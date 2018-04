Šest netypických odstínů moči, které mohou upozornit na zdravotní potíže

Změny v barvě moči mohou prozradit co se děje ve vašem těle. Při optimální hydrataci má moč světle limonádovou barvu a ta je považována za ideální. Kolik tekutin bychom však měli denně vypít, abychom se udrželi hydratovaní?

Štěpánka Čivrná, nutriční specialistka ze Světa zdraví, doporučuje pít i v případě, že nemáme žízeň, zvláště v létě.

„Nejlepší je u sebe stále nosit lahev s vodou a striktně si stanovit úkol, že za každé dopoledne vypijete zhruba 1,5 litru a odpoledne pak ještě 1 litr obyčejné neperlivé vody. Zpočátku je třeba být na sebe přísný! Po čase si na to vaše tělo zvykne a začne tento nový zvyk vyžadovat samo. Osm sklenic vody (bereme-li, že jedna sklenice = 2 dcl) je množství, které bychom měli vypít v zimě. V létě je situace úplně jiná. V případě velmi horkých dní je dobré vypít alespoň tři litry neperlivé vody. Samozřejmě s ohledem na váhu a věk – po 80tileté babičce vážící padesát kilo nebudeme chtít, aby vypila tři litry vody,“ vysvětluje nutriční specialistka. A připomíná, že vodu přijímáme také prostřednictvím jídla.

„Budeme-li v létě jíst hodně ovoce a zeleniny, riziko dehydratace se nám tím snižuje. Nevhodné je doplňovat tekutiny formou alkoholických a slazených nápojů a v neposlední řadě formou kávy. Nejlepším letním nápojem je samozřejmě neperlivá voda. Pokud toužíte po změně, připravte si domácí ledový čaj (i neslazený je vynikající).“

Dietolog Petr Fořt dodal, že pít musíme úměrně tomu, kolik tekutin ztrácíme za celý den.

„Je sice pravdou, že některé studie prokazují, že nadměrná konzumace vody může způsobovat problém s ledvinami, ale stejně tak je pravda, že nedostatečný příjem tekutin způsobí stejný problém, i když z jiných důvodů. K hyperhydrataci může dojít, když v relativně krátké době vypijete víc než 7 litrů čisté vody nebo nízkostupňového piva. Vzniká otrava bezsolutovou vodou. Mimochodem, pivo někdy bývá označováno za dobrý iontový nápoj. To je nesmysl,“ varuje Fořt.

Jak se projeví hyperhydratace? V extrémním případě edémem končetin v důsledku zadržování vody, anebo v případě poruchy činnosti lymfatického oběhu. „Kromě toho máte zduřelé krční žíly a samozřejmě často močíte. Každý pivař tohle dobře zná,“ dodává odborník.

Normální barva moči se pohybuje od světle žluté až po tmavě jantarovou a způsobuje ji barvivo urochrom. Různé odstíny žluté mohou jednoduše ukazovat, jak hydratované je vaše tělo v daném okamžiku. Pokud urina začne vypadat opravdu divně, mohou být na vině další více či méně závažné faktory. Dobrou zprávou však je, že většina změn v barvě moči je neškodná a dočasná. Pojďme se podívat, co to může znamenat, když vaše moč nemá barvu limonády.

Oranžová

Stejně jako se vaše pokožka může zbarvit do oranžova, pokud budete jíst příliš mrkve, tak se může obarvit i vaše odpadní tekutina. Při nadměrné konzumaci této kořenové zeleniny do sebe dostanete extra velkou dávku oranžově zbarveného karotenu, který je pak vylučován v moči.

Pomerančovou barvu moči může způsobit i lék na infekci močového měchýře (pyridium) a lék na ředění krve (warfarin). Před užíváním těchto léků by vás měl lékař dopředu informovat o vedlejších účincích, takže by vás oranžový odstín neměl překvapit.

Tmavě žlutou až oranžovou barvu může mít také příliš koncentrovaná moč (obsahuje hodně urochromu a málo vody). Urolog Koushik Shaw, zakladatel Austin Urology Institute v Texasu, radí zpozornět v případě neonově oranžové barvě moči. V tom případě se může jednat o problém s játry, zvláště pokud si povšimnete nažloutlého odstínu očního bělma.

