Chřipka a rýma nás ročně stojí 40 miliard

"Když se k tomu připočítají ztráty v ekonomice vzniklé tím, že lidé nepracují, plus tablety, které musí spolykat, a vůbec léčba nemoci, je to ještě dalších bezmála deset miliard navíc," vysvětluje spoluautorka výzkumu Drahomíra Zajíčková. Podtrženo a sečteno: 12 miliard korun. Kilometr dálnice přitom přijde na půl miliardy.

Ale když se k chřipce připočítá i stonání na nemoci horních cest dýchacích, pod čímž se skrývá většinou rýma a nachlazení, stojí nás tyto podzimní nemoci více než 40 miliard.

"Jen kvůli chřipce onemocní ročně přibližně milion lidí a léčí se doma v průměru sedm dní," říká Drahomíra Zajíčková. Chřipka přitom vůbec není banální onemocnění. Ročně kvůli ní umírá zhruba sto Čechů a Češek. Navíc kvůli komplikacím, které v těle způsobí, zemře ročně dalších 250 lidí.

"Kdo někdy zažil, co to je chřipka, už si tím nechce projít," tvrdí jednatřicetiletá Veronika Sadílková z Přerova. "Bylo mi dvacet, skončila jsem v jednom zaměstnání a přecházela do druhého a možná kvůli tělu oslabenému tím stresem mě skolila chřipka tak tvrdě, že jsem skoro dva týdny nemohla chodit. Nemoc sedla na klouby a mně dodnes zůstaly následky. Od té doby se nechávám očkovat," říká žena.

Ti, kteří by chtěli letos udělat totéž a chránit se proti chřipce očkováním, však narazí na komplikace. "Vakcínu letos ještě nemáme, dorazí někdy koncem října," říká lékárnice Martina Náhlovská z lékárny Vltava v Kralupech na Vltavou. "Letos bude navíc vakcína dražší, protože kmen, ze kterého se vyrábí, má delší kultivační období a na zpracování je náročnější. A také se neví, jaká bude míra spoluúčasti u rizikových skupin, což jsou třeba lidé s nemocným srdcem," říká Náhlovská.

Pokud si očkování člověk sám zaplatí, vyjde zhruba na 200 až 300 korun. Česká republika podle hlavního hygienika zajistila vakcínu pro zhruba tři čtvrtě milionu lidí.

"Chřipková epidemie se objevuje zhruba jednou za dva roky, ale nedá se předpovědět kdy," říká Marie Otavová z Národní referenční laboratoře pro chřipku. Vzhledem k tomu, že loni Česko epidemie minula, dá se čekat, že letos chřipka udeří.