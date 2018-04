VIDEO: Pojízdné podložky na cvičení dají břišním i dalším svalům zabrat

Vcházím do tělocvičny v jedné z pasáží na Václavském náměstí zvědavá, co nového si na mě trenér Radek Pajič vymyslel. Přivítá mě se dvěma cvičebními podložkami ve tvaru trojúhelníků, které mají z jedné strany tři kulovitá kolečka. Právě tato podložka s názvem CoreFlyte má podle Radka zintenzivnit můj kruhový trénink. Slibuje lépe zapojit svaly, které si už na některé pohyby zvykly až moc, a proto se při nich málo namáhají.



Tři kuličky

„Každý přístroj CoreFlyte Pro disponuje třemi všesměrovými kuličkami, které se pohybují pod stabilním podstavcem a dopomáhají tak ke stabilitě během jakéhokoliv cvičení,“ vysvětluje mi trenér Radek Pajič z tělocvičny Bomtom Power Concept. A dodává, že přidání podložky je pro svaly výzvou. A protože je pro mě těžší udržet rovnováhu, musím jich také mnohem více zapojit.



Začneme s tréninkem rozehřátím, do kterého hned podložky zapojíme. Posadíme se s další cvičenkou na zem, pod chodidla si dáme podložky a nohama „jezdíme“ po zemi podle pokynů trenéra. Nejprve roznožujeme, pak nohy krčíme a natahujeme. Podložka lehce klouže po podlaze, ale sama od sebe nikam nejede, pokud ji k tomu svými svaly nepřiměju. Anebo pokud neztratím balanc.



To je podle Radka rozdíl mezi novou pomůckou a těmi, které jsou již ve fitness světě delší dobu. „Na rozdíl od pomůcek založených na principu klouzání nebo posuvu, tento přístroj musí ovládat uživatelé sami. Namísto pouhého využití síly tak při silových i dynamických cvicích musíte zajišťovat stabilitu těla,“ popisuje zkušený trenér.



Udržet balanc

Nároky na stabilitu poznám na vlastní kůži ve chvíli, když s chodidly na podložce dělám plank čili prkno. Důvěrně známý cvik je najednou podstatně složitější a dost výrazně při něm cítím svaly středu těla. Podobný pocit jsem při planku nezažila snad od té doby, co jsem ho poprvé správně provedla. Po několika málo vteřinách se svaly začnou třást námahou, i když bez podložky v planku vydržím minutu. I kliky s podložkou pod dlaněmi jsou najednou docela problém, i když ani zdaleka nemám ruce jako párátka. Když to zkusím s podložkou pod jednou rukou, tak to ještě není tak strašné, ovšem podložka pod oběma dlaněmi nebo tricepsové kliky mi dávají pořádně zabrat.



V kruhovém tréninku přijdou na řadu i dynamické cviky, jako jsou dřepy a výpady, kdy se nohou jezdí na podložce. Při nich je mi příjemné, že si mohu snadno kontrolovat trajektorie pohybu, na druhou stranu i tady se musím více soustředit na udržení rovnováhy.

Opravdový masakr břišních svalů je pak přitahování rukou nebo nohou na podložce, zatímco jsou kolena nebo dlaně opřené o zem. Moje břišní svaly jsou v jednom ohni. Jako neřešitelný problém se mi zpočátku zdají i některé jógové pozice (jako je pes s hlavou dolů) s použitím pojízdných trojúhelníků, protože na nich je moje tělo vratké jako loďka na rozbouřeném moři. Jedinou útěchou mi je, že i zkušená cvičenka vedle mě vysíleně kroutí očima a ztěžka oddychuje.



Zábava i bolavé svaly

Při dalších cvicích dojde i na posilování. Využíváme kettlebel i popruhy na TRX, podložka CoreFlyte je ve využití opravdu velmi variabilní. Nevadí jí dokonce, ani když přejede po předělu mezi kobercem a hladkou podlahou nebo po mokrém povrchu, takže můžete cvičit i vedle bazénu. Podle Radka si ji brzy si ji budete moci vyzkoušet i ve svém oblíbeném fitku, anebo si ji můžete objednat v e-shopu a pustit se do cvičení sama, na internetu je k dispozici spousta návodných videí i pro začátečníky.



Hodí se i pro fitness nadšence, kteří hledají způsob, jak si dát do těla ještě více než obvykle. Intenzita cvičení se také dá docela dobře kontrolovat. Zatímco na koberci je provedení cviků jednodušší, na parketách jsou podložky „jak namydlené“ a jejich ovládnutí stojí více úsilí. Velký rozdíl je také v použití jen jedné, nebo obou podložek.



„Používají je profesionální atleti, stejně jako mnoho týmů NFL, certifikovaní osobní trenéři a posilovny po celém světě. Steve Weatherford, bývalý hráč NFL s desetiletou zkušeností v oboru a zároveň fanatik do fitness, používá přístroj CoreFlyte pro každodenní cvičení k aktivaci svalů středu těla i horní a dolní poloviny těla,“ popisuje nadšeně osobní trenér Radek Pajič.



Mě cvičení na pojízdné podložce pobavilo, ke klasickému a tak trochu okoukanému kruháči mi přidalo další rozměr a oživilo ho. A ještě druhý den jsem cítila svaly na břiše, ale i na nohou a rukou, na které jsem si už pár týdnů nevzpomněla.