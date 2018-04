Chůze je prospěšná, ale sama vám zdraví nezachrání

Vědci podrobili zkoumání 128 lidí, které rozdělili do dvou skupin, napsal server BBC. Lidé z první skupiny se věnovali jen chůzi, ušli deset tisíc kroků denně, a to vlastním tempem.

Účastníci z druhé skupiny provozovali lehké cvičení ve fitness-centru. Ale jen takové, aby jim v jeho závěru zbyl dostatek dechu na mluvení (měli bez problémů říct jednu až dvě věty).

Test trval šest měsíců a obě skupiny při svých pohybových aktivitách spálili stejné množství energie.

Vědci zkoumali účinky pohybu měřením krevního tlaku a kapacity plic. Zjistili, že vrchní absorpce kyslíku stoupla u "chodců" v průměru o čtyři procenta, kdežto u cvičících o deset procent. Ostatní ukazatele - jako například hladina krevního tuku - se nezměnily ani u jedné ze skupin.

"Nízká pohybová aktivita, jakou je například chůze, nemůže nikomu přinést znatelný zdravotní prospěch," vysvětlila doktorka Vicki Harberová, šéfka výzkumného týmu. Proto je podle ní třeba věnovat se některému z intenzivnějších druhů pohybu.

"Domníváme se, že obecně ve společnosti převládá snaha přimět vůbec lidi k pohybu, ovšem o jeho intenzitě už se nehovoří," dodala Harberová.

Co z kanadského výzkumu vyplývá? Rozhodně byste neměli přestat chodit. Chůze je přirozený druh pohybu, který prokazatelně přispívá k dobré hybnosti do vysokého věku. Ovšem k procházkám by bylo dobré přidat kupříkladu běh či lehký trénink v posilovně.

