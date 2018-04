Chřipka: děti ohrožuje víc škola než zima

Kdy je nejlepší navštívit lékaře s nachlazeným dítětem?

První tři až čtyři dny by mělo být dítě doma v posteli. Stejně jako mladí a dospělí lidé. V čekárně u lékaře je největší pravděpodobnost, že opravdovou chřipku chytnou.

Je pro děti takovéto chladné počasí rizikové?

Nemocnost začíná být už nyní docela vysoká. Ale není to jenom tím, že se ochladilo. Děti začaly chodit do školek a škol, a tam se nákaza vždycky rychle rozšíří.

Od kolika let je dobré nechat dítě očkovat proti chřipce?

Doporučujeme až od tří let. Do té doby to nemá moc význam, protože si špatně tvoří protilátky. Sice je naočkujete, ale jejich organismus na to nereaguje. Má smysl, jen když se naočkuje celá rodina, aby nebyl možný přenos chřipky. Očkování navíc vůbec nepomůže u miminek. Protilátky si jeho tělo nevytvoří a ještě tím zatížíme jeho organismus.

Chodí k vám nyní děti jen s nachlazením?

Zvyšuje se počet i mladých do devatenácti let, kteří mají například zánět močových cest. Častěji dívky, jsou k tomuto onemocnění náchylnější, a navíc nosí krátká trička a bundy. Nejde většinou jen o primární zánět močových cest, ale o přechozenou virózu.

FAKTA O CHŘIPCE

• Proč se nachladíme

Nachlazení není přesný název. Nikdo neonemocní jenom proto, že je mu chladno. Nemoc způsobí teprve vir nebo bakterie. Ale tím, že je člověku zima, mají viry snazší "práci". V chladu se totiž stahují cévy, a méně se tak prokrví sliznice například v nose nebo v krku. Pak je tam méně obranných látek, které proti virům a bakteriím bojují.

Viry se tedy mohou na sliznici množit a lidské tělo snáze napadnout s větší silou. Právě nos a krk jsou vstupní branou pro viry do těla. To vysvětluje, proč když je člověk v chladu, mu "teče" z nosu. Bakterie a viry na nosní sliznici se tam totiž v zimě snáze množí. Otužováním člověk není odolnější vůči virům, ale pouze "trénuje" cévy, aby se v chladu tolik nestahovaly.

• Jak se viróze bránit

Lékaři v těchto dnech lidem doporučují, aby se ráno, kdy se teploty pohybují okolo nuly, teple oblékli. Odpoledne, kdy je tepleji, si pak zase kabát mají sundat, aby se nepotili. Nepřetápějte. Ideální teplota je kolem 20 stupňů. Pokud máte doma třeba 25 stupňů a venku je okolo nuly, tak při přechodech mezi těmito prostory oslabujete organismus. Jezte vitamin C. Nejlepší je podle odborníků dostávat do těla vitamin C přírodní cestou. Hodně ho je například v kyselém zelí nebo v paprice.

• Jak se léčit

Nepřecházejte nemoci. Pokud máte lehce zvýšenou teplotu, bolí vás hlava, máte kašel nebo rýmu, raději zůstaňte dva tři dny doma a vyležte se. Jezte vitaminy, pijte čaj s citronem, a pokud máte teplotu, vezměte si paralen. Chodíte-li mezi ostatní, nakazíte je, a navíc ohrožujete i sami sebe, protože viróza může přejít ve vážnější nemoc. Pokud vaše problémy do tří dnů nepřejdou nebo máte teplotu vyšší než 37,5 stupně, zajděte k lékaři.