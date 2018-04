Co ničí lidskou sexualitu?

Každý třetí člověk, tak lze stručně vyčíslit, kolik lidí má potíže se svým sexuálním životem. Psychika s námi přitom mává mnohem více, než si většina lidí připouští.

"Například za sexuálními dysfunkcemi žen bývají v naprosté většině psychické příčiny," potvrdil pražský sexuolog Ondřej Trojan. A podobné to je u mužů, byť se stoupajícím věkem se stále častěji projevují i skutečné zdravotní trable.

Ty nakonec mohou ohrozit zdraví ,a dokonce život člověka, přičemž právě sex bývá první oblastí, kde se projeví. I proto by jim měl člověk věnovat zvýšenou pozornost. Sex je totiž přirozený pud a pokud v něm něco neladí, je to nejen škoda, ale je to i důvod k ostražitosti.

Když hormonů ubývá

A opět to platí pro obě pohlaví. Zdravotních příčin je více - v první řadě to bývají kardiovaskulární choroby. "Při oběhových nemocech se zhoršuje prokrvování, a to má přímý vliv třeba na erekci u mužů," řekl přední český kardiochirurg Jan Pirk z pražského IKEM.

Následují potíže s prostatou, u žen zase menopauza - kvůli ní klesá produkce hormonů, které mimo jiné zvlhčují pochvu a ovlivňují i chuť na sex. Sexuální život mnoha lidí zhatí zhoubné onemocnění anebo cukrovka.

Vliv mají také chirurgické zákroky, onemocnění krvetvorby, artróza a choroby kloubů a velký vliv má také stres a deprese. "Člověk, který trpí depresí, ztrácí zájem o své zájmy, o okolí a mimo jiné i o sex," uvedl psychiatr Ján Praško z pražského psychiatrického centra.

Jenže mnohdy se lidé trápí, aniž jsou skutečně nemocní. "Tou asi vůbec nejčastější příčinou, proč to mezi lidmi neklape, je nedostatek komunikace," soudí pražský sexuolog Petr Weiss. Například nezájem o sex bývá více než v polovině případů způsoben tím, že ve vztahu něco neladí. Jen menší částí se na něm třeba u žen podílí hormonální antikoncepce či hormonální problémy.

Zachraňte si milostný život

Lidská sexualita je zářným dokladem toho, že všechno souvisí se vším. Na tom, jak se lidem v milování daří, či nikoliv, se odráží mnoho věcí, které se sexem na první pohled nijak nesouvisí.

Nemám chuť na sex, tak zní podle sexuologa Ondřeje Trojana vůbec nejčastější trápení spojené se sexem v případě žen. Následuje bolest při milování a neschopnost dosáhnout orgasmu. Mnohé ženy se přitom sníženou chutí na sex trápí, byť některé si naopak stěžují na partnerův nátlak, a hledají proto pomoc u odborníků.

Většinou se přijde na to, že za vším vězí třeba skryté trable ve vztahu. To je možná trochu překvapivé, protože mnoho lidí by spíše vinilo nějakou fyziologickou potíž, případně nepříjemné zážitky z minulosti. I fyziologie však má vliv, jde například o hormonální výkyvy, zejména se stoupajícím věkem.

"Naštěstí se dají tyto potíže řešit, někdy pomohou psychofarmaka, někdy psycholog," dodává Trojan. Podle něj je proto rozhodně škoda, aby pár nad postupně se snižujícím libidem mávl rukou.

Potíže s příliš suchou sliznicí v pochvě má v závislosti na věku až 40 procent žen, malou chutí na sex trpí asi dvacetina žen kolem třicítky, ale až polovina těch v době menopauzy, tedy po padesátce.

Proč to bolí

Bolesti při sexu trápí tři až osmnáct procent žen. Uvedená čísla pocházejí z francouzského výzkumu, ale stav v české populaci bude nejspíše podobný. Bolestivý sexuální styk mívá rovněž velmi často psychologické příčiny, nemůže za to tedy anatomie dotyčné ženy.

"Může to být třeba trauma ze znásilnění, ale třeba také nevěra předchozího partnera, protože obava z ní a nejistota spojená se sexem se přenáší i do tohoto partnerství," vysvětluje sexuolog Trojan.

Co škodí lásce a sexualitě? • Ondřej Trojan, sexuolog

"V každém případě u žen i u mužů je to špatná vztahová situace, haprující vztah, v němž jsou konflikty, a naopak chybí tolerance. To se může projevit jak na schopnosti erekce, tak na schopnosti dosáhnout orgasmu." • Petr Šmolka, rodinný terapeut

"Ženská a mužská očekávání se ve vztazích tak různí, že je vůbec zázrak, když si spolu dokážou porozumět. Pravda, některé odlišnosti mohou být alespoň dočasně docela příjemné - třeba ty anatomické. A pak je to snaha předělat druhého k obrazu svému." • Jan Pirk, kardiochirurg

"Nejvíce škodí její nedostatek. A pokud mohu říci za svůj obor, projevuje se vliv srdečních chorob, protože například některé léky na oběhové nemoci snižují potenci."

Také obávaná neschopnost dosáhnout orgasmu mívá řešení, protože jen jedna žena z deseti, kterou tahle potíž trápí, jej skutečně nikdy dosáhnout nemůže.

U zbylých 90 procent však může jít o běh na dlouhou trať a dost možná bude třeba psychoterapie, protože je třeba odbourat bariéry v jejich psychice.

"Je to třeba vliv výchovy, kdy se v rodině mluví o sexu jako o něčem nečistém a říká se děvčátkům, že je špatné nechat na sebe sahat a podobně," popisuje zdroj traumat sexuolog. Někdy v životě má potíže s dosažením orgasmu asi čtvrtina žen.

Co ničí erekci

Muži si zase nejčastěji stěžují na potíže s erekcí - i když zde navíc situaci komplikuje fakt, že stále ještě je dost těch, kteří se svěřit bojí. Odhaduje se, že vážnou poruchou erekce trpí asi čtvrtina českých mužů. Ta lehká souží asi polovinu z nich.

Pokud by všichni muži s potížemi s erekcí šli k lékaři, mohli by si tím zachránit zdraví, uvážíme-li, co všechno může dobrou erekci poškodit - namátkou cukrovka nebo nemoci srdce a cév. "Člověk s ischemickou chorobou srdeční může při sexu dostat i infarkt," potvrzuje kardiochirurg Jan Pirk.

Naproti tomu počet mužů, kteří nemohou dosáhnout orgasmu, je minimální, nedosahuje ani jednoho procenta. Předčasná ejakulace bývá problém těch nejmladších, celý život s ní bojuje méně než pět procent mužů. Opět kromě možných funkčních poruch hraje velkou roli psychika, například nevhodně pronesená poznámka partnerky a podobně.

Mluvte spolu

Rada na závěr? Lidé, kteří spolu tvoří pár, by se neměli bát o svých potížích mluvit, ať už jsou to ty čistě sexuální nebo zdravotní, které mají vliv na jejich sexualitu.

"Zábrany, nedostatek otevřenosti, když si partneři nejsou schopni sdělit třeba to, co v sexu potřebují a co je vzrušuje, to bývá ta největší potíž," potvrzuje pražský sexuolog Petr Weiss. To, co platí pro vlastní sexualitu, pak v přeneseném slova smyslu platí i pro celé soužití.