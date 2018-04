Co se děje v těle při pití a kocovině

1:00 , aktualizováno 1:00

Alkohol patří spolu s nikotinem k nejrozšířenějším drogám. Mezi dospělými Čechy je jen asi 10 procent abstinentů. A lidí, kteří za celý život nepřišli do styku s alkoholem, je opravdu nepatrně. Co se děje v těle při jeho pití? A co při kocovině?