Chystáte se na artroskopii? Podívejte se, co vás čeká

Artroskopie je dnes běžně používaný operační zákrok, který umožňuje vyšetření a zároveň léčení nemocného kloubu. Provádí se například při utrženém menisku nebo u poškozených kolenních vazů. Nemusí ale jít pouze o koleno, ale i o jiné velké klouby, jako je kyčel, rameno či hlezno. A dokonce je možné spojit diagnostiku se zákrokem. Jakmile díky této metodě objeví lékař nějaké poškození, hned ho může dát do pořádku. A navíc poměrně rychle.



„Je to výkon jednodenní chirurgie. To znamená, že pacient je v 90 procentech případů v den operace propuštěn do domácího léčení,“ řekl iDNES.cz ortoped Zdeněk Bezvoda z Lékařského domu Praha 7.

Do nemocnice přijde také v den zákroku, nebo den předem. Důležité je, aby byl na lačno. S sebou si přinese klasické předoperační interní vyšetření.

Na sále maximálně hodinu

„Zákrok obvykle netrvá déle než hodinu. Někdy dokonce jen deset až patnáct minut, spíše výjimečně přes šedesát minut. Jelikož se neprovádí při invazivním otevření kloubu, je k organismu mnohem šetrnější,“ vysvětlil lékař Bezvoda.

Na operačním sále se za částečné nebo úplné anestezie očistí a vydezinfikuje operované místo a drobným řezem zavede do kolenního kloubu sonda, které se říká artroskop. Je to vlastně kovová trubička s kamerkou, díky níž jsou pak na obrazovce vidět všechny „nesrovnalosti“.

V případě potřeby je pak možné udělat ještě další ranku, kterou je možné zavést další operační instrumenty. Zároveň se do kloubu napouští fyziologický roztok, který zlepšuje zobrazení a zároveň koleno účinně proplachuje.

Bez šití ten samý den domů

Vzniklé ranky není potřeba po zákroku ani zašít, pouze se překryjí sterilním obvazem. Po zákroku ještě musí pacient obvykle setrvat několik hodin v nemocnici. Pokud nenastanou žádné komplikace, může odjet domů. Samozřejmě pokaždé záleží na závažnosti a rozsahu zákroku.

S tím souvisí i doba rekonvalescence. Po jednodušších artroskopiích postačí odlehčovat operovanou končetinu po stanovenou dobu berlemi, u náročnějších je zapotřebí používat ortézu. Celková doba rekonvalescence bývá jeden až šest týdnů. Rozhodující slovo má samozřejmě lékař.