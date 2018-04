Co jíst v létě? Vybírejte lehké pokrmy, po kterých nepřiberete

Lehká versus těžká jídla, to je problém mnohých Čechů. I když vědí, že by měli jíst saláty, zeleniny a ryby, dávají přednost pečenému bůčku s knedlíkem přelitým mastnou šťávou. Česká strava není úplně ideální – převládají v ní živočišné tuky, bílé pečivo, sladkosti, smetana, tučné sýry a uzeniny. Pak se není co divit, že dvě třetiny české populace nad 40 let trpí nadváhou.



Přitom lehčí, nízkokalorické jídlo nemusí být bez chuti a těžce stravitelná jídla bez problémů nahradí.



Co je to vlastně lehké jídlo? „Je to jídlo dobře stravitelné, v němž jsou zastoupeny převážně sacharidy, tedy rýže, brambory, luštěniny či moučná jídla, dále ovoce, tvaroh, nebo ve variacích nízkotučný sýr, maso a ryby se zeleninou,“ říká lékař Ladislav Krajči z interní ambulance Polikliniky profesora Řeháka.



Salát jako hlavní jídlo

Velmi vhodné jsou zeleninové saláty. „Jsou nízkokalorické, obsahují potřebnou vlákninu důležitou pro správnou funkci zažívacího traktu, vitaminy a minerály. Výhodné je konzumovat je k obědu i večeři, kterou mohou zcela nahradit, stačí jen přidat sýr, kousky masa nebo ryb,“ doplňuje lékař.



A jak jíst zdravě po celý den? „Ideální je ráno si dát jogurt nebo vločky s mlékem. Na dopolední svačinu ovoce nebo ovocný salát, k obědu zeleninovou polévku a hlavní jídlo, například z jedné třetiny libové červené nebo bílé maso či rybu (vařené, dušené, nebo grilované), z další třetiny malá příloha, jako je celozrnná rýže, brambory, luštěniny, a z poslední třetiny zeleninová příloha. Na odpolední svačinu doporučuji ovoce, večer pak zeleninový salát buď s nízkotučným sýrem, nebo vařeným masem či rybou,“ doporučuje lékař.



Čemu se v létě raději vyhnout: * sádlo, smetana a šlehačka, tučné sýry

* slanina, špek, salámy, tlačenka, paštiky, uzeniny obecně * sladkosti včetně levných čokolád * sušené ovoce a cukr

Ten také dodává, že takto připravený zeleninový salát lze konzumovat po malých množstvích celý večer.



Na gril rybu nebo zeleninu

V létě je u nás už řadu let oblíbené grilování. I na grilu se dají dělat zdravá jídla – ryby, libové maso, zelenina i ovoce místo nakládaných mastných bůčků nebo krkovic, ze kterých kape marináda, která se na roštu změní v černý škvarek.



Pokud si chcete udržet váhu a jíst zdravě, je potřeba volit správné suroviny a ohlídat si, aby byly vždy čerstvé a správně připravené.



V průběhu dne je ideální pít čistou vodu, můžete si ale dát i zelený nebo černý čaj a také kávu. Večer už spíše ovocný či bylinkový čaj. Sklenice piva či vína k obědu nebo lehké večeři také není žádný problém.

V létě bychom si měli pohlídat objem tekutin za jeden den, který by se měl pohybovat okolo 1,5 až 2 litrů. Při větší pohybové aktivitě je potřeba příjem tekutin zvýšit a pít častěji po menších doušcích.