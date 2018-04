Roztleskávačky metají salta s úsměvem a spíš než vnady potřebují páru

Cheerleading vznikl ze snahy usměrňovat fandící úsilí na sportovních zápasech, jeho kořeny sahají do amerického Princetonu a prvními cheerleadery byli muži. Ve 20. a 30. letech se ho pak ujaly ženy, jejichž sukně se od té doby zkracují a akrobatické dovednosti zdokonalují. V Česku se usadil v devadesátých letech.



Cheerleading je sport složený hned z několika pohybových aktivit – tance, sportovní gymnastiky, akrobacie a stavění stuntů a pyramid. To vše bývá doplněno údernými pokřiky. „Typickými prvky cheerleadingu jsou ostré a pevné pohyby paží, ve kterých se drží třásně – pompony, dále pak výkopy, otočky a specifické cheer skoky. Z gymnastiky se používají v podstatě všechny základní prvky prostných jako přemety, salta, fliky a další,“ vysvětluje Olga Kopřivová, trenérka Chilli Cheerleaders. kromě toho doplňují svá vystoupení dívky náročnými stunty, při kterých vytvářejí lidské pyramidy.



Povzbuzování i sport

Existují dvě formy cheerleadingu, které se vzájemně překrývají. První je doprovodná součást sportovních utkání, kdy roztleskávačky během zápasů povzbuzují sportovce a pro diváky vytvářejí zábavnou sportovní show. Druhou je soutěžní cheerleading, který je regulérním sportovním odvětvím usilujícím stát se v blízké budoucnosti i olympijským sportem. Nejvíce se provozuje zejména ve Spojených státech amerických nebo ve Švédsku a Holandsku.

Roztleskávačku si každý představí jako atraktivní štíhlou dívku, je to pro sport podmínkou? „Atraktivní vzhled, pěkná postava a mládí je pro cheerleaders samozřejmě výhodou, ne však podmínkou. Úspěšný všestranný cheerleadingový tým nemůže být složen pouze z hubených éterických tanečnic, ale taky z dívek, které mají páru a dokážou dívku - topa (zvedanou tanečnici - pozn. redakce) zvednout a udržet v pyramidě, vysoko vyhodit a chytit,“ popisuje Kopřivová, jejíž tým hledá nové tváře právě v těchto dnech.

Daleko důležitější než vzhled jsou podle ní předpoklady, které jsou kladeny na charakterové vlastnosti dívek. „Úspěšná cheerleader musí být silnou osobností, kterou nerozhodí vystoupení před několika tisíci diváky, musí mít týmového ducha, být maximálně zodpovědná a spolehlivá. Bezpochyby musí oplývat i skvělými organizačními vlastnosti, protože skloubit školu, práci, tréninky a všechny akce dohromady, to už vyžaduje slušnou míru logistiky,“ směje se Kopřivová. Dívky většinou také milují sport jako hokej nebo fotbal, při kterých fandí a musejí umět číst hru.



Efekt krásných kostýmků

Atraktivní dívky ve stejnokrojích nevyhnutelně přitahují pozornost mužů.

„U mužů budíme vždy pozornost, funguje tzv. cheerleader effect, ve skupince zaujmeme víc. S pozorností mužů se vyrovnáváme myslím dobře - vždy nás potěší pochvala směřovaná na vzhled či taneční dovednosti. I přes komplimenty a občasné focení s fanoušky si ale každá udržujeme určitý odstup. Nestalo se mi, že by někdo vyloženě otravoval a bylo by mi něco ze stran fanoušků nepříjemné. Proto mohou být všechny drahé polovičky chilli-slečen v klidu,“ dodává zrzavá roztleskávačka Bára, která jistě nemá nouzi o pozornost mužů ani o samotě a v džínách.

Diváci, kteří pravidelně chodí na sportovní utkání, podle dívek a trenérek sami poznají, jak je tříhodinový sportovní zápas náročný pro cheerleaders. „Během něho se ve své činnosti ani na chvíli nezastaví – stále musí sledovat hru a podle jejího vývoje reagovat. Například za hokejový zápas odtančí na schodech kolem 30 sidelines (krátkých tanečních sestaviček), nespočetněkrát se postaví a zase sednou zpět na schody. O přestávce se místo odpočinku rychle převlékají do jiného kostýmu, osuší pot a odcházejí na vystoupení na ledě a další třetinu. Přitom to, co diváci vidí, je jen malým zlomkem toho, co musí roztleskávačka umět a zvládnout,“ dodává Kopřivová a rozpouští tak poslední stereotypy o roztleskávačce jako o rozmazlené princezně.

Jako nevýhoda cheerleadingu se ale jeví to, že vám asi nevydrží až do důchodu. To ale dívky i jejich trenérky vyvracejí. „Cheerleading totiž není jen koníček a zábava, ale i celoživotní náplň a životní postoj. Děvčata, která zpočátku aktivně cheerují, pak většinou trénují, vymýšlejí choreografie, nebo pomáhají s propagací a organizačními věcmi v týmu či naší taneční a gymnastické školičce Cheer Academy. Řada z nich je už maminkami, a tak nám dorůstá už druhá generace nadějných talentovaných cheerleaders,“ chlubí se trenérka.