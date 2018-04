Čtenář iDNES.cz: Už nechci mít převislá víčka. Pomůžete mi?

BLEFAROPLASTIKA Sledujete seriál iDNES.cz o blefaroplastice (odstranění převislých očních víček). O operaci čtěte ve čtvrtek, 4. října

"Víte, já jsem v životě nic nevyhrál, ale stejně jsem se zkusil přihlásit. A ono to vyšlo," usmívá se Václav Komanec, kterému v srpnu bylo 60 let. Ze všeho nejvíc ho trápí převislá oční víčka. "Je to dost nepříjemné. Nejen, že to nevypadá hezky, ale způsobuje to i další problémy," říká.





"Nadbytek kůže a tukové prolapsy mohou způsobovat zvýšený tlak na oči, které jsou více unavené, bolí, pálí a slzí zvláště večer," vysvětluje MUDr. Šamudovský z Asklepionu.

Toho, že mu převislá oční víčka začínají způsobovat problémy, si pan Komanec všiml asi před pěti lety. Každým rokem se to však zhoršovalo.

"Nikdy mě nenapadlo s tím zajít za lékařem. Až loni jsem to probíral s manželkou. Potom to nějak upadlo v zapomnění, navíc jsem zjistil, kolik to stojí, a tak jsem problém odsunul na později. Ale když jsem uviděl na iDNES.cz výzvu přihlásit se do tohoto projektu, přihlásil jsem se," vypráví.

Kromě převislých víček by se rád zbavil také zvláštní skvrny na nose. Skvrna mu sice nezpůsobuje žádné zdravotní problémy, ale není to příliš estetické. "Kdybych měl jen tu skvrnu, asi bych to nějak neřešil. Když už jsem ale tady s těmi víčky, byl bych rád, pokud by mi lékaři pomohli odstranit i tohle," vysvětluje.

Václav Komanec se živí navrhováním plošných spojů ve společnosti, která navrhuje průmyslové řídicí systémy. "V zaměstnání i doma pracuji hodně s počítačem. Večer jsou oči hodně unavené, víčka mi i otečou a tlačí na oči ještě víc. Kromě toho všeho mi to vadí i při jízdě na kole," říká.

Rodina - manželka a čtyři synové - pana Komance samozřejmě podporují. "Prý jsem odvážný a jsou rádi, že snad budu vypadat trošku líp. Od zákroku očekávám, že budu mít oči jako má většina lidí," dodává Václav Komanec těsně předtím, než půjde na operační sál.