Co se v těle zlepší, když zhubnete

1. hlava

Když zhubnete, zvedne se vám sebevědomí, budete hrdí na schopnost zvítězit sami nad sebou. Až se naučíte správně jíst, budete méně unavení. Při sportu se navíc vylučují do krve hormony štěstí (endorfiny), takže budete mít lepší náladu a budete lépe odolávat stresu.

2. srdce

Snažte se snížit nadváhu, spolu s vysokým tlakem je totiž obezita a z ní vyplývající zanášení cév cholesterolem důležitou příčinou srdečního infarktu. Fyzická aktivita posílí nejen svaly těla, ale i svaly srdce. Než se pustíte do tréninku s již nemocným srdcem, navštivte nejdříve svého kardiologa.

3. plíce

Uvidíte, jak se se ztracenými kilogramy vytratí i vaše lapání po dechu cestou do kopce. Menší hmotnost představuje menší zátěž pro srdce a plíce a s trénovanými svaly do kopce vyběhnete snáz.

4. žlučník

Příčina vzniku žlučových kamenů u lidí s nadváhou není přesně objasněná. Většina kamenů však vzniká z cholesterolu, kterého bývá v krvi obézních více než dost. Navíc se obézním ženám hůře vyprazdňuje žlučník, což podporuje vznik kaménků.

5. plodnost

Ještě než žena podstoupí náročnou hormonální, nebo dokonce operační léčbu neplodnosti, by se měla pokusit zbavit se nadváhy. Ta totiž dokáže narušit fungování hormonů natolik, že komplikuje početí dítěte.

6. klouby

Představte si, že byste na malé motorce denně převáželi betonové kvádry. Za chvíli by z ní začaly odpadávat součástky, až by se definitivně pod nákladem zhroutila. Totéž se může stát i s vašimi klouby, proto se snažte dostat se na ideální váhu, aby vás klouby, zejména ty kyčelní a kolenní, mohly nosit co nejdéle.

7. palec u nohy

U některých lidí, které mají určité genetické předpoklady, vzniká v těle z přebytku masa a uzenin nemoc zvaná dna. Při ní se usazují soli do kloubů, které pak bolí, nejčastěji v palci u nohy či v kolenou. Lidé s dnou by měli jíst málo masa a vyhýbat se alkoholu. Riziko vzniku dny stoupá s nabytými kilogramy.

8. cukrovka

Tři čtvrtě milionu obyvatel Česka trpí nemocí, která nebolí, ale která s sebou přináší postupné poškození ledvin a očí. Když zhubnete 10 procent své hmotnosti, snížíte riziko vzniku cukrovky na polovinu.

9. krk

Snížení váhy je prvním léčebným prostředkem k odstranění spánkové apnoe. Jsou to nebezpečné přestávky v dýchání během spánku. Spánek je pak nekvalitní, nemocný se budí a následkem toho je ráno nevyspalý a přes den unavený. Neléčená apnoe poškozuje srdce, protože je kvůli přestávkám v dýchání špatně okysličené.

10. rakovina

Je potvrzeno, že ženy, které zhubly, mají menší riziko vzniku rakoviny prsu. U dalších nádorových nemocí takové studie neexistují, ale ví se, že velká nadváha podporuje vznik rakoviny tlustého střeva, rakovinu jícnu, ledvin a dělohy.

11. intimní život

Studie prokázaly, že více než polovina výrazně obézních lidí má ve svém sexuálním životě obtíže. Nejenomže mají fyzické problémy, ale někteří se v důsledku malého sebevědomí pohlavnímu životu záměrně vyhýbají. Podstatný vliv na erekci u mužů má stav jejich cév, u dlouhodobě obézních jsou cévy postupně zanášeny cholesterolovými pláty. Toto zúžení brání důkladnému prokrvení, a tím pádem i kvalitní erekci.

12. pocení

Každý se rodí s určitým počtem potních žláz, které ovlivňují intenzitu pocení pro celý život. Proces pocení je ochranným mechanismem, bez něj by lidé nedokázali ochladit vnitřní orgány. Jenže tukové zásoby lidí s nadváhou představují izolační vrstvu, která nutí tělo k silnějšímu ochlazování pomocí vyloučeného potu. Navíc - když budete dobře trénovat, nezpotíte se už v prvních minutách chůze nebo jiného pohybu.

13. kondice

Kdo miluje hory nebo třeba jógu, určitě na túrách a v obtížných pozicích svá kila navíc proklíná. Když zhubnete, uleví se nejen vašim kloubům, ale budete muset vynaložit i menší úsilí k výšlapu kopce. Představte si, že byste svých 20 kilogramů nadváhy museli denně vláčet v batohu s sebou a jak by se vám ulevilo, kdybyste je odložili.

14. oči

Že tloušťka není jen estetický problém, dokládají i její důsledky v podobě postižení očí. Jak spolu mohou souviset? Většina lidí s nadváhou a ještě spíše lidí obézních se dříve či později dopracuje i k cukrovce sousející obvykle s obezitou. Poškození drobných očních cév je vedle postižení ledvin jednou z komplikací pokročilého diabetu. Navíc společně s obezitou často kráčí i vysoký krevní tlak. Tlak se zvyšuje i v oku, což je charakteristické pro vznik zeleného zákalu - glaukomu. Je jednou z nejčastějších příčin oslepnutí v dospělosti, i proto se vyplatí zhubnout.