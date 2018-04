Cukrovka a alergie se šíří jako epidemie

Alergie a cukrovka jsou novými hrozbami současnosti. Počet alergiků se v Česku jen během posledních let zdvojnásobil. U dětí do čtrnácti let se dokonce ztrojnásobil. Některou z alergií tak u nás trpí už 900 tisíc lidí. Léčí se s ní každé třetí dítě do 14 let.