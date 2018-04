Stres i problémy se štítnou žlázou: co o vašem zdraví vypovídají vlasy

Vlasy jsou (podobně jako třeba zvířecí rohy, kopyta nebo zobáky) tvořené převážně keratinem a navzdory tomu, co tvrdí reklamy, to, co vidíte nad vlasovou pokožkou, je vlastně jen mrtvá tkáň, které nelze dodat výživu, ani ji v případě poškození opravit nějakým zázračným šamponem či jiným přípravkem.

Zároveň má však lidský vlas fascinující vlastnosti. Průměrná délka života vlasu je pět let a denně povyroste o 0,33 milimetru. Mokrý a zdravý vlas lze natáhnout až o třetinu a je neuvěřitelně pevný. Kdyby to bylo technicky možné, kštice průměrného člověka by udržela dva slony.

Zároveň jsou vlasy i jakousi zdravotní kronikou našeho těla. Dá se z nich poznat, zda například dotyčný užívá drogy, popíjí alkohol, ale i celá řada zdravotních problémů. Co všechno by uměly vlasy říct?

Problém: Nadměrný stres

Mezi pravděpodobně nejznámější patří tvrzení, že z nadměrného stresu můžete zešedivět. Ostatně všichni znají příběh Marie Antoinetty, která údajně před popravou za jedinou noc zešedivěla. To je ale podle odborníků nesmysl a není možné, aby člověk v důsledku stresu za jedinou noc zešedivěl (nejpravděpodobnější vysvětlení je, že panovnice před popravou zkrátka odložila svou paruku, pod níž měla šedivé vlasy).

Na druhou stranu nadměrný stres může mít na změnu barvy skutečně vliv – ačkoli v delším časovém horizontu než jeden den. Podle odborníků mohou hormony vylučované při stresu ovlivňovat aktivitu melanocytů, neboli buněk, ve kterých vzniká pigment vlasu. Stresové hormony mohou být příčinou zánětu, který produkuje volné radikály, a ty potom mohou negativně ovlivňovat produkci melaninu, což vede k zešedivění vlasů.

Zešedivění přitom není jediným způsobem, jak se stres podepíše na vašich vlasech. Studie American Society of Plastic Surgeons zjistila, že ty ženy, které prožily velký stres (například v důsledku rozvodu, opakovaných rozchodů, opakovaných manželství nebo i více porodů), jsou mnohem více ohroženy nadměrným padáním nebo úplnou ztrátou vlasů. Mimochodem, od stresové události uplyne obvykle tři až šest měsíců, než zaznamenáte nadměrné vypadávání vlasů.

Problém: Zubní kazy

Ačkoli vás to nejspíš nikdy nenapadlo, stav vašich vlasů souvisí i výskytem zubních kazů. Podle výzkumu z roku 2014, jehož výsledky byly publikovány v Journal of Clinical Investigation, totiž za poruchy vlasů a náchylnost k zubním kazům zodpovídá stejná mutace keratinu.

Oslabené a padající vlasy mohou být známkou toho, že máte také měkčí zubní sklovinu a tím jste náchylnější k výskytu zubního kazu. Je proto nutné, abyste ústní hygieně věnovali o to větší pozornost.

Problém: Poruchy funkce štítné žlázy

Vysušené, matné a lámavé vlasy mohou být důsledkem i poruch štítné žlázy. Nadměrné padání vlasů může být bohužel symptomem jak snížené, tak i zvýšené funkce štítné žlázy a obě tyto poruchy jsou spojeny s množstvím dalších příznaků.

Pozornost byste zejména měli věnovat souběžně se vyskytující únavě, nadměrné spavosti, pocení, bušení srdce, depresi, otokům, průjmům nebo naopak dlouhotrvající zácpě. Výčet možných příznaků je však velmi široký a při jakémkoli podezření byste proto své problémy měli konzultovat s lékařem.

Možná vám připadají poruchy štítné žlázy jako vzdálené sci-fi, ale ve skutečnosti jimi trpí jeden člověk z dvaceti a nejvyšší výskyt je zaznamenán u žen středního a vyššího věku, kdy se vyskytuje u deseti až patnácti procent.

Problém: Diabetes

Ačkoli většina lidí o této souvislosti netuší, oslabené, lámavé a vypadávající vlasy, stejně jako ztenčená a citlivá pokožka na vlasové části hlavy, mohou ukazovat na diabetes. Souvisí to se zúženými krevními cévami a tím i problematickým krevním zásobením vlasových cibulek i se změnou hormonální hladiny, která k diabetu patří.

Diabetici nemusí mít problém pouze s vypadáváním vlasů, ale jejich nemoc se může projevit například i vypadáním chloupků na nohách či na jiných částech těla. Podle odborníků může být dokonce oslabení a vypadávání vlasů jedním z prvních příznaků, který vás může upozornit na rozvíjející se diabetes.

Problém: Polycystický ovariální syndrom

Polycystický ovariální syndrom je jednou z hlavních příčin neplodnosti, protože v Evropě postihuje osm až deset procent žen. Žena, která jím trpí, neovuluje, protože se její vajíčka z vaječníku nikdy neuvolňují. Jde o nejčastější endokrinní ženskou poruchu, kterou často doprovází právě oslabení vlasů a jejich masivní vypadávání.

Velmi často se také u žen s polycystickým ovariálním syndromem objevuje tvorba „koutů“. Podle lékařských statistik se týká výrazné padání vlasů čtyřiceti až sedmdesáti procent nemocných. Mezi další příznaky polycystického ovariálního syndromu patří akné, přibírání hmotnosti, nadměrný růst ochlupení na těle, nepravidelná menstruace a obecně problémy s menstruačním cyklem (zatímco u některých žen může menstruace úplně vymizet, jiné naopak mohou mít velmi silné krvácení), problémy s otěhotněním a deprese.

Zkuste se zamyslet nad tím, jestli řídnutí vaší kštice nedoprovází některý z nich a konzultujte své podezření s gynekologem.