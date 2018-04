Česko je na prahu chřipkové epidemie

U respiračních onemocnění hlásí téměř všechny kraje přes dva tisíce pacientů v přepočtu na sto tisíc obyvatel.

Nejhorší situace panuje v Jihomoravském a Zlínském kraji.

"Nemocnost narostla oproti minulému týdnu o osmnáct procent. Celkově tak v Česku dosáhla 2 229 případů na sto tisíc obyvatel", potvrdil hlavní hygienik a náměstek ministra zdravotnictví Michael Vít.

Na nárůstu nemocnosti se nejvíce podílejí respirační onemocnění, jejichž průběh je chřipce podobný. V menší míře se skutečně o onemocnění chřipkou může jednat.

Chřipka trápí nejvíc děti

Nejvíce respiračních onemocnění přibylo na Zlínsku. Na sto tisíc obyvatel zde připadá 3 020 nemocných.

"Nemocnost se zvýšila ve všech regionech i věkových skupinách," říká krajská epidemioložka Hana Tkadlecová. "Mírný nárůst lze zřejmě očekávat i v příštím týdnu".

O celou tisícovku nemocných překročily epidemický prah tři ze čtyř okresