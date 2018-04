Čtenářky zhubly 25 kilogramů. A jak jim to teď sluší!

Markéta (35 let)

O své motivaci zeštíhlet vtipkovala: "Protože prodávám letenky, nechtěla jsem se jednou dostat do situace, kdy pro sebe budu muset kupovat dvě místa v letadle." Přestože měla Markéta jen lehkou nadváhu, návrat ke štíhlosti jí hodně zvedl sebevědomí. K tomu pomohly nejen komplimenty od známých, ale také zlepšení kondice a vytvarování problematických partií díky cvičení.

"Velkou zásluhu na tom mají odbornice z brněnského Institutu kompliment, které nejenže vypracovaly individuální stravovací a pohybový plán, ale celou dobu mě vedly a usměrňovaly. A také to pro mě byla motivace vytrvat. Přece jen to, že dvakrát týdně docházíte do centra konzultovat jídelníček, cvičit, vážit se a přeměřovat se, udělá své."

Komentář odbornice:

"Markéta byla velmi snaživá a pozitivně naladěná. Doporučení ohledně jídelníčku dodržovala, občas měla tendenci si jídla spíše ubírat, což jsme společně usměrnily. Cvičení ji nadchlo a pokračuje v něm pro udržení kondice. Jsme přesvědčeny, že si novou váhu udrží dlouhodobě a stabilně," říká Kristýna Galová z Institutu kompliment.

Iva (49 let)

Osmdesát kilogramů se jí poté, co skončila s kouřením, zdálo jako nepřekonatelná hranice. Zkoušela všemožné diety, doplňky stravy, cvičila. Pomohl jí až individuální přístup terapeutek. Díky našemu projektu shodila úctyhodných 8,4 kilogramů a postavu vytvarovala natolik, že jí známí hádají o 15 kilo méně.

"Chtěla bych velmi poděkovat celému kolektivu Institutu kompliment a redakci OnaDnes.cz za vysoce profesionální, přátelský a lidský přístup."

Komentář odbornice:

"Iva k hubnutí přistupovala aktivně, vždy měla zvídavé otázky a cvičení jí přinášelo radost. Společně jsme překonaly několik zátěžových situací, například jsme přišly na chybu, kvůli níž se jí dočasně zastavila redukce váhy. Iva je pěkným příkladem a motivací pro všechny ženy, které si myslí, že s blížící se padesátkou a několika prožitými jojo efekty své ideální váhy již nedosáhnou," dodává Kristýna Galová.

Beáta (25 let)

Odjakživa byla aktivní, sportovala. I přesto začala mít problém s nadváhou, po nástupu na vysokou školu přibrala během roku 10 kilogramů. "Vždycky jsem si myslela, že čím víc budu cvičit, tím víc budu hubnout. V komplimentu mi dokonce omezily některé pohybové aktivity a doporučily více prostoru pro odpočinek, přesto šla váha dolů."

Podle ní je nejdůležitější nenechat se odradit menšími neúspěchy. "V tomhle ohledu pro mě byly velmi důležité terapeutky. Když se mi stalo, že se mi ze zdravotních důvodů redukce váhy zastavila, bylo to pro mě náročné." Spolu s terapeutkami situaci úspěšně překonaly a Beáta hubla sama i po skončení redukčního programu. Na Štědrý den si nadělila hezkých 61 kilogramů.

Komentář odbornice:

"Beátě velmi vyhovoval navrhovaný jídelníček a cvičení v komplimentu ji bavilo. Doporučily jsme jí však omezit některé její pohybové aktivity, přemíra cvičení totiž není pro hubnutí a přitažlivou ženskou postavu prospěšná. Věříme, že Beáta na základě získaných informací již dokáže dosáhnout své ideální váhy sama. V případě potřeby tu jsme stále pro ni, tak jako ostatní klienti se k nám může jít zdarma poradit i po skončení redukčního programu," hodnotí úsilí čtenářky Galová.