Co dělat, když vás bolí žaludek a střeva. Na vině může být stres

Bylinkový rádce Průjem není samostatnou nemocí, ale pouze doprovodným projevem jiného onemocnění. Při průjmu bývá porušeno vstřebávání vody a některých dalších látek ze střeva zpět do krevního oběhu, nebo dokonce dochází k nenormálnímu vylučování vody a minerálních látek z krevního oběhu do střeva. Základním režimovým opatřením je zvýšení příjmu tekutin, nejlépe obohacených minerály. Neméně důležitá je dieta. Ideální jsou suchary, piškoty, bílé pečivo, banány, vařená rýže nebo mrkev.

Bylina: Máta, heřmánek, aloe vera. Dobrý efekt mají drinky Aloe vera. Dostatek vlákniny, probiotika. Z bylinek se osvědčuje na dobré trávení mátový nebo heřmánkový čaj. Léky: Pro výběr vhodného léku je podstatná znalost příčiny průjmu. Volně prodejné medikamenty rozdělujeme do dvou skupin – střevní antiseptika (endiaron) jsou protiprůjmové léky s antibakteriálním účinkem. Vhodné při průjmu s předpokládaným infekčním původem. Druhou skupinou jsou absorbencia (černé uhlí) se schopností absorbovat a vázat rozličné látky včetně toxinů a některých bakterií. Vhodné k léčbě průjmu způsobeného dietní chybou, případně při otravě z jídla. Třetí skupina, tzv. inhibitory střevní motility (imodium, loperon), mají silný účinek. Způsobují zpomalení práce střev a hodí se i k léčbě chronických průjmů. Zácpa patří u dospělých k nejčastějším gastroenterologickým potížím. Trpí jí přes 15 % dospělých a nad 65 let věku až 40 % lidí. Je třikrát častější u žen. Je definována jako méně než tři stolice týdně nebo přítomnost tvrdé stolice s nutností zvýšeného úsilí při vyprazdňování. Člověk má stále pocit nedokonale vyprázdněného střeva, případně trpí stálým pocitem sytosti. Akutně vzniklá zácpa může být příznakem závažného organického střevního onemocnění. Chronická zácpa trvá déle než 12 týdnů v roce, i přerušovaně. Doporučuje se pít minerální vody s projímavým účinkem (Šaratice, Zaječická), které pomáhají upravovat stolici. Někomu se osvědčilo pít ráno teplou vodu nebo si dát jablko. Z léků je asi nejznámější guttalax, ten je ale kvůli nebezpečí návyku nevhodný dlouhodobě.