Osm zdraví prospěšných návyků, po kterých můžete ztloustnout

O tom, co je vlastně zdravé či nikoli, se vedou neustálé spory a stejně tak odborníci na výživu stále chrlí nové a zaručené metody na zhubnutí. To, co platilo včera, je už dnes pasé. Server msm.com dal dohromady některé „staromódní“ rady a mýty o zhubnutí, které mohou stát v cestě za vaší štíhlou postavou.

Snížili jste příjem cukru

A nahradili ho umělými sladidly. Důkazy, které usvědčují cukr z poškozování našeho zdraví, neustále přibývají, a tak konzumenti hledají způsob, jak si vychutnat svůj oblíbený koláč i bez cukru. Výrobci potravin samozřejmě reagují na poptávku po produktech bez cukru a chrlí na trh cukrovinky, džemy, sušenky, žvýkačky a nealkoholické nápoje plné umělých sladidel. Náhradní sladidla však nejsou řešením.

Organismus reaguje na sladkou chuť vyplavením inzulinu, který má za úkol dorovnat hladinu cukru v krvi. Jenže po konzumaci umělých sladidel hladiny cukru v krvi nestoupají, inzulinu je tak nadbytek a nastává hypoglykemie. A s tou přichází neodbytná intenzivní chuť na sladké. Jednoduše řečeno umělá sladidla zvyšují chuť k jídlu a mohou tak bránit vaší snaze zhubnout.

Navíc výrobci po odebrání cukru z produktů často vylepšují chuť přidáním nejrůznějších tuků, čímž se jen zvýší kalorická hodnota výrobku.

Vybíráte si špatné svačinky

Vybrat si něco zdravého na zub mezi hlavními jídly může být docela obtížné, zvláště pokud se snažíte zhubnout. Obchodníci své výrobky oblepují zavádějícími zdravě znějícími frázemi jako „celozrnný“, „bez lepku“ a „s nízkým obsahem tuku“. A vy si tak v dobré víře kupujete ke svačině ochucené jogurty nebo celozrnné cereální tyčinky, které k vaší snaze zhubnout rozhodně nepřispívají.

„Pečivo ke svačině vždy vybírejte celozrnné, popřípadě grahamové. A vyhýbejte se názvům cereální nebo vícezrnné. Ideálními svačinami jsou jogurty, tvarohy, ovoce dopoledne, odpoledne zelenina, ořechy nebo celozrnné pečivo s domácími pomazánkami (luštěninové, apod.), šunka, sýry,“ říká nutriční specialistka Kamila Novotná a doporučuje také vyhýbat se sladkému a barevnému pečivu.

Koblihy, croissanty a zvláště pak ty extra barevné a skvěle vypadající donuty obsahují vysoké množství tuků a cukrů, u donutů pak ještě koktejl dochucovadel a barviv. Obsahují třeba ztužený tuk nebo palmojádrové oleje a výživová hodnota je minimální. Navíc někteří odborníci tvrdí, že právě kvůli obsahu cukru bývají tyto potraviny návykové.

Donut, koblížek i croissant mají podobný glykemický index jako sacharóza a vyšší glykemický index v kombinaci s cukrem a palmovým tukem tvoří velmi dobrý základ pro tvorbu obezity, diabetu aj. Do zmíněných výrobků se přidává palmový tuk, který je pro svoji cenovou dostupnost hojně využíván nejen v pekárenství. Obsahuje ale hodně nasycených mastných kyselin, které neprospívají cévám.

Jde-li o barevné polevy (banánová, jahodová, vanilková atd.), tak vězte, že většinou skutečně nejde o rozmačkané ovoce, ale o žluté karoteny nebo syntetický tartrazin, který je z uhelného dehtu a může způsobovat dětskou hyperaktivitu a alergie. Croissanty, donuty i koblihy dodávají především mnoho prázdných kalorií, vysvětlila Kamila Novotná.

Cvičíte to samé příliš často

Vaše rozhodnutí pravidelně cvičit je jistě chvályhodné, ale pokud trávíte všechen svůj volný čas sprintováním a zvedáním činek, nedáváte vašemu tělu dostatek času na zotavení, což může zvýšit riziko úrazu a vlastně bránit vašemu pokroku, varuje Jay Cardiello, odborník na fitness a výživu a trenér superhvězd hudební scény, jako jsou 50 Cent a Jennifer Lopezová. Cardiello navrhuje ponechat si jeden nebo dva dny v týdnu bez cvičení.

Dr. Sean M. Wells, osobní trenér a autor Double-Crossed: A Review of the Most Extreme Exercise Program, zase pro nakopnutí metabolismu radí měnit cvičební režim.

„Pokud cvičíte to samé několik měsíců, vašemu tělu chybí výzva, což znamená, že nespaluje tolik kalorií, kolik by mohlo,“ vysvětlil doktor Wells.

Jíte špatné ryby

Co se týče dietních potravin, není nic zdravějšího než pěkný kus ryby, že ano? To mohla být pravda před sto lety, dnes je to často jinak. I když mořská ryba může být skvělým zdrojem libové bílkoviny a srdce posilujících omega-3 mastných kyselin, některé druhy ryb a jejich příprava mohou přispívat k tloustnutí.

Podívejme se například na lososy chované na farmách. Žijí sice také v moři, stejně jako divocí lososi, ale jsou uzavření v sádkách s pravidelným přísunem granulí. Divoký losos je zdrojem vysoce cenných nenasycených mastných kyselin, které udržují hladiny cholesterolu v krvi na nízké úrovni a tím chrání naše srdeční zdraví. Nicméně losos chovaný na farmě vám se srdečním zdravím moc nepomůže.

Podle Americké společnosti pro výživu mají lososi chovaní farmářským způsobem horší poměr omega 3 a omega 6 nenasycených mastných kyselin a jsou tučnější než lososi žijící volně v mořích a oceánech. Bohužel naprostá většina lososů, kteří končí na našem stole, pochází právě z farem.

Štíhlice a mečoun také nejsou tou nejlepší volbou dietního jídelníčku. Tyto ryby obsahují nebezpečně vysoké množství rtuti, která působí jako endokrinní disruptor. Tyto hormonálně aktivní látky přispívají ke snižování hladin leptinu, hormonu, který reguluje chuť k jídlu. Jednoduše řečeno po konzumaci těchto ryb budete mít brzy potřebu zase něco sníst.

Jíte jen nízkotučné potraviny

Nutriční specialistka Kamila Novotná varovala, že jako zdravé se často tváří také potraviny, které mohou jít paradoxně proti vaší snaze zhubnout.

„Jsou to například ty známé light mléčné produkty, které se v lepším případě zahušťují přírodními škroby, v horším chemií. Znamená to, že relativně neškodný mléčný tuk byl nahrazen něčím, co do jogurtu nepatří a co rozhodně nemá ani tak příznivý vliv na organismus a zažívání. Často najdeme v light produktech i chemická sladidla,“ uvedla Novotná a dodala, že stejně záludné jsou například i džusy a ovoce.

„Ano, stoprocentní, nejlépe doma vymačkaný džus, to jsou vitaminy, ale vedle toho také spousta cukrů. Že jsou ovocné? Pořád jsou to cukry, které rozhýbou hladinu toho krevního a mají mnohdy i vyšší glykemický index. I proto se se všemi smoothies, fresh džusy a jinými zdravými drinky musí opatrně. Stejně jako s některými druhy ovoce. Můžete sebevíc milovat banány, hroznové víno nebo ananas, nicméně... jsou to ty nejsladší druhy ovoce a nesou s sebou stejné potíže jako zmíněné džusy. I když je dovedně maskují pod zdravou slupkou.“

Přetěžujete svůj talíř zdravými potravinami

Jen proto, že je vaše jídlo obecně považováno za zdravé, neznamená to, že si nemusíte hlídat jeho množství. Rozhodně stojí za to si zapamatovat, že dokonce i ctnostné a hojně vychvalované potraviny obsahují kalorie. Takže pokud si denně dopřáváte super zdravé avokádo, k snídani máte velký talíř ovesné kaše a k obědu si nandáte dvě porce kuřecího, nedivte se, že ručička na vaší váze neklesá. Naopak vaše váha může dokonce stoupnout.

Většina odborníků na výživu se shoduje v tom, že polovina vašeho talíře by měla být naplněna zeleninou a druhá půlka by měla sestávat z porce libové bílkoviny o velikost běžného mobilního telefonu, obilovin o velikosti vaší pěsti a tuku ne více než je velikost vašeho ukazováčku.

Dali jste se na bezlepkovou stravu

Pro některé lidi je bezlepkové stravování nutností. Pokud se však lepku zříkáte právě proto, abyste zhubli, možná byste si svou volbu měli rozmyslet.

Odbornice na výživu z Nashvillu Sarah-Jane Bedwellová upozorňuje, že většina bezlepkového pečiva se vyrábí z rafinovaných obilovin, nejčastěji z bílé rýžové mouky. Toto pečivo pak obsahuje dvakrát tolik sacharidů než celozrnný chléb. Navíc, jak ukazují odborné studie, lidé, kteří konzumují celá zrna, mají méně břišního tuku než jedinci, kteří jedí rafinované obiloviny.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu musíte stravovat bezlepkově, Bedwellová radí poohlédnout se po bezlepkovém pečivu vyrobeném ze směsí semen a přirozeně bezlepkových celých zrn, jako je proso a amarant.

Jíte hodně bílkovin

Proteiny patří mezi dietáři mezi oblíbené živiny, jejich nadměrná konzumace však může vést k přibývání na váze. Když budete přijímat více bílkovin, než vaše tělo potřebuje, nadbytečné bílkoviny se pravděpodobně uloží jako tuk a přebytečné aminokyseliny se jednoduše vyloučí.

Výživová poradkyně Lenka Hušnerová z Lékařského domu na Praze 7 však zdůraznila, že správné množství bílkovin je důležité pro naše zdraví. Jejich nedostatek může být pro naše tělo ohrožující, protože právě bílkoviny jsou naším základním stavebním materiálem.

„Nedodáváme-li tělu bílkoviny, mohou se poměrně záhy objevit otoky nohou nebo i víček, dochází k lámání nehtů, k úbytku svalové hmoty, k oslabení imunitního systému nebo také zpomalení hojení ran. Po čase dochází k únavě, apatii a depresím. U dětí se při nedostatku bílkovin může projevit i tzv. nemoc Kwashiorkor, která se projevuje třeba malým vzrůstem, celkovým neprospíváním, onemocněním jater, vypadáváním zubů, otoky a přítomností vody v břiše,“ řekla Hušnerová, podle které mezi nejvhodnější zdroje bílkovin patří kvalitní maso, vejce, ořechy, mléčné výrobky a sýry. Najdete je ale i v luštěninách nebo v sóje a tofu.

„Správné množství bílkovin odpovídá zhruba 30 % z celkového denního příjmu. Převedeno na gramy jde většinou o 1 gram na 1 kilogram tělesné hmotnosti. Bílkoviny by pak měly být 2/3 rostlinného a 1/3 živočišného původu. Deset gramů bílkovin najdete např. v 35 g kuřete, 45 g hovězího, 113 g celozrnného chleba, 195 g sóji nebo v 200 ml jogurtu,“ uzavřela výživová poradkyně Hušnerová.