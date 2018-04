Co dělat, abyste šli do důchodu zdraví

Jednou týdně plavání a přednášky na univerzitě třetího věku, pravidelné návštěvy synů a jejich rodin, jednou za měsíc cesta na chalupu - tak vypadá život třiaosmdesátileté Zdeny z Prahy.

K tomu denně vynese nákup do čtvrtého patra, uvaří, občas zavolá mobilním telefonem vnukům nebo se učí pracovat s počítačem, aby mohla posílat zprávy elektronickou poštou.

Celý život se držela zásad zdravé výživy, je tedy štíhlá a pohyblivá a do dnešního dne nemusí užívat léky. Paní Zdena má jistě dobrou genetickou výbavu, ale je i ukázkou toho, jak se vyplatí nepodceňovat prevenci.

Co nás čeká v důchodu

Lidské tělo se často přirovnává ke stroji a každý stroj, byť vyrobený z nejkvalitnějších součástek, se dříve nebo později opotřebí. S vyšším věkem ztrácejí lidé sluch, zrak, čich, mají obtíže s trávením, se srdcem a cévami, bolí je klouby a často se mění i jejich psychika.

"Přežitkem ze starších let je, že lidé ubývání sil berou automaticky, celkem pasivně se mu poddávají. Tím jsou bohužel tyto změny rychlejší," říká Hana Kubešová, vedoucí Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství v Brně.

"Lidé by si záměrně měli udržovat obratnost, šikovnost, fyzickou aktivitu. To jim ve starším věku pomůže, například když spadnou, tak si hned něco nezlomí. To proto, že mají pevnější kosti," dodává Kubešová.

Proč vlastně stárneme?

Teorií, které by vysvětlovaly stárnutí, je několik. "Tyto teorie buď zdůrazňují negativní vliv změněné hladiny hormonů, nebo vidí hlavní důvod v přítomnosti volných radikálů," říká Lubomír Novák, internista z pražské kliniky GHC, která se zabývá takzvanou anti-aging medicínou.

Volné radikály jsou extrémně reaktivní molekuly, převážně kyslíkové, které mají krátkou dobu života a poškozují různé části buňky, čímž připravují pole pro choroby, především civilizační.

Pokud se změny na jednotlivých orgánech objevují rovnoměrně a seniora víceméně neobtěžují, hovoří odborníci o takzvaném úspěšném stárnutí, ke kterému patří i soběstačnost a zachování myšlenkových a paměťových schopností.

"Každý člověk má však v sobě nějaký slabý článek, ať už jsou to klouby nebo třeba zažívací trakt, a měl by o něm vědět. Může si nechat udělat komplexní vyšetření na biologický věk," dodává Novák.

Takové vyšetření odhalí, je-li třeba zasáhnout léčebně ihned, nebo jestli bude stačit preventivní kúra. Vyšetření je poměrně nákladné, jeho cena se pohybuje mezi 20 a 35 tisíci korun, ale to proto, že zahrnuje celou řadu prohlídek a testů.

Drahá je i následná léčba antioxidanty, látkami, které mají tělo proti škodlivým volným radikálům ochránit.

Je však nutno dodat, že antioxidanty nenajdou lidé jen v lékárně, ale především v čerstvé zelenině, v ovoci a ořeších. Jsou to vitaminy A, B6, B12, C, E, beta karoten, kyselina listová a selen.

Tyto látky ovšem podle některých odborníků mají ochranný účinek jen v určité kombinaci, je tedy lepší poradit se o způsobu jejich užívání s odborníkem.

Jak si prodloužíte aktivní život

• Jezte zdravě a méně

Nejlepší službu tělu prokážete ovocem, zeleninou, celozrnným pečivem, nízkotučnými mléčnými výrobky, rybami a světlým masem. Pro diabetiky, alergiky nebo pacienty s nemocným trávicím traktem platí jiná pravidla, nechte si poradit praktickým nebo odborným lékařem. Nejsou důležité jen správné živiny, ale také normální hmotnost, abyste nezatěžovali klouby.

• Vyberte si pohyb

Přiměřeným pohybem si posílíte nejen svaly, ale i srdce, jen je třeba vybrat si ten správný sport. Obecně se dá říci, že vám prospěje sport s minimální zátěží kloubů, třeba chůze v mírném terénu s hůlkami, takzvaný nordic walking, nebo cvičení ve vodě - akvaaerobik.

• Vyhněte se jedům a slunci

Snažte se zbavit zlozvyků, jakými jsou kouření, nadměrná konzumace lihovin nebo dlouhé slunění. Je jednoznačně prokázáno, že podporují vznik chorob srdce a cév, ale také rakoviny plic, kůže, jater, prsu a mnoha jiných orgánů. Jedna sklenka vína denně sice chrání před chorobami srdce a cév, ale to platí jen pro naprosto zdravé lidi.

• Cvičte myšlení a paměť

Luštěte křížovky, hrajte sudoku, scrabble nebo jiné hry, které udržují paměťové schopnosti na výši. Studujte univerzitu třetího věku, učte se pracovat s počítačem, pište si deník nebo třeba kroniku rodiny či města, ve kterém bydlíte. Zkuste si třeba zopakovat článek, který jste přečetli v novinách.

• Buďte společenští

Můžete navštěvovat denní centra pro seniory, pro městské lidi se hodí třeba turistický nebo vlastivědný kroužek. I v případě, že se obtížně pohybujete, není kultuře konec, neváhejte požádat členy rodiny, aby vás odvezli na koncert, do divadla nebo třeba do kavárny.