Co vás v nemocnici zabije

Infekce, omyly, chyby, záněty a další komplikace. Podle morbidního vtipu, který koluje mezi mediky, nenajdete na světě víc nebezpečné místo pro nemocné, než je nemocnice. Magazín Forbes zveřejnil šest nejčastějších komplikací, které podle statistik ohrožují život nemocničních pacientů.

Riziko č. 1: Chyba chirurga

Podle statistik jsou to právě chirurgové, kteří při výkonu svého povolání nejvíc chybují. Jejich chyby mají bohužel také nejvážnější důsledky. Ať už jde o nástroje zapomenuté a zašité do těla pacienta, amputaci nesprávné končetiny, operaci nesprávného párového orgánu a podobně. Přitom analýzy ukazují, že riziko takového omylu se výrazně snižuje, pokud spolu celý operační tým (chirurg, asistentka a anesteziolog) komunikují a navzájem se informují o svém postupu.

Riziko č. 2: Zanícená jizva

Infekce v jizvě jsou mnohem nebezpečnější než běžné nemocniční bacily. Podle odborníků je problém v tom, že se ránou dostane infekce přímo do krevního řečiště a navíc je mnohem odolnější vůči působení antibiotik. ukazuje se, že v rámci prevence je mnohem výhodnější začít podávat antibiotika už před samotnou operací, aby mohla působit už na infekci v zárodku. Jejich pozdější nasazení je mnohem méně účinné.

Riziko č. 3: Silné krvácení

Krvácení představuje velké riziko nejen v průběhu samotné operace, ale i po zákroku. Kvůli lékům ovlivňujícím hustotu a srážlivost krve, které se při zákrocích podávají, může být krvácení nepředvídatelné a přitom značně rozsáhlé. Zatím jediným řešením se zdá být preventivní podávání léků, které riziko vzniku krvácení sníží.

Riziko č. 4: Zápal plic

Pacienti, kteří k dýchání potřebují podporu respirátorů, jsou sami o sobě vážně nemocní. Použití respirátorů však jejich stav může ještě významně zhoršit. Ukazuje se, že mnoho případů onemocnění zápalem plic pochází z infikovaných respirátorů. Ty jsou vděčnou živnou půdou pro bakterie, které přežívají především v jejich hadičkách.

Riziko č. 5: Infikovaný katetr

Některé z velmi vážných nemocničních infekcí se do těla dostávají infikovaným katetrem. Infikovaný katetr je o to nebezpečnější, že průniku bakterií do těla vůbec nic nebrání. Statistiky ukazují, že nejrizikovějším je z tohoto hlediska srdeční katetr, který se zavádí do hrudníku. Právě jím se relativně často dostávají infekce do těla pacienta. Prevence této komplikace je přitom zcela jednoduchá. Stačí dokonalá hygiena a sterilita při zákroku.

Riziko č. 6: Záměna léků

Podle lékařských údajů dostane špatné léky jeden pacient z pěti. Záměny jsou údajně způsobeny nejen lidskou chybou, nepořádkem v dokumentaci, ale dokonce za ně může i legendární nečitelný rukopis lékařů, který v lékárnách občas špatně rozluští. Dalším problémem je nedostatečná provázanost mezi jednotlivými lékaři, kteří údajně často netuší, jaký lék předepsal jejich kolega.