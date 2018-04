Vyrážka, skvrnky, červenání. Co dělat, když pleť reaguje na slunce

1. Vyrážka a pupínky

Nemusí jít hned o sluneční alergii, říká Zuzana Kulíková, specialistka na estetickou dermatologii z pražské kliniky LaserPlastic. „Často jde o jev zvaný polymorfní světelná erupce. Jinak zdravá a bezproblémová kůže zčervená, objeví se na ní pupínky a začne nepříjemně svědit.“ Zmást nás může to, že reakce nastane po několika hodinách, ale někdy i dnech po slunění.



Nejdůležitější je podle ní prevence. „Sluňte se opatrně, vystavujte se paprskům postupně a používejte krémy s vysokým ochranným filtrem,“ radí lékařka s tím, že lidé s problematickou nebo citlivou pletí už většinou vědí, ale nepříjemná reakce kůže na slunce může potkat každého.

Opalovací přípravky vhodné i pro citlivou pleť: Eucerin, Bioderma, Sebamed

Když už jsme se „osypali“, měli bychom navštívit dermatologa, který stav kůže zhodnotí a vybere vhodný přípravek na zklidnění. „Jinak se může stát, že ji různými krémy a gely podráždíme ještě víc.“



Někdy za kožní reakci může kombinace pobytu na slunci a některých léků. „Jde o takzvanou fotoalergickou reakci, kterou můžou vyvolat třeba léky na odvodnění (diuretika), některá antibiotika či sulfonamidy,“ vysvětluje Zuzana Kulíková. „Sluníčko dokonce může podráždit i pokožku ošetřenou zdánlivě

běžnými mastičkami – třeba lokálním antirevmatikem.“ Pomůže číst příbalové letáky: pokud se v nich píše, že se máme vyhnout slunění, není radno to podceňovat.

2. Spálení

To, jak snadno se spálíme, závisí na našem fototypu (určit si ho můžete zde). Chránit bychom se ale měli všichni a všude. „Hodně lidí se stále domnívá, že opalování nastává až v okamžiku, kdy se svléknou do plavek,“ říká dermatoložka. „Sluneční paprsky si nás ale najdou i při pochůzkách po městě nebo při práci na zahrádce.“ Světlejší fototypy by podle ní měly začínat s ochrannými přípravky s SPF okolo 30, tmavší pokožka snese i filtr slabší.

Ve dnech, kdy svítí slunce, je třeba na ochranu myslet i při líčení. Je dobré zařadit hydratační, podkladový nebo BB krém s SPF. „Nic nepokazíte ani pudrováním, pudr totiž obsahuje malá minerální zrnka, která na kůži vytvoří další protisluneční bariéru,“ doporučuje lékařka. Upozorňuje taky, že pokud se přes den osvěžujeme termální vodou ve spreji, ochranné přípravky tak nechtěně smýváme. Není proto od věci je občas doplnit.

BB krémy s SPF: Oriflame, Iope, MAC

3. Hyperpigmentace

„Nepěkné hnědé skvrnky neboli melasmata, která můžou na kůži vystoupit právě po slunění, mají genetickou a hormonální příčinu. Proto se často objevují v těhotenství a po porodu,“ popisuje Zuzana Kulíková. Dodává, že typickým rysem pigmentových skvrn je to, že už nezmizí a každým rokem se na jaře a v létě ještě zhoršují.



I tady je podle ní podstatná hlavně prevence: „Krém s vysokým ochranným filtrem zkombinujte s hutnějším krémem, který obsahuje i filtr minerální. Malá minerální zrníčka totiž na pokožce fungují jako bariéra, která sluneční paprsky odráží. Hodí se navíc i pro citlivou pokožku, protože nedráždí a nealergizuje.“ S výběrem vhodného přípravku vám poradí u lékaře i v lékárně.

Zvlášť pečlivě bychom se měli mazat na místech, kde máme drobná poranění, jizvičky (včetně těch po akné) i větší jizvy třeba po lékařských zákrocích. Právě tahle místa mají totiž sklon na slunci tmavnout. „Vedle obličeje nezapomeňte ani na krk, dekolt a hřbety rukou,“ radí dermatoložka.

V případě, že už se hnědé skvrny na kůži objevily, doporučuje nějaký čas počkat. „Před koncem léta pak pleť sjednoťte chemickým peelingem a tmavá ložiska si na podzim nechte ošetřit vhodně zvoleným typem laseru.“

Přípravky na zmírnění pigmentových skvrn: Phyris, Éminence Organics, Dr. Entner

4. Unavená pleť

V létě bychom všichni chtěli vypadat odpočatě a svěže, jenže pleť vystavovaná slunci mívá spíš sklon působit unaveně. V horkých dnech jí podle lékařky nejlépe pomůžeme hydratací – jak zevnitř (během celého dne je dobré pít obyčejnou, ale i minerální vodu), tak zvenčí pomocí vhodného krému nebo séra. Zuzana Kulíková doporučuje i metodu, které se říká mezoterapie: „Do kůže se při ní vpravují vitaminy, aminokyseliny a kyselina hyaluronová, které pomůžou pleť důkladně zavodnit.“



Hydratační séra s kyselinou hyaluronovou: Dermalogica, Eve Lom, Nuxe

V tom, abychom v létě předešli poškození a předčasnému stárnutí pokožky, pomůže strava bohatá na antioxidanty. Z potravinových doplňků pak Zuzana Kulíková doporučuje betakaroten: „Působí jako významný antioxidant, ale je důležité si uvědomit, že jeho užívání nezabrání tomu, abychom se spálili.“ Jestli vás na polykání tablet moc neužije, zkuste příjem betakarotenu zvýšit přirozeně: do jídelníčku zařaďte mrkev, papriku, rajčata, špenát či brokolici.