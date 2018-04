Chrapot může být příznakem rakoviny

S chrapotem se někdy setkal snad každý.

Při nachlazení zánět postihuje i hlasivky, které jsou zduřelé, ztěžklé, navíc jim ve správném pohybu překáží hlen. Hlas najednou zní jako z nakřáplého hrnce. V takovém případě chrapot většinou sám zmizí i bez přispění moderní medicíny.

"Pomáhají tradiční babičkovské metody - lehnout si, odpočinout, vypotit, nezapomenout na dostatek tekutin a vitaminů," radí Libor Černý, lékař z Foniatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Nebezpečný chrapot

Pokud chrapot trvá déle než dva týdny, aniž jej doprovází nějaké jiné onemocnění, je na čase zbystřit. Právě změna hlasu bývá prvním příznakem rakoviny hrtanu. Ani toto onemocnění se však nemusí chrapotem projevit vždy.

"Pokud je nádor v oblasti nad hrtanem, pacienta trápí spíše obtížné polykání, hlas je v takovém případě postižen až později," vysvětluje Aleš Slavíček, specialista na onkologickou chirurgii z pražské motolské nemocnice.

"Devadesát procent našich pacientů s touto diagnózou jsou kuřáci. To neznamená, že by takto nemohl onemocnět i nekuřák." říká Slavíček.

Dalším faktorem, který vznik rakoviny hrtanu podporuje, je alkohol. "Nedá se říci, že by v této souvislosti byl rum škodlivější než pivo, spíše než na druhu záleží na množství," uvádí.

Někdy lékařům nezbývá než celý hrtan odstranit. Jde o výkon, který pacientovi velmi negativně zasáhne do života, protože pak musí dýchat přes trubičku, jež je zavedena do krku.

Vdechuje vzduch, který neprošel nosem, a není tedy dostatečně zvlhčen, ohříván a filtrován. Hlavně však takový člověk mluví buď jen velmi obtížně, nebo nemluví vůbec. Tento osud každoročně v Česku potká několik set lidí.

Uzlíky nebolí, ale vadí

Chrapot však může přetrvávat dlouhodobě, aniž by za tím byla taková vážná nemoc. Pokud s hlasem zacházíme neopatrně, na hlasivkách se utvářejí uzlíky - někdy už zůstávají trvale a změna hlasu je nezvratná.

Může k tomu přispět dlouhodobý pobyt v zakouřeném prostředí nebo časté nedoléčené záněty hrtanu. Příčinou bývá i přetěžování hlasu. Podobné problémy hrozí i dětem, pokud jsou k takovému problému náchylné.

"Stává se to například, když dítě chodí do pěveckého sboru. Při sborovém zpěvu se často nechává strhnout vedlejšími hlasy do poloh, které mu nevyhovují. Sbormistr to přitom pozná zpravidla pozdě," říká Libor Černý.

Příčinou potíží s hlasem může být i nevhodně zvolený sport. "Sem patří třeba karate, ke kterému patří intenzivní výkřiky, nebo fotbal, při němž na sebe křičí hráči na velkou vzdálenost," vysvětluje Libor Černý.

Pokud dítě přichází s poškozeným hlasem, zajímá se lékař také o to, jak vypadá komunikace v rodině. "V některých rodinách je hladina hovoru nastavena neúnosně vysoko. Aby se dítě dostalo ke slovu, musí také křičet," uvádí Černý. Tam je pak podle něj třeba začít u rodičů.

"Nemá cenu dítěti říkat, aby nekřičelo, a přitom sám být nepřiměřeně hlasitý."