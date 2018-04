Čtenářky zhubly téměř 40 kilogramů. Podívejte se, jak se proměnily

"Motivace pro redukci hmotnosti byla u všech tří velká, což jim pomohlo překonávat náročnější situace. Každá se musela poprat s něčím jiným, ale všechny došly k podobně pěkným výsledkům," shrnuje Kristýna Galová z brněnského Institutu kompliment, která byla spolu s kolegyní Gabrielou Knosovou čtenářkám vždy při ruce.

Helena a Markéta z Brna se přihlásily do projetu Hubneme pro zdraví společně. Kamarádky se z nich staly na zumbě. "Markéta byla jediná mně blízká váhová kategorie mezi těmi rozjásanými děvčaty, tak jsme se daly do řeči a zjistily, že nás spojuje mimo snahu udělat něco s postavou i smysl pro humor."

A podporovaly se i během hubnutí, přestože každá chodila na konzultace do Institutu kompliment samostatně. Z programu si obě odnesly vedle pěkných výsledků a přehledu o výživě také příjemný pocit z celého programu.

Závěrečnou odměnou jim byla kromě shozených kilogramů i proměna, kterou jim provedla kadeřnice a vizážistka. Jedna blondýnka, jedna tmavovláska a jedna zrzka tvořily perfektní trio nejen na fotkách.

Všechny tři čtenářky se pyšní velmi pěknou barvou vlasů, tu tedy kadeřnice Šárka Dědková nemusela nijak korigovat. Upravila tedy alespoň střihy.

Markéta překonala slabou vůli

Sedmadvacetileté stavební techničce Markétě jsme na začátku projektu navážili 103,8 kilogramů. "Dietu jsem držela v životě několikrát, vždy však neúspěšně. Kamenem úrazu byla vždy slabá vůle," přiznala se tehdy.

Na spolupráci s terapeutkami proto ocenila, že dokázaly odhadnout, kdy je na člověka potřeba přitlačit, aby zabral, a kdy je potřeba ho podpořit. V průběhu individuálního programu zhubla o 12,8 kilogramů a v roce 2012 by ještě jednou tolik chtěla shodit sama.



"Projekt hodnotím jako zábavný, náročný a zajímavý začátek nového životního směru, kterým bych se chtěla ubírat. Přístup ke stravování se změnil o sto osmdesát stupňů, snažím se stravovat dle zásad racionálního stravování a baví mě to."

Zhodnocení odbornice Kristýny Galové z Institutu kompliment:

Markéta je velmi společenský člověk, proto musela nastavenému redukčnímu režimu přizpůsobit své akce a hlavně konzumaci jídla a pití na nich. Brzy ale vše zvládla. Výrazná změna u ní byla ve vaření. Velmi si oblíbila pečení a vymýšlení nových receptů. Je spokojená a změna je vidět i navenek.

Jak probíhala proměna:

Sedmadvacetiletá Markéta sice neabsolvovala radikální proměnu, i přesto ale přišla o pár centimetrů vlasů. Kadeřnice pro ni navrhla mikádo po bradu sestříhané po stranách kolem obličeje, který tím opticky ještě zeštíhlí. Ofinka na stranu Markétě sluší, a tak ji kadeřnice zachovala a začistila.

Markéta potřebovala zakrýt kruhy pod očima, na které platí žlutý korektor. Ten pomůže potlačit namodralé oblasti. Vizážistka Hanka pak oči zvýraznila tenkou černou linkou a jejich tvar doladila pomocí stínů v přírodních zemitých odstínech. Markéta má souměrné plné rty, takže si může dovolit nosit i výraznější a syté rtěnky či lesky, na naše focení však stačilo lehce je přetřít jemným narůžovělým leskem.

Markéta i ostatní ženy s podobnými proporcemi mohou klidně odložit příliš volné tuniky či halenky. Naopak potřebují zvýraznit své přednosti, pas i boky. Nemusí se samozřejmě oblékat do elastických materiálů, ale šikovně projmutá košile či top pomohou opticky postavu vytvarovat.

Helena našla zálibu ve cvičení

Třicetiletá Helena na začátku projektu popisovala bludný kruh, ve kterém se pohybovala: "U mě je to neustálé točení v kruhu dobrého jídla, pohodlnosti, rostoucích špeků, pocitů zmaru a výčitek svědomí, diety a fyzické aktivity, váhového úbytku a s ním spojené hrdosti a spokojenosti, což pak vede opět k pohodlnosti a nadměrné konzumaci dobrého jídla."

Teprve v Institutu kompliment začala systematicky cvičit a naučila se vařit dietněji a odolávat sladkému. Ze začátku diety se steskem koukala za okna pekárny se sladkým pečivem, ale výsledky ji motivovaly vytrvat a odměnou byl nad očekávání příjemný úbytek 14 kilogramů.

"Mám báječný pocit, kdykoli si kupuji oblečení o dvě konfekční velikosti menší," usmívá se. "Myslím, že program zdravého hubnutí Institutu kompliment prostě funguje - a nestojí to ani mnoho úsilí. Jde jen o to vydržet, naučit se pravidelnosti (jak v jídle, tak v pohybu) a přemýšlet o jídle - nejen o jeho složení, ale i o vztahu k němu."

Zhodnocení odbornice Kristýny Galové z Institutu kompliment:

Helena měla ve svém jídelníčku velký podíl jednoduchých sacharidů. Ze začátku bojovala s chutí na sladké a delší čas jí trvalo zvyknout si na vyloučení veškerých kávových specialit a dezertů. Sama sebe velmi překvapila postupnou sympatií ke cvičení. S rostoucí kondičkou zjistila, jak ji tělesný pohyb baví.

Jak probíhala proměna:

Největší změnu ze všech měla Helena. Její kudrnaté vlasy volaly po větším zásahu. Kadeřnice jí je o několik centimetrů v zadní části ostříhala, vlasy tím odlehčila a účes dostal pěknější tvar.

Vyhrála si také se stylingem. Kudrny nerovnala, ale usměrnila a zvýraznila je pomocí kuželové kulmy. Rázem byl na světě dokonalý princeznovský účes. "Je to krásné. Přesně takový účes si nechám udělat na svatbu kamarádky," pochvaluje si Helena.

Ke světlé pokožce a takřka andělskému vzhledu se perfektně hodily jemné oční stíny v přírodních odstínech. Vizážistka pro Astor Hana Čihánková jí také doporučila "univerzální" odstín lesku na rty, který sluší téměř každému typu, je přirozený, přitom rty zvýrazní.

Helena zhubla čtrnáct kilo, její křivky perfektně podtrhly černé pouzdrové šaty, které kontrastovaly s blond účesem.

Petra skloubila stravování s pracovními schůzkami

Jednatřicetiletá finanční poradkyně Petra se do projektu přihlásila, protože se jí váha vymkla z rukou, tehdy vážila 80,5 kilogramů. "Snažím se v jídle omezovat, přesto kila přibývají. Nejsem schopná zvládnout svoje chutě. Došla jsem do stadia, že si s váhou už nejsem schopná poradit sama," psala v přihlášce.

Na spolupráci s terapeutkami tedy ocenila zejména to, že jí trpělivě pomáhaly dobrat se řešení při problémech. "Chtěla jsem zhubnout dvě konfekční velikosti, mým cílem bylo obléci dvoje oblíbené kalhoty, a to se povedlo už tři týdny před koncem kurzu." Petra teď vypadá lépe, víc si věří a více se usmívá.

Zhodnocení Kristýny Galové z Institutu kompliment:

S Petrou jsme ze začátku pracovaly na pravidelnosti ve stravování spolu s plánováním jídelníčku na celý den. Má náročný pracovní režim, který si však může dopředu naplánovat. Proto se jí velmi rychle podařilo vše rozvrhnout a skloubit stravování s pracovními schůzkami. Velkou výhodou byl u Petry výdej energie. Pravidelné cvičení v komplimentu doplňovala volnočasovými aktivitami s vyšší intenzitou zatížení.

Jak probíhala proměna:

Petře kadeřnice Šárka zastřihla konečky, upravila tvar patky tak, aby ležérně spadala na jednu stranu, což Petřině tváři velmi lichotí. Tmavé vlasy, které se krásně lesknou, jsou Petřiny přírodní, takže nebylo potřeba odstín jakkoli vylepšovat.

Vizážistka u sympatické tmavovlásky musela pleť trochu více korigovat a maskovat, k tomu posloužil středně krycí make-up, korektor a rozjasňovač. Oči získaly jiskru díky čokoládovým stínům s temně fialkovým nádechem.

Petru "rozsvítily" jednoduché šaty s černou sukní a fuchsiovým vrškem. Na tuto barvu se čtenářka nejprve dívala s despektem, ale rozhodně jí sluší. Její postavě padnou sukně tulipánového či pouzdrového střihu, určitě by se měla vyvarovat, stejně jako zbylé dvě čtenářky, střihům do A.

Vánoce si užily, teď se vrací k dietě

Svátky si čtenářky užily i s lákadly, které k nim patří. "Přiznám se, že úplně učebnicové to nebylo, ale katastrofa s váhou se nekonala, takže se vcelku dařilo. Nyní už jsem zpět u svého navyklého režimu," říká Petra.

Helena přiznává, že její stravování přes svátky ideální nebylo, ale přidala zase v pohybu, aby příjem energie vyrovnala.

Markéta se snažila dodržovat vše, co šlo, ne vždy se jí to dařilo, jak by si to představovala. Ví ale, že je zbytečné se tím trápit: "Důležité je, aby se člověk po nějakém výkyvu dostat zpět do správných kolejí," uzavírá.