Neonově žlutá

Dramatická změna z normální limonádově žluté barvy moči na svítivě žluto-zelenou vás může trochu vyděsit, ale v převážné většině případů je tento neonově zářivý odstín naprosto neškodný. S největší pravděpodobností svítivá barva souvisí s užívám vitaminových doplňků stravy. Konkrétně vitaminů skupiny B.

Neonové zabarvení signalizuje nadbytek vitaminu B – riboflavinu, který odchází z vašeho těla v podobě zářivého proudu moči. V tomto případě tedy není důvod k obavám. Jediné co vás může mrzet je, že jste pravděpodobně utratili nemalý peníz za vitaminy, které jste pak močí vyloučili.

Zelená

Nazelenalý odstín moči je obvykle způsoben konzumací chřestu, v tomto případě neobvyklou barvu doprovází také charakteristický zápach. Urolog Shaw poznamenal, že v některých vzácných případech však zelená barva moči může být příznakem specifické formy infekce močových cest způsobené bakterií proteus mirabilis. Tato bakterie může také přispět ke vzniku ledvinových kamenů.

Pokud má vaše moč nazelenalou barvu a přitom jste v poslední době nic s chřestem nejedli, doporučuje doktor Shaw zajít k lékaři.

Modrá

Většina lidí se modré barvě moči pořádně podiví, toto zbarvení je totiž extrémně vzácné. Podle doktora Shawa je modrá moč dokonce natolik málo pravděpodobná, že se s takovým případem nejspíše po celý svůj profesní život nesetká. Nicméně modrou barvu může způsobit vzácné genetické onemocnění zvané hyperkalcémie, které se vyznačuje nadbytečným množstvím vápníku v kostech.

Hyperkalcémie, která je někdy nazývána jako syndrom modrých plenek, protože děti s touto poruchou vylučují modrou moč, může být velmi závažný stav s řadou možných komplikací. „Za modře zbarvenou močí může stát také užívání některých léků, jako je například antidepresivum amitriptylin nebo lék na žaludeční vředy cimetidin,“ píše server prevention.com.

Hnědá

Ztmavnutí moči do hněda mohou zapříčinit rovněž některé léky jako jsou antibiotika metronidazol, nitrofurantoin, projímadla obsahující sennu a methocarbamol na uvolnění svalů. Tmavě žlutá až nahnědlá moč je obvykle jen známkou dehydratace. Barvu kolového nápoje může mít vaše moč po požití pokrmů s rebarborou, aloe nebo fava fazolemi. Hnědá moč může také ukazovat na problém s játry, jako je hepatitida nebo cirhóza jater.

S návštěvou lékaře neotálejte, pokud nahnědlou moč doprovází bolesti břicha, vyrážka nebo záchvaty. Podle urologa Shawa se může jednat o vzácnou dědičnou metabolickou poruchu zvanou porfyrie.

Červená

Růžová až načervenalá barva moči může být alarmující, ale než začnete panikařit, vzpomeňte si, co jste měli k obědu. Pokud jste si pochutnali na červené řepě, ostružinách či rebarboře, můžete je považovat za viníka neobvyklé barvy vaší uriny. Červená nebo růžová moč po konzumaci řepy je dokonce natolik běžná, že dostala své jméno – beeturia (z anglického beet – řepa). Nezvyklá barva by měla vymizet do druhé dne.

Pokud však červený odstín moči přetrvává nebo jste některou z výše zmíněných potravin nejedli, měli byste zpozornět. Doktor Shaw vysvětlil, že červená barva může být způsobena krví v moči a ukazovat na problém s močovými cestami, ledvinami, močovým měchýřem, prostatou nebo močovou trubicí. Podle urologa by červená moč mohla být také příznakem nádoru močového měchýře nebo ledvin.

Lékaře vyhledejte zvláště, když si povšimnete jakýchkoli krevních sraženin nebo kousků tkáně ve vaší moči. Doktor Shaw však podotknul, že toto onemocnění je extrémně vzácné a zvláště ženy mohou tyto příznaky přehlédnout a považovat je za nepravidelné menstruační krvácení.