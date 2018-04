Zabijácký bílý cukr. Proč ho omezit?

Klasický bílý cukr se vyrábí z cukrové řepy procesem rafinace. Původní přírodní cukr je při ní zbaven řady minerálních látek a vitaminů.

“Z výživového hlediska je nadmíra cukru nevhodná, protože kromě energie neobsahuje další přínosné živiny. Ze zdravotního hlediska může přebytek také způsobovat různé zdravotní problémy a to především nadváhu a obezitu,” vysvětluje hlavní nutriční specialistka Světa zdraví Monika Bartolomějová.

I proto je podle odborníků dobré se cukru vyhýbat, i když to ze začátku nebude pro milovníky této sladké neřesti jednoduché. Vědci se totiž shodují, že zbavit se závislosti na cukru je horší než se zbavit té na kouření. Proč tomu tak je?

Vědci zkoušeli podávat cukr laboratorním krysám. Střídali proto obyčejné, dietnější jídlo se sladkostmi. Když nasadili jídlo s menším obsahem kalorií a cukru, krysy byly apatické, úzkostlivé, dokonce se u nich projevily klasické abstinenční příznaky. Bez cukru pociťovaly stres, který ustal, jakmile svůj příděl zase dostaly. Ať krysy nebo lidi, v tomto případě fungujeme všichni podobně. Cukrová závislost se stala nejmohutnější a nejnebezpečnější závislostí 21. století.

“Nadbytečná konzumace cukru vede především k nadváze a následně k obezitě, která bývá spojena s řadou zdravotních problémů jako například prediabetes či přímo cukrovkou 2.typu. Často mívají obézní lidé také špatné lipidové spektrum (zvýšený celkový cholesterol, nízký HDL a naopak vysoký LDL cholesterol) a mnoho dalších zdravotních nepříjemností,” jmenuje Bartolomějová.

Přeslazená dětská generace

Žijeme v době a v té části Evropy, která nezažila materiální nedostatek. A cukr, ten už není na příděl ani za odměnu, ale stal se tak nějak samozřejmostí. Je vždy a všude dostupný. Rychlý zdroj klidu, jak pro rodiče, tak pro jejich potomky.

Čím lze nahradit bílý cukr I u všech těchto „sladkých náhražek“ myslete ale na to, že tím kalorie neušetříte a tělu příliš neprospívají. Proto s nimi šetřete.

1. Medem - díky tomu, že je sladší, potřebujeme ho na oslazení méně. Obsahuje cenné antioxidanty, posiluje imunitu a má protizánětlivé účinky. Hodí se na pečení, vaření, do čaje i kávy.

2. Nerafinovaným třtinovým cukrem - cukrová třtina se sklidí, rozdrtí a z ní se získá šťáva. Ta se vyčistí, vznikne sirup a následnou trojnásobnou krystalizací se vyrobí přírodní cukr. Obsahuje řadu vitaminů, minerálních látek a enzymů. I s ním můžete kouzlit v kuchyni. Například letošní vánoční cukroví můžete upéct pouze s ním. 3. Melasou - je to hustý sirup, který má černou barvu a vzniká po vycukernění cukrové třtiny. Má lehce karamelovou, až nahořklou chuť. Melasa je bohatá na obsah minerálních látek, vitaminů a enzymů. Melasou můžete osladit dezerty, kakao, ale kupodivu i zeleninové saláty (například ty s červenou řepou). Melasou oslazený bílý jogurt bude chutnat i dětem. 4. Kokosový cukr - je bohatý na vitaminy (hlavně skupiny B), minerální látky, antioxidanty a aminokyseliny, má velmi nízký glykemický index, a to 35. Moučníkům a nápojům dodává zajímavou chuť.

Děti do sebe dostávají cukr od rána do večera, a to nejen v podobě sladkostí, ale také přeslazeného pití. Nadměrný příjem cukru a s tím související rozkolísaná hladina krevního cukru u nich pak může vyvolat změny v chování, hyperaktivitu či únavu. Odborníci navíc varují i před tím, že dětská závislost na sladkém často přechází v jiné závislosti v pubertě a postpubertě.

Jde tedy o to, jít svým dětem příkladem. Už stravovací návyky miminek by měly směřovat od cukru a slazených potravin co nejdál. V předškolním a školním věku je důležité dětem podávat zdravější varianty než sladké nápoje či odměny v podobě čokolád a bonbónů. Naučit je jíst zdravé alternativy. Vést je tím správným směrem, ale nezakazovat, spíše omezit, protože jak známo, zakázané ovoce pak chutná nejvíc.

Nakupujte s rozumem

Pokud jste se rozhodli, že s bílým zabijákem skoncujete, začněte likvidovat staré zásoby. Vyhoďte všechny limonády, sladký alkohol, pivo, víno, přestaňte si sladit kávu a pijte prostě jen vodu, zelené neochucené čaje, nebo rooibos.

Vyhýbejte se sušenkám a dezertům. Pokud máte silné nutkání sníst zákusek, dejte si stejně jako Francouzi sýr a ovoce. Zvyšte přísun bílkovin, luštěnin, ovoce a zeleniny, abyste měli více dlouhodobé energie a nepotřebovali se dojídat sladkostmi.

Sledujte také etikety na potravinách a nápojích. Výrobci cukr přidávají všude možně, aby “vylepšili chuť” produktů. Bývá například v instantních polévkách či dochucovadlech. Ale takovým potravinám byste se stejně měli v rámci zdravého životního stylu vyhýbat.

Oprava: Milí čtenáři, omlouváme se za chyby v článku. Bohužel v podkladech, které jsme získali, byly uvedeny nepřesné informace. Na základě reakcí od čtenářů byl text s odborníky upraven. Děkujeme za upozornění a za chyby se omlouváme.