje, se kterým mě teď pojí pupeční šňůra kabelu.



EMS EMS - Electro Myo (řecké Myos znamená svalové) Stimulace - zařízení používají od padesátých let minulého století profesionální sportovci k dosažení lepších výkonů, využívají se i v medicíně k rehabilitačním účelům.

Na rozdíl od pupečníku ale budu dostávat elektrošoky. Sice jenom malé impulzy, ale přeci jenom mám zpočátku zatajený dech a čekám, jaký to bude pocit. Trenérka začne postupně nastavovat intenzitu impulzů pro každou svalovou skupinu. Pocit připomíná nejprve mravenčení, přecházející ve štípání až k bolesti. Podle instrukcí trenérky bych měla cítit stah svalu, ale impulz by mě neměl bolet. Impulzy jdou rychle za sebou a já cítím, jak se mi zrychluje tep, přestože jsem se ještě ani nepohnula.



Opravdové cvičení začíná

Když jsou impulzy nastaveny, začíná opravdové cvičení. Deset minut kardia by pro mě snad neměl být velký problém, myslím si a začnu poskakovat podle instrukcí trenérky. Skáču panáka, přes imaginární švihadlo, běhám na místě a boxuju do vzduchu. Mám pocit, že jsou moje nohy těžší a těžší, když mám zakopávat, váží snad tunu. Musím zvolnit, cítím, že když bych se pokoušela pokračovat tímto tempem, asi bych za chvíli omdlela. Že bych se moc vychválila při udávání své fyzičky? Teď už ale není čas na dělání dojmů a prosím proto trenérku o zpomalení tempa. Cítím se unavená, což jsem během žádného jiného cvičení ještě nezažila, většinou se únava dostaví až později.



Po deseti minutách kardia mi trenérka dopřeje krátkou pauzu na občerstvení, kterou opravdu potřebuji. Mezitím mi prozradí, že se vůbec nemusím stydět, když jsem si myslela, že jsem na tom lépe. "Není nutné cvičit dlouho, ale správně. Lidé totiž chodí do posiloven, ale nedělají to efektivně. Stráví tam pak dvě hodiny, jenže z toho opravdu cvičí jenom deset minut," uklidňuje mě. A dodává, že díky EMS ale právě těch deset minut kardia stačí, protože svaly jsou zatěžovány víc než normálně.



VIDEO: Cvičení s elektrošoky formuje postavu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Když se pořádně vydýchám, znovu začneme nastavovat EMS přístroj. Impulzy pro posilovací část tréninku po sobě jdou v delších intervalech a také trvají déle. Při posilování nevyužívám žádné závaží, trenérka Jana mě navádí k zatínání svalových skupin ve chvíli, kdy do nich dorazí elektrický impulz. Na oblek i drátky vedoucí z něj jsem si mezitím už zvykla, stejně tak na zvláštní pocit z impulzů.



Na závěr mě trenérka nechá odpočívat a zapne přístroj na jemné impulzy, které připomínají relaxační masáž. Já jsem za to ráda, protože se cítím jako po maratonu. Trenérka mi vysvětluje, že cvičení s pomocí EMS je pro tělo daleko náročnější než běžné fitness nebo posilování, a déle proto trvá i rekonvalescence svalů. To je také důvod, proč by ani zdraví jedinci neměli takové cvičení provozovat více než dvakrát týdně. Dvacetiminutový trénink vás vyjde od 375 do 575 korun (podle toho, kolik vstupů si koupíte najednou).



Pro koho je EMS?

"Osobně bych tento způsob cvičení doporučila lidem, kteří se zotavují po nějakém zranění či jsou jinak pohybově indisponováni. V důsledku různých zranění dochází k ochabování a ztrátě svalové hmoty a při pohybovém omezení může být obtížné ji opět vybudovat. Vhodná je také pro vyrovnání nejrůznějších tělesných dysbalancí," domnívá se Markéta Brožová, lektorka fitness pro ženy Contours. Ta se vydala cvičení vyzkoušet spolu se mnou. A jaký je její názor na využití EMS ve fitness?

"U zdravých lidí bez pohybového omezení bych EMS doporučila pouze jako doplnění nějaké další činnosti. Neudělá z vás skvělého běžce ani svalovce. Co se týče lidí, kteří nejsou zrovna sportovní typy a pohyb jako takový je ničím nenaplňuje, ale chtěli by se udržet alespoň trochu v kondici, tak pro ně bude cvičení dvakrát v týdnu po dobu dvaceti minut asi ideální. Ostatně vždy lepší něco než nic," dodává lektorka Brožová.

Efekty cvičení jsem na sobě pozorovala ještě tři dny, kdy jsem věděla o každém svém svalu. Nejsem si jistá, jestli je to cvičení vhodné pro mou náturu. Na cvičení mě baví následující endorfinová smršť, dobrý pocit ve svalech i v hlavě a příjemná únava. Po EMS jsem se ale cítila daleko víc unavená, zato endorfinů se mi vyplavilo méně než při jiných sportech a příjemný pocit se nedostavil. Ale už po dvou lekcích jsem měla pocit, že se mi vypnula kůže na zadečku a stehnech. Takže záleží na tom, co od cvičení očekáváte.

Podívejte se ve videu na to, jak cvičení s EMS vypadá s poslechněte si od trenérky, jak přesně funguje.