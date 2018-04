Chcete být mladí? Naučte se odpočívat

Přestože je paní Zdence Schořové přes osmdesát let, používá počítač, mobilní telefon a několik let byla i studentkou univerzity třetího věku.

I proto se dodnes má o čem bavit s vnuky a pravnuky. Celý život zdravě jedla, hýbala se, ale vedle toho se navíc pořád vzdělávala, nevyhýbala se novým věcem a uměla a umí odpočívat.

K prodloužení mládí a dobré pohodě v penzijním věku člověk nepotřebuje jen ideální míry a váhu. Měl by umět relaxovat, aby se jako přetížený stroj nezadrhl příliš brzy.

Platí totiž, že podobně jako namožený a přetížený sval potřebuje nějaký čas na opravu, potřebuje především lidský mozek a celý imunitní systém odpočívat, aby mohl zítra nebo za týden zas pracovat.

Studie dokonce dokládají, že přesčasy vůbec nezvyšují produktivitu práce. Přestože jsou Američané zvyklí pracovat i 50 hodin týdně s maximálně týdenní dovolenou jednou za rok, nejsou o nic výkonnější než jejich kolegové ze starého kontinentu.

A to mají Evropané narozdíl od Američanů zpravidla týdnů dovolené hned několik a pracují jen obvyklých 42 až 48 hodin týdně.

Nejmilejší společník pro všechny? Televize

Trocha sportu, čtení, rodina, zahrádka, ale hlavně: televize. Tak vypadá podle výzkumu CVVM zveřejněného v roce 2005 volný čas dospělých, tedy lidí nad patnáct let.

Zábavná skříňka je rychle k použití a nevyžaduje přípravu, někdy ani přemýšlení a soustředění. Jenže především děti by měly před televizí dát přednost knížkám.

"Předností čtení knih je především rozvoj fantazie. Čtenář si představuje postavy, dokresluje děj, což vyžaduje představivost," říká psycholožka Lenka Čadová.

"Při sledování televize se však nabízejí již hotové představy druhých." Jenže jakou alternativu k mluvícím obrázkům mohou dospělí nabídnout jak svým dětem, tak svým rodičům v důchodu?

Jedním z řešení jsou zájmové kroužky, ale podle mnoha dětských psychologů se to ani s nimi nemá přehánět.

Není na škodu, když dítě vystřídá více kroužků za sebou na cestě za tím jedním, pravým. Na druhou stranu však potřebují dospělí i děti vypnout, nic nedělat, vyčistit si hlavu a udělat v ní tak prostor pro další myšlenky.

Většina lidí, kteří dokončili nějaký projekt, konečně podepsali se zákazníkem smlouvu nebo odevzdali před uzávěrkou svou práci, zná tento pocit: skončil jeden úkol, uklidím stůl, vyřídím odložené maličkosti a pak mohu začít na něčem novém.

Právě takovou pauzu nebo úklid potřebuje i mozek, aby mohl zas začít pracovat efektivně. Navíc se může pro zaneprázdněné manažery stát třeba sbírání hub, výlet s dětmi nebo návštěva vzdálených příbuzných na venkově nejen odpočinkem, ale pomůže jim uspořádat si myšlenky.

Děti, i ty v pubertě si chtějí s rodiči povídat

Na čtvrté místo oblíbenosti patří podle výzkumu CVVM trávení volna s rodinou. Jak by však taková zdánlivá samozřejmost jako víkend s dětmi a partnerem měla vypadat, když má každý jiné zájmy?

Jedním z řešení je, aby například otec šel s dcerou na výstavu a matka vzala druhého potomka na cyklistický výlet. Psycholožka Lenka Čadová však poukazuje na to, že když se lidé i přes rozdílné koníčky snaží být spolu, vede to k vzájemné toleranci a respektu k druhým.

Koníček zvaný rodina může a nemusí být nákladný, to hlavní, co totiž děti i prarodiče chtějí, je obyčejné povídání. A byla by chyba myslet si, že o to už třeba puberťáci nestojí, ačkoli se snaží setrvávat s rodiči co možná nejkratší dobu.

"Povídání rodiče s dětmi sbližuje, prohlubuje vztah, má zásadní vliv v oblasti emocí. Je pro dítě příjemné, když si na něj udělá rodič čas," říká psycholožka Lenka Čadová.

Univerzita třetího věku pro starší

Totéž co děti, tedy povídání a obyčejné bytí spolu, ještě více potřebují senioři.

"Z některých současných výzkumů plyne, že mezi potřebami mají senioři nejméně uspokojenou touhu po komunikaci se svými blízkými. Ti však nemají na ,povídání‘ dostatek času," říká Eva Jarolímová, psycholožka z pražského Gerontologického centra.

Aktivním a soběstačným seniorům také hodně pomůže, když jim mladší pomohou naplňovat své zájmy. Stačí, když vnučka zajde s babičkou na koncert, zavařuje s ní ovoce nebo jí i jen čte noviny.

Podle psycholožky Jarolímové se neustále rozšiřuje nabídka různých center a organizací pro seniory. Dopřávají si další vzdělávání na univerzitě třetího věku, návštěvy besed, přednášek, kurzů tance, ručních prací.

A aby si snadno domluvili schůzku s vnoučaty, mohou se v kurzech speciálně zaměřených pro poněkud starší žáky naučit pracovat s internetem, posílat e-maily nebo zacházet s mobilním telefonem.

Úleva pro celou rodinu: denní stacionáře

To vše platí pro duševně a tělesně poměrně zdravé seniory, ale zábavu a nové podněty potřebují i staří nemocní. Pro ně jsou určeny takzvané denní stacionáře, jakési školky.

Ráno je jejich rodina do centra přiveze a odpoledne si je vyzvedne. Celý den je pak naplněný drobnou ruční prací, společenskými hrami, rehabilitací, ale i představeními dětí a podobně.

"Takové zařízení má pak nejen význam pro nemocného, ale slouží i pro úlevu a odpočinek pečujícím. Starat se o nemocného po cévní mozkové příhodě nebo s demencí je náročné a vyčerpávající," říká Eva Jarolímová.