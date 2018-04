Lékaři se přou o boty. (Ne)choďte naboso, radí

Průkopnice chůze naboso Janka Thóthová propaguje takzvané barefootové boty, které jsou tak tenké, že slouží ne jako ochrana před nerovnostmi povrchu, ale spíš jen proto, aby si chodec neušpinil nohy.

"Diagnostikujeme ploché nohy u dětí už ve třech letech. Dítě musí začít nosit pořádné boty s tvarovanou stélkou a s oporou okolo kotníku."

Jiří Jičínský, ortoped "Chodit bos je zdravé. Stimuluje to nervovou soustavu, akupunkturní body, podporuje krevní oběh a imunitní systém."

Sendi Lagatorová, fyzioterapeutka

"V Německu se uskutečnil pokus, jehož se zúčastnilo 19 žáků první třídy. Ti dvakrát týdně 45 minut po dobu pěti týdnů prováděli různá cvičení s chodidly. Ukázalo se, že u těchto žáků došlo ke zlepšení citlivosti chodidel, senzomotoriky a koordinace. Chůze naboso tudíž nemůže v životě dětí chybět," argumentuje Thótová.

Ortopedi jsou však opatrní. Tvrdí, že aby se nožní klenba dobře vyvíjela, potřebuje noha dobrou podporu a stélku, klidně i ortopedickou. Vývoj klenby přitom končí až kolem šesti sedmi let věku.

Naopak fyzioterapeuti oponují, že boty dětem nohy akorát ničí, protože se snaží příliš kopírovat boty dospělých a výsledkem pak jsou vbočené palce, ploché nohy a zkrácené šlachy. "Všimněte si, že většina malých dětí chodí ráda bosa a okamžitě se pokoušejí zout si cokoliv, co jim obujete," říká fyzioterapeutka Sendi Lagatorová z Institutu sportovního lékařství. "Instinktivně totiž tuší, že botičky jsou pro ně něco nepřirozeného."

Fyzioterapeuti proto doporučují dětem i dospělým chodit naboso na nerovném a bezpečném povrchu, tedy v trávě či písku. Ne však doma na tvrdé a rovné podlaze. "Chůze naboso stimuluje nervovou soustavu, akupunkturní body, podporuje krevní oběh a imunitní systém," vypočítává fyzioterapeutka.

Naopak ortoped Jiří Jičínský horuje za boty. "Teď se staly módou boty s ultratenkou podrážkou, které by měly podporovat přirozený způsob chůze. Jenomže my diagnostikujeme ploché nohy u dětí už ve třech letech věku a v tu chvíli musí dítě začít nosit pořádné boty s tvarovanou stélkou a s oporou okolo kotníků, a to až do doby, než je ukončen vývoj nožní klenby. Jinak bude mít doživotní problémy," popisuje lékař.

Tuto obuv může dítěti předepsat ortoped či rehabilitační lékař. Na čem se však shodnou fyzioterapeuti i ortopedi, je to, že pro děti je naprosto nevhodné nosit boty byť jen s malým podpatkem.

"Už jen dvoucentimetrový podpatek u dětské boty odpovídá pěti až sedmicentimetrovému podpatku pro dospělé, což přetěžuje Achillovy šlachy, prsty a oslabuje vazy podpírající klenbu," říká Sendi Lagatorová.