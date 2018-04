Co pomůže na bolest v krku? Tablety i kloktadla

Angínu většinou poznáte, protože vás v krku bolí opravdu urputně a navíc se celkově cítíte velmi špatně a teplota bývá nad 38 stupňů Celsia. Pak s návštěvou lékaře neotálejte. Bolest v krku je obvykle jen následkem virózy, zjednodušeně řečeno nachlazení. Jediné, co můžete, je tlumit její příznaky – tedy bolest a chrapot.

Bolest celkově utlumí léčivé přípravky s obsahem paracetamolu, ibuprofenu a kyseliny acetylsalicylové. Pomáhají i takzvané Priessnitzovy obklady (mokrý kapesník a přes něj suchý šátek).

Odpovědi na nejčastější otázky Některé přípravky kombinují oba účinky – dezinfekci a lokální anestezii. Kdy je užívat?

Především v případech, kdy je bolest natolik intenzivní, že má pacient například problém s polykáním potravy. V takovém případě je vhodné před jídlem sliznici znecitlivit. Je jedno, zda člověk užije pastilky, nebo sprej?

U obou typů přípravku je aplikace velmi jednoduchá, záleží spíše na osobní preferenci pacienta. Obsahem se tyto přípravky mohou lišit, takže je opět vhodné se poradit s lékárníkem. Kdy použít kloktadlo? A s čím ho kombinovat?

Kloktadla je vhodné používat spíše doma, tím je jejich užívání omezeno. Platí ale, že pokud je používáte správně, mají dobrý léčebný efekt a není třeba je kombinovat s jinými přípravky se stejným účinkem. Odpovídá Mgr. Aleš Krebs, PhD. Česká lékárnická komora

Tekutiny vyplavují z těla škodlivé látky, přispívají k ředění hlenu a také nahrazují ty, které jste vypotili. Zvlhčit krk pomáhá teplý (raději ovocný) čaj s citronem, ale tady pozor: přidejte ho do hrnku, až když je trochu studenější, jinak přijde o potřebný vitamin C.

Bolest v krku lze ale také tlumit podávanými dezinfekčními přípravky ve formě pastilek, kloktadel nebo sprejů, některé navíc obsahují lokální anestetika.

Pro koho se co hodí?

Dětem do věku tří let nic nedávejte. Od tří do šesti by určitě neměly užívat léčivé přípravky s obsahem lokálních anestetik. Doporučit lze vincentku či léčivé přípravky Septofor, Septolete, Septisan, Strepsil nebo Neo-angin.

Děti od šesti let věku již mohou i lokální anestetika. Diabetici nesmějí přípravky s obsahem cukru. Kardiaci stejně jako těhotné se zase mají vyhýbat léčivým přípravkům s lokálními anestetiky.

Těhotným a kojícím lze doporučit vincentku či septisan. Užít mohou i bioparox – sprej k inhalaci, který je lokálně působící antibiotikum.

Nutno užívat pravidelně ve čtyřhodinových intervalech, a to i po ústupu subjektivních potíží minimálně osm, raději deset dní dní.

Pokud vás bolí v krku, ale nezhoršuje se to při polykání, můžete brát jakékoli pastilky či spreje, s výjimkou bioparoxu a vincentky všechny dezinfikují.

Užívejte je podle návodu zhruba tři až čtyřikrát denně po jídle a pak dalších 15–20 minut nejezte a nepijte. Když příznaky nezačnou po třech dnech ustupovat, jděte raději k lékaři.

V případě, že se bolest v krku projevuje zejména při polykání, sáhněte spíše po přípravcích s lokálními anestetiky. Pozor: například přípravky Strepsils a Strepsils plus se liší, ty druhé v sobě mají lidocain, lokální anestetikum čili látku, která tlumí bolest.