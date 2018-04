Střevní záněty ohrožují častěji úředníky než dělníky, zjistili vědci

Tato vleklá zánětlivá onemocnění tenkého a tlustého střeva patří mezi takzvané idiopatické střevní záněty.

Crohnova choroba postihuje kteroukoli část trávicího systému, od jícnu až po konečník. Nejčastěji se vyskytuje na konci tenkého střeva nebo v místě, kde tenké střevo přechází v tlusté. Typické je, že postihuje vždy jen určitý úsek tenkého či tlustého střeva a úseky mezi jednotlivými segmenty mohou být úplně zdravé. Zánět se objevuje po celé šířce stěny. Tím dochází ke zjizvení, zúžení průsvitu střeva a může dojít až k neprůchodnosti. Zánětlivé úseky se mohou spojovat a vytvářet srůsty.

Ulcerózní kolitida postihuje vždy konečník a větší či menší část přilehlého tlustého střeva vcelku. Postižená je střevní sliznice, nikoli jako u Crohnovy choroby i stěny. Při těžkém průběhu může dojít ke zkrácení střeva a poruše jeho funkce.

"Výskyt Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy je mimo jiné ovlivněn i prostředím, ve kterém žijeme, a také životním stylem," uvádí odborný server strevni-zanety.cz. Překvapivě důležité je také to, jakému se věnujeme povolání.

Roli hraje podle vědců fyzická aktivita, míra stresu, pobyt venku i další faktory, které se u kancelářské sedavé práce a manuálních zaměstnání liší.

Fyzická práce střevům prospívá

Zjistili to američtí vědci, kteří se rozhodli podívat do národní databáze nespecifických střevních zánětů. Ve své studii pak hodnotili statistiky zaznamenávající výskyt obou nemocí a s nimi související úmrtí v závislosti na povolání v průběhu let 1984 až 1998. K čemu došli?

Celkem se lékaři zabývali 3 110 případy pacientů se střevními záněty. Zjistili, že lidé vykonávající manuální práci jsou těmito záněty ohroženi méně než občané pracující v kancelářích.

U lidí výkonných fyzicky, u farmářů a dělníků byla úmrtnost na idiopatické střevní záněty mnohem nižší než u zaměstnanců kanceláři, u obchodníků, pracujících v domácnostech a učitelů.

Povolání účastníků studie mělo navíc i velký vliv na to, zda se u nich nemoc objevila, a to u mužů i žen stejnou mírou.

Zjištění závislosti výskytu Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy na povolání podporuje myšlenku, že prostředí má na vznik obou chorob velký vliv. Navíc rozhodně nejde o jediná dvě onemocnění, kde je možné tento vztah sledovat.