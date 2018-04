Co dělat, když to v sexu neklape

ČTĚTE TAKÉ:

Výsledky studie z amerického Massachusetts ukazují, že dokonce 52 procent amerických mužů ve věku od 40 do 70 let uvedlo nějaký stupeň poruchy erekce.

V Česku jsou výsledky podobné. Při výzkumech se hodnotily různé stupně ztopoření a délka výdrže erekce.

Druhým neduhem, který trápí hlavně mladší muže, je předčasné vyvrcholení a týká se 20 až 30 procent dospělé mužské populace.

Čísla nemohou být stejně jako u poruch erekce přesná, protože vnímání uspokojující délky trvání soulože je nanejvýš individuální.

Ledová královna

Stejně jako se rodí děti klidné nebo vzteklé, rodí se i lidé s různými potřebami a různým sexuálním temperamentem. Někteří lidé mají přirozeně vyšší a jiní zase nižší sexuální potřeby a někdy bývá těžké je ve dvojici sladit.

Pozornost si však zaslouží náhlé a nečekané ochladnutí. Zvláště u žen je sexualita neoddělitelně spojena se stavem duše a podle toho by se k nim jejich partner měl chovat. Jen vyslovený hrubián označí bez váhání svou milou za frigidní, aniž se pídí po příčinách její nechuti ke styku.

Příčin může být mnoho, jen namátkou je to onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, deprese, užívání některých léků a často jsou příčinou vlažného vztahu k milování i partnerské neshody, nepříznivá sociální situace nebo příliš puritánská výchova.

Co mohu udělat pro svůj sexuální život?

Sval, který necvičíme, po čase zakrní. Obdobné je to i s pohlavním životem - pravidelnost lze podle odborníků jedině doporučit. Například v případě předčasné ejakulace je podle sexuologa Karla Kočího pro pacienta nejschůdnější co nejčastější sexuální styk.

"Čím delší jsou totiž intervaly mezi jednotlivými orgasmy, tím rychleji potom dochází k výronu semene. Někdy je to trochu problém, protože chronicky neuspokojená žena se styku vyhýbá se slovy ‚stejně z toho zase nebudu nic mít', čímž situaci nevědomky zhoršuje," dodává Kočí.

Pro některé páry je dobrým vynálezem stanovení určitých dnů v týdnu, kdy se spolu věnují sportu zvanému sex. Tento systém sice postrádá spontaneitu, nicméně oběma stranám velmi ulehčuje situaci - náruživější polovička si přijde na své a ten druhý ví, že nebude nucen předstírat bolest hlavy.

Největší pohlavní orgán? Mozek

Pohlavní pud je jedním z posledních, které si lidstvo ještě zachovalo. Dnes však sex neslouží pouze k rozmnožování, je také zdrojem potěšení. Uvolňují se při něm endorfiny, takzvané hormony slasti, a možná právě proto nás sex tolik baví.

Lidská sexualita a její prožívání se od té zvířecí liší především tím, jak komplexním je dějem.

Nezáleží jen na tom, zda se sejdou dva jedinci, kteří po sobě zatouží. Roli hraje mnoho dalších faktorů, jakými jsou prostředí, nálada, spokojenost, ale pro někoho i pěkné oblečení a výše konta.

Lidská touha je úzce svázaná s psychikou, proto se říká, že největším pohlavním orgánem je mozek.

Bez správného duševního rozpoložení a naladění jde většinou milování jen ztuha a psychické zábrany se tak vedle tělesných stávají příčinou neuspokojivého pohlavního života.