Pět věcí, které způsobí rychlejší opilost. Dlouhý let i vyšší věk

Někdo pije alkohol z nudy, jiný se díky němu dokáže uvolnit a zpříjemnit si tak večer s kamarády a další si na něm bohužel vybuduje závislost. Alkohol je v naší republice drogou číslo jedna. Podle statistik je na něm u nás závislých až 600 tisíc lidí, přičemž v takzvané rizikové skupině konzumace alkoholu je 17 až 20 procent Čechů, tedy asi 1,5 milionu dospělých.

Jsme na tom dokonce tak špatně, že dnes není outsiderem ten, kdo holduje alkoholu, ale člověk, který abstinuje. Odmítání alkoholu pak vyžaduje vysvětlení pro okolí a často i nepochopení ze strany těch, kteří alkohol běžně konzumují. Jelikož je pití alkoholu obecně považováno za společensky přijatelné, je někdy obtížné rozpoznat, kdy dotyčný již překročil tenkou hranici mezi běžnou a zdánlivě neškodnou konzumací alkoholu a alkoholismem.

„Mezi první varovné signály patří to, že člověk má alkohol po ruce vždy, když se kvůli něčemu trápí a když začne alkohol upřednostňovat před rodinou, prací a přáteli. Muži si v podstatě začnou hledat záminky, proč chodit do hospody, ženy naopak proč zůstat doma o samotě. Alkohol se většinou projevuje i změnou osobnosti. Rychlost rozvoje závislosti souvisí s psychickými i fyzickými dispozicemi ženy, s věkem při začátku pití a také se způsobem pití. Závislost se rozvíjí tím rychleji, čím větší dispozice člověk k alkoholu má, čím dříve začne pít a čím dříve pije alkohol s cílem ovlivnit svoji psychiku. Závislost se v konstelaci výše uvedených faktorů projeví obvykle do 35 let,“ vysvětlila praktická lékařka Pavla Myslíková z Lékařského domu Praha 7 s tím, že u žen převažuje tzv. psychogenně podmíněné pití, tzn. že alkoholem ženy často „řeší“ své psychické a vztahové problémy.

Takto podmíněné pití může vyústit do závislosti již do pěti let. Léčba alkoholismu má několik aspektů. Prvním krokem je podávání léků, které pacientovi vyvolají potíže a látky, které omezují bažení po alkoholu. „A druhým důležitým krokem je psychoterapie, která ukáže pacientovi, že má problém, a pomáhá mu začlenit se zpátky do společnosti,“ uvedla lékařka Myslíková.

Možná si myslíte, že vy svou míru dobře znáte a bezpečně tak víte, jak ji nepřekročit. Některé z následujících důvodů však mohou stát za tím, proč jste to včera výjimečně nějak nezvládli, tancovali v hospodě na stole nebo v opilosti několikrát volali svému bývalému partnerovi.

Změna časového pásma

Přistání v nové časové zóně dovede pořádně rozhodit cirkadiánní rytmus vašeho těla - vaše vnitřní hodiny, které vašemu mozku napovídají, kdy je načase cítit se bděle a svěže a kdy se chystat ke spánku. Rozhozený cirkadiánní rytmus si však může pohrát i s metabolickou funkcí vašich jater.

„Výsledkem je, že vaše játra budou méně účinně zpracovávat alkohol,“ tvrdí Scott Swartzwelder, profesor psychiatrie na Duke University.

Na exotické dovolené vás tak může zaskočit, že lahodný koktejl u bazénu, který jste si po příletu dopřáli, zamotá vaši hlavu více, než byste očekávali. Naštěstí účinky pásmové nemoci neboli „jet lagu“ netrvají příliš dlouho. Jakmile se vaše tělo přizpůsobí změně času, na což bude potřebovat asi jeden den pro každou časovou zónu, kterou překročíte, funkce vašich jater se vrátí do normálu.

Jste nachlazení

Pokud vás přepadne nějaký virus, čeká vás spolu s ostatními příznaky nachlazení, jako jsou kašel, rýma, ucpaný nos, bolesti v krku, bolesti svalů, únava, bolesti hlavy a ztráta chuti k jídlu, i dehydratace organismu.

A podle doktora Swartzweldera může právě dehydratace organismu způsobit rychlejší nárůst koncentrace alkoholu v krvi. Vyšší hladina alkoholu v krvi pak znamená silnější a rychlejší opilost se všemi svými projevy. Jestliže na nachlazení ještě užíváte nějaké léky a myslíte si, že sklenkou vína nebo piva si nijak neuškodíte, můžete se těšit na silnější motání hlavy a další příznaky opilosti.

Zhubli jste

Určitě máte radost, že se vám konečně po nekonečných dietách a dřině v posilovně podařilo pár nechtěných kilogramů shodit a možná se rozhodnete tento úspěch oslavit sklenkou oblíbeného alkoholu. Pokud se zpočátku nevinná oslava trošku zvrtne, opijete se rychleji než jste zvyklí.

Profesor Swartzwelder vysvětlil, že jakmile přijdete o přibližně 10 procent své tělesné hmotnosti, bude vám stačit k omámení méně alkoholu, než před zhubnutím. Ve vašem těle totiž po zhubnutí bude méně vody a při konzumaci stejného množství alkoholu, který jste pili, když jste měli pár kilogramů váhy navíc, budete opilí mnohem rychleji.

Je vám přes 25 let

Tento jev jste nejspíš zaznamenali sami. Někdy kolem pětadvacátého roku života a zejména po třicítce už nesnesete tolik alkoholu jako v dobách divokého mládí. Mladší jedinci totiž zpracovávají alkohol jinak než starší lidé, tvrdí profesor Swartzwelder. Vědci však stále přesně nevědí, proč tomu tak je.

„Mladší chlap se bude cítit méně opilý než starší muž se stejným množstvím alkoholu v krvi,“ podotkl profesor Swartzwelder.

Alkohol se po požití okamžitě vstřebává, do těla se rychle dostává skrz celé zažívací ústrojí, včetně sliznice úst, jícnu a žaludku. V žaludku se vstřebává asi pětina alkoholu, zbytek pak v tenkém střevě. Do krve se dostává poměrně rychle, polovinu máme vstřebanou během čtvrt hodiny a maximální hodnoty etanolu v krvi je dosaženo za půl až jednu hodinu po požití.

„Všeobecně je známo, že distribuce alkoholu v těle ženy a muže je různá, a navíc záleží na typu alkoholu, na skutečnosti, zda je kombinován s jídlem, hmotnosti člověka dalších faktorech. Například nápoje obsahující CO2 a teplé alkoholické nápoje se vstřebávají rychleji, takže čaj či kola s rumem se vstřebává jinak než samotný panák na zahřátí,“ dodává doktorka Myslíková.

Nedostatek spánku

Když jste vyčerpaní, což může být způsobené právě absencí spánku nebo nekvalitním spánkem, vaše duševní procesy se zpomalují. Výsledkem je, že myslíte a fungujete trochu zpomaleněji než za normálních okolností, kdy jste důkladně vyspalí a odpočatí. A pokud si při únavě dáte ještě sklenku oblíbeného alkoholu, který má, jak známo, sedativní vlastnosti, pocítíte opilost rychleji, říká profesor Swartzwelder.

Pokud se tedy cítíte vyčerpaní, alkohol vás rozhodně na nohy nepostaví, spíše naopak.