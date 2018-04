Co dělat, aby z vás nebyl běžecký začátečník celý život

Můžete běhání věnovat moře času, ale pořád máte pocit, že jste začátečník? Kdy se ze začátečníka stane aspoň mírně pokročilý běžec?

"To je těžké. Některý začátečník zaběhne deset kilometrů napoprvé bez tréninku pod čtyřicet minut a někomu to může trvat několik let, než se dopracuje na podobnou úroveň," řekl iDNES.cz profesionální trenér Vladimír Korbel, který se věnuje i špičkovým českým atletům.

Běh jako čištění zubů

Podle jeho názoru je rozhodující pravidelnost a systematičnost tréninku. A hlavně: běhání vás musí skutečně bavit a přinášet vám radost.

"Mírně pokročilý běžec by už měl mít takové návyky, že pohyb a běh potřebuje ke svému životu stejně nutně, jako si ráno a večer potřebuje vyčistit zuby," tvrdí Korbel.

Běhání se musí stát životní filozofií, prostředkem seberealizace, jinak to bude spíše trápení a přemlouvání, slepá cesta.

"Znám dost dobré atlety. Když ale mají trénink, přijedou na něj autem, přestože to na stadion nebo na jiné místo tréninku mají pouze jeden až dva kilometry. Znám i etiopského kluka, který chodil denně do školy patnáct kilometrů a ze školy zase patnáct. Denně tedy ujde třicet kilometrů. Kdo je pak začátečník? Náš pokročilý běžec, nebo tenhle kluk, který pak bez zvláštního trenérského vedení "rozcupuje" naše nejlepší běžce, kdy si vzpomene?" poznamenal Korbel.

Dejte si nějaký cíl

Experti varují, že po dvou třech týdnech se může dostavit krize, která vede k tomu, že i ti nejodhodlanější běžci najednou poleví, dají si větší pauzu a pak se už jen těžko vrací do původních kolejí.

A ačkoli s běháním třeba nikdy úplně neskončí, nikam dál se nevyvíjejí, jsou z nich neustálí začátečníci.

"Když je trénink dobře koncipovaný, nemělo by dojít k nějaké krizi v pravidelném běhání. A pokud k ní dojde, problém nemusí být způsoben jen běháním, ale celkovým životním režimem, jako je extrémní pracovní nasazení, nedostatek spánku, nesprávná výživa nebo chybný pitný režim. Není úplně jednoduché to zobecnit a případný problém je nutné řešit případ od případu," řekl iDNES.cz profesionální trenér Vladimír Korbel.

Odborníci také doporučují dát si nějaký reálný cíl, který chcete dosáhnout. Nemusí to samozřejmě hned být maraton, ale třeba uběhnout v kuse váš oblíbený okruh v lese. A pak si třeba dát za cíl zvládnout desetikilometrový masový závod. A dál? Co třeba půlmaraton a pak přece jen...

Jak se neutavit?

Pro běžce, který se chce přehoupnout od začátečníků k mírně pokročilým, bývá někdy problém, že to s tréninkem přežene a takzvaně se utaví. Je unavený, malátný, přetrénovaný.

"Aby se běžec neutavil, měl by respektovat základní principy sportovního tréninku, mezi které patří třeba postupné zvyšování zatížení organismu," doporučil Korbel.

Zároveň by měl sledovat, jak se jeho tělo adaptuje na větší zatížení. "Tedy jestli se výkonnostně zlepšuje nejen v běhu, ale také zda je v běžném životě činorodější, aktivnější. Jestli se například ráno neprobouzí unavený," dodal profesionální trenér Vladimír Korbel.