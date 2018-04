Šest varovných signálů, které o vašem zdraví prozradí pokožka

Rady, jak si udržet zdravou pleť (podle odbornice na krásu Petry Řehořkové)

- Důležitá je pravidelná péče o pleť a to hlavně hydratace a výživa. - Základem kosmetické výbavy by měl být vyživující hydratační krém a jako doplněk speciální sérum nebo maska. - Všechny kosmetické výrobky vybírejte podle typu pleti nebo podle konkrétního problému. - Používejte kvalitní kosmetiku a nanášejte ji na pleť v malých vrstvičkách. - Zevnitř dodávejte pleti hlavně vitaminy A, B a C, dále esenciální mastné kyseliny, zinek a selen. - Dodržujte pitný režim. Bez vody kůže vysychá a pak ztrácí schopnost plnit své funkce – ochrannou, vylučovací i estetickou