Chřipka, nebo nachlazení?

Jako většina klasických infekčních chorob, i chřipka začíná náhle a rychle. Doprovází ji celková malátnost, zimnice, vysoké teploty, občas i rýma, kašel, škrábání v krku a bolesti hlavy. Podobně ovšem začíná celá řada dalších onemocnění dýchacího traktu včetně prachobyčejné rýmy - a ta, jak se říká, trvá léčená týden a neléčená sedm dní. Chřipka je ale filuta: akutní příznaky mizí sice stejně rychle jako u běžného nachlazení, avšak pocení, celková únava a slabost leckdy přetrvávají dva až tři týdny.

Jak dobře vědí lékaři, bohužel nikoli většina lidí, je chřipka zároveň i jednou z nejzákeřnějších a přitom nejpodceňovanějších nemocí - dokonce se na ni umírá. Například pandemie španělské chřipky v roce 1918, která zůstala dodnes pro virology záhadou, si vyžádala více než 20 milionů obětí. Žádná z dalších pandemií a epidemií 20. století už neměla tak drastický dopad, přesto se jednou za dva až tři roky chřipková epidemie opakovaně vrací a v intervalu přibližně deseti dvanácti let přeroste v pandemii.

Vyhnout se nákaze bývá složité, ne-li nemožné. To ví každý, kdo se pohybuje v uzavřeném prostoru společně s větším množstvím lidí - stačí autobus nebo tramvaj, kancelář či školní třída. Proto pravidlo číslo jedna v případě, že škrábání v krku už začalo, zní: s rýmou, kašlem, sípáním a pálením v krku se nechodí ani do školy, ani mezi kolegy do práce, ani mezi přátele. Horká koupel, teplé ponožky, šípkový čaj s medem a pořádné vypocení pod peřinou rozhodně nic nepokazí.

Endemie

- infekční onemocnění, které se šíří pouze v určité oblasti

Epidemie

- rychle se šířící infekční nemoc, která postihne značnou část populace

Pandemie

- velká epidemie, jež zasáhne velké skupiny lidí v řadě zemí, často i na různých kontinentech

NACHLAZENÍ : horečka zřídka, bolesti hlavy zřídka, celková bolest mírná, únava a slabost mírná, extrémní vyčerpání nikdy, ucpaný nos běžně, kýchání běžně, bolest v krku běžně, kašel suchý - záchvatovitý, hrozící komplikace zánět nosních dutin, bolest uší, prevence očkováním neexistuje.

CHŘIPKA: teplota až 40°C, trvá 3 až 4 dny, bolesti hlavy bývají silné a trvají dlouho, celková bolest obvyklá, často velmi silná, únava a slabost obvyklá, může trvat 3 až 4 týdny, extrémní vyčerpání časté a rychlé, ucpaný nos občas, kýchání občas, bolest v krku občas, kašel častý, velmi silný, hrozící komplikace zánět průdušek, zápal plic a další komplikace mohou ohrozit život, prevence očkováním existuje.