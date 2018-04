Šest zlozvyků, které mohou za váš špek na břiše

Nadváha a obezita jsou prokletím dnešní doby a výrazně zvyšují riziko mnoha civilizačních chorob. Podle odborníků každých pět centimetrů v pase navíc zvyšuje až o 17 procent riziko předčasného úmrtí.

Přečtěte si, zda některý ze zlozvyků, které přispívají k břišnímu tuku, nesedí i na vás a pokuste se jich vyvarovat.

Pravidelné popíjení sladkých perlivých nápojů

Nemůžete vydržet bez plechovky sladké perlivé limonády ani jediný den? Pokud si pravidelně labužnicky dopřáváte sladké osvěžení, brzy to pocítíte na své postavě.

"Konzumace jedné nebo dvou plechovek sladkého perlivého nápoje denně způsobuje zvětšení pasu nejméně pětkrát rychleji než u těch lidí, kdo pijí limonádu sotva jednou týdně," píše server lifespan.com.

Vysvětlení je prosté. Nadměrné množství cukru v limonádách zvyšuje chuť k jídlu, a vy jste tak nuceni jíst větší množství jídla než obvykle. Řešením nejsou ani dietní limonády bez cukru. Ty totiž obsahují umělá sladidla, která zvyšují apetit stejně jako cukr. Zkuste zahnat chutě na osvěžující nápoj vodou s citronem a lístkem máty.

Jíte pozdě v noci

I když je pravda, že tělo přirozeně spaluje tuky ve spánku, nemusí tuto činnost provádět tak účinně, pokud jdete do postele s plným žaludkem. Kromě toho, že vám pozdní večeře časem zvětší objem břicha, ulehnutí ke spánku s plným žaludkem zvyšuje riziko pálení žáhy a zažívacích potíží.

Snažte si večer dopřát jen menší porci lehkého jídla a nelehejte si dříve než tři hodiny po večeři. Jestliže máte ještě před spaním hlad, dejte si místo sladkostí nebo slaných pochoutek kousek zeleniny.

Zajídání smutku, zlosti nebo vzteku

Spousta lidí se snaží zklidnit rozjitřené emoce pomocí jídla a beze smyslu do sebe cpou, co jim přijde pod ruku. Pokud mezi ně patříte i vy, měli byste vědět, že nestřídmé přejídání vám náladu nejen nezlepší, ale ještě vám pomůže k vytvoření nehezké pneumatiky kolem pasu.

Pokud se ocitnete ve stresové situaci, nejprve vypijte sklenici vody, promluvte si o vašich pocitech s někým blízkým, nebo se jděte projít. Každopádně si vždycky zvolte nějakou činnost, která vám zabrání v přecpávání se pokaždé, když jste ve stresu.

Častá konzumace nízkotučných potravin

Většina lidí předpokládá, že tuk na těle vzniká z tučných jídel. Pravdou však je, že některé tuky, jako jsou mononenasycené tuky, nejsou pro lidské tělo tak špatné a potraviny jako avokádo, olivový olej a různá semínka mohou dokonce břišní tuk eliminovat.

Naproti tomu označení "nízkotučné" nebo bez "tuku" na potravinách, znamená, že výrobce nahradil tuk cukrem. Nadmíra cukru pak samozřejmě zvětšuje šance na uskladňování tělesného tuku nejen kolem břicha.

Podívejte se, jak cvičením docílit plochého bříška:

VIDEO: Trenérka radí, jak na ploché bříško

Nedostatek spánku

Dospělý člověk by měl ideálně spát sedm až devět hodin každou noc. "Nedostatek kvalitního spánku totiž zvyšuje riziko obezity, a tedy i nadváhy, ale lze říci i naopak, že obezita samotná narušuje zdravý spánek," řekla iDNES.cz lékařka Pavla Krtilová, ředitelka Zdravotnického úseku Santé.

Doktorka Krtilová dále vysvětlila, že kvalitní spánek je důležitý pro regeneraci a správné fungování lidského organismu. V průběhu spánku se střídají dvě fáze.

První je non REM, která je fyzicky regenerující, protože zajišťuje optimální podmínky pro syntézu bílkovin. To je také důvodem, proč malé děti, senioři a nemocní lidé mají větší potřebu spánku, potřebují totiž více bílkovin pro růst a obnovu tkání, tedy i delší čas na jejich syntézu. V průběhu non REM spánku je aktivita neuronů celkově nízká. V hlubokém spánku se snižuje krevní tlak a srdeční tep. Odpočívá tak oběhový systém, což působí i jako prevence před kardiovaskulárními chorobami.

Druhá spánková fáze, REM, dodává sílu, obnovuje a restauruje naše psychické procesy (myšlení, uvažování, rozhodování, představování), které jsou unaveny ze stavu bdělosti. Konsoliduje a zpevňuje nejen paměť, ale i ostatní poznávací schopnosti.

Zcela jistě i z vlastní zkušenosti víte, že pokud jste dlouho vzhůru, dostaví se nutkání k příjmu potravy (dostanete chuť na něco k jídlu). Lze říci, že pokud nejsme dostatečně odpočinutí, jsme hladovější a preferujeme energeticky bohatší potraviny, což v konečném důsledku vede k nárůstu hmotnosti.

"Je nutné si uvědomit, že nedostatek spánku je stresový faktor, který vede ke zvýšené produkci stresového hormonu kortizolu, který podporuje tvorbu sacharidů z bílkovin, zajišťuje ukládání cukru v játrech a může zvyšovat hladinu cukru v krvi. Následně vede ke zvýšenému uvolňování inzulínu a ten zase podporuje ukládání tuků, zvyšuje riziko vzniku cukrovky a nadváhy, či obezity," vysvětlila doktorka Krtilová.

Když nemáte dostatek spánku, vaše hladiny kortizolu se zvýší a způsobí chutě na sladké. "Abyste si udrželi normální hladiny stresového hormonu kortizolu, zkuste dodržet doporučovaných osm hodin spánku. Tím můžete vyrovnat hladiny kortizolu a navíc podpořit produkci leptinu. To je typ hormonu, který způsobuje, že můžete zvládat své chutě," doporučila Krtilová.

Nedostatek bílkovin

Zdravý dospělý člověk by měl při každém jídle přijmout nejméně 20 až 25 gramů bílkovin v závislosti na hmotnosti, výšce a tělesné aktivitě. Zvýšený příjem bílkovin pomáhá vyrovnat hladinu krevního cukru a zároveň snižuje hladiny inzulínu. Dostatek bílkovin navíc pomáhá správné funkci hormonů, které ovlivňují chuť k jídlu, takže můžete hubnout přirozeně.

Jak vysvětlila lékařka Pavla Krtilová, bílkoviny jsou látky složené z řetězců různě propojených aminokyselin (v organismu je jich nejčastěji 20). Část z těchto aminokyselin je esenciálních (těchto je 8), organismus si je tedy neumí vyrobit, proto je musí přijmout stravou.

Bílkoviny jsou pro člověka stavební látkou organismu, vytvářejí buněčné a tkáňové složky a zastávají v organismu spoustu biologických funkcí (proces vidění, přenos nervového vzruchu, transport látek, enzymová aktivita, obranné funkce, hormonální aktivita, apod.).

Jsou hlavním zdrojem dusíku a tvoří 12 až 18 procent tělesné hmotnosti. Denně se obnoví 3 až 4 gramy bílkovin na kilogram hmotnosti. Poměr optimálního příjmu živočišných a rostlinných bílkovin je doporučen 1:1. Bílkoviny tvoří 10 až 15 procent celkového energetického příjmu.

"Bílkoviny se nachází koncentrovaně v živočišných produktech, jako je maso, ryby, vejce, mléko a mléčné výrobky. Rostlinné bílkoviny nalezneme také v sóji, obilí, ovoci a zelenině. V poslední době je i pro sportovce jako zdroj bílkovin využíváno takzvané Robi maso (směs rostlinných bílkovin, které připomínají maso chutí a konzistencí i způsobem kulinářské úpravy), nebo sójové maso," doporučila doktorka Krtilová.

Zdůraznila, že rostlinné bílkoviny jsou chudší na esenciální aminokyseliny, proto nelze jednoduše říci, že živočišné bílkoviny lze nahradit rostlinnými. Je potřeba je pečlivě kombinovat, abychom zajistili dostatečný přísun esenciální aminokyselin v potřebné míře.