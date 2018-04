Alchymie sex-appealu: krása nestačí, klíčovou přísadou je smyslnost

Na téma ženského sex-appealu existuje celá řada výzkumů. Například Britové přišli na to, že symetrické obličeje byly upřednostňovány před těmi, jež vykazovaly lehké nepravidelnosti. Další studie prokázaly, že velmi ženské ženy byly hodnoceny jako vysloveně krásné. Estrogeny jsou sexy. Z tohoto hlediska se krása jeví nejen jako povrchní luxus, nýbrž jako biologický signál. Vývěska plodnosti, píše německý časopis die Welt.

Není žádným tajemstvím, že muži reagují na postavu typu přesýpacích hodin (symbol plodnosti). „Poměr obvodu pasu k obvodům hrudníku a boků až na několik výjimek byl vždy rysem, který ženská móda stavěla na první místo,“ píše Matt Ridley v knize Červená královna. „Živůtky, šněrovačky, korzety, krinolíny a výztuže, to vše mělo opticky ztenčit pás oproti bokům a poprsí. Dnes plní stejnou službu podprsenky, prsní implantáty, ramenní vycpávky a pevně stažené opasky.“

Podle sociobiologů muži ve vhledu žen hledají budoucí reprodukční potenciál.

Reagují i na chůzi, kdy se žena pohupuje v bocích (a evokuje tak sex), poněkud dětské obličejové rysy s velkýma očima a smyslnými (nejlépe rtěnkou zvýrazněnými) rty, pěknou pleť (symbol mladosti).

Na tom, že se za hezký považuje pravidelný, symetrický obličej, staví i modeling.

„Všimněme si též, jak těžko zapamatovatelné bývají tváře fotomodelek. Přestože je každý den vidíme na přebalech časopisů, individuálně se jich naučíme rozeznat jen málo,“ zamýšlí se Matt Ridley knize Červená královna.

„Tváře politiků, které žádnou krásou neoplývají, si zapamatujeme mnohem snadněji. Tváře, z nichž lze usuzovat na charakter, nepatří skoro nikdy k průměrným tvářím. Čím je lidský obličej průměrnější a neposkvrněnější, tím je krásnější, ale tím méně z něj vyčteme o povaze jeho majitele.“

Často se tak setkáváme s tím, že muži šílí po ženě, jež vlastně vůbec hezká není, je dokonce při těle nebo vychrtlá.

Tento poznatek učinila i Zuzka (36): „Už z toho mám pomalu mindrák. Jsem štíhlá, prý i pohledná, přesto single. Zato u mé sousedky, která by mohla sedět modelem Rubensovi a má rudé rozježené vlasy, se dveře netrhnou! Jednou mi se smíchem řekla, že bude muset udělat pořadník! Jak je tohle možné?!“

Je to nejen možné, ale dokonce běžné a občas se to týká i celebrit. Za všechny jmenujme například legendami opředenou Kleopatru. Představovat si ji stejně krásnou, jako byla herečka Liz Taylorová, jež ji ztvárnila na plátně, by zřejmě s realitou moc společného nemělo. Egyptská královna prý totiž žádnou zvláštní krásou neoplývala. Sex-appealem ovšem ano.

„Římští spisovatelé vyprávějí o inteligentní a charismatické Kleopatře, říkají, že měla svůdný hlas“, říká Lindsay Allason-Jonesová, ředitelka Archeologického muzea Univerzity Newcastle. Ale: „Nikdy nezmiňují její krásu“.

Jen krása nestačí, tvrdí sami muži

Vidíme tedy, že navzdory teoriím o mírách, váhách a ideálních rysech je kouzlo přitažlivosti přece jen v něčem jiném. Jen těžko se hledá odpověď na to, v čem tedy vlastně spočívá a proč ho jedna kráska má, jiná ne... Dejme však slovo mužům. Jak se na to dívají oni?

Petr (38) IT-specialista: „Líbí se mi brunetky s velkým poprsím a štíhlým pasem, ale nesnáším umělé nehty a nalepené řasy. Žena má být přirozeně krásná, a když se maluje, musí to dělat tak šikovně, že si toho člověk ani nevšimne. Když otevře ústa, aby se člověk nestyděl. Do společnosti by se měla umět upravit.“

Libor (30), inženýr : „Nejdůležitější je výraz, krása je až a druhém místě, barva vlasů nepodstatná. Imponuje mi inteligentní žena se sportovní postavou. Nemusí to být žádná magazínová kráska a už vůbec ne gaučová povalečka! Nesnesl bych fiflenu, která každé ráno tráví dvě hodiny v koupelně. S takovou si umím představit jednu noc, nikoli partnerství na celý život. Za hezkou ženskou se samozřejmě ohlédnu, ale bez IQ, jiskry a ironického, černého humoru by to nešlo. Naštěstí jsem takovou potkal a hned jsem se zamiloval:“

Karel (40), učitel: „Musí být výraznější než ostatní ženy, aby upoutala. Například mít na sobě červené oblečení, rudě zvýrazněné rty. Měla by intenzivně vonět, potrpím si na silné signály... Pokud ovšem parfém nezakrývá špatnou hygienu! Musí se usmívat, a to na mne. Asi vede krásný úsměv s trochou rozpaků ve tváři. Aby nepůsobila jako suverénka, co všechno zná, všechno umí, všude byla. Vlasy raději rozpuštěné, než stažené do culíku. Pohodlný účes říká, že pohodlí je nad krásu a že jí o tu krásu tolik nejde. To mi vadí. Děsivý zážitek pro mne byl, když na rande přišla žena v teplácích. A ještě to prezentovala tak, že ze sebe kvůli nějakému muži nebude dělat něco jiného, než je. Ale v každém případě musí zafungovat chemie...“

Ondra (51), manažer: „Mne oslavila z pohledu muže velmi hubená „Osudovka“ s jemnými holčičími rysy, chlapeckou postavou a velkýma prsama. Byla potvora, ale ne moc, aby to naštvalo. Pro mne krásná, ale ne tak, aby jí nadbíhala hejna mužů. Byla partnerkou i kamarádkou... Někdo hledá zářezy na pažbě, někdo hospodyni, někdo sexuální bohyni, jiný kamarádku. Nejlepší je, jak říká vtip, když se tyto tři ženy nikdy nesetkají. Osobně si myslím, že normální muž chce ženu, za kterou se nemusí stydět. Takovou, která je přirozeně inteligentní, a když přijde na věc, není to padavka, co se sesype při prvním dešti. “

Pavel (49), podnikatel: „Mně se líbí, když je kam sáhnout, jak se říká. Radši pár kilo navíc, musí se ale umět pěkně žensky nosit, být zdravě sebevědomá. Důležité je, aby se hezky a často smála. Hlavně aby měla v oku takovou tu zvláštní jiskru, kterou mi dává najevo, že je na sex.... Všechno ostatní se uvidí časem.“

Klíčovou přísadou je smyslnost

Kdybychom hodili požadavky dotazovaných mužů do nějaké formy a vymodelovali z nich vysněnou sexy bohyni, nejspíš by nám z ní vypadla žena se zářivým úsměvem, výraznými rudými rty s velkým poprsím, rozpuštěnými vlasy, intenzivně vonící, štíhlá v pase, na ostatních partiích pěkně zaoblená, oblečená do červených šatů, trochu potvora s ironickým humorem a smyslnou jiskrou v oku...

Každý muž to má však jinak, upřednostňuje jiné rysy a vlastnosti, „vkus“ je ryze individuální. Přesto je tu něco mezi řádky. Sice ne přímo vysloveného, ale obrazně opisovaného, kolem čehož všichni dotazovaní muži krouží - je to smyslnost.

Vztahová koučka Libuše Konopová. Autorka textu vede vztahovou a seznamovací poradnu.

Tajemství sex-appealu tedy, zdá se, spočívá v dráždivé smyslnosti. Která ji má, vyhrává, a může si dovolit lecjakou nedokonalost. Takže happy end? Nikoli. Smyslnost může být požehnáním pro jednu, prokletím pro jinou ženu. Například Marilyn Monroe byla velmi smyslná – a jak dopadla?

Sex-appeal lze bezpochyby považovat za užitečnou „vlastnost“, která může zpříjemnit, zjednodušit život, otevřít dveře do světa úspěchu, ale sám o sobě zárukou šťastného života není.

Nejde tedy o jen to, být či nebýt sexy, nýbrž o to mít patřičnou osobností sílu a umět se svými půvaby vhodně zacházet. Co za tím vězí, je asi víc než jasné: zdravá porce sebedůvěry a sebevědomí.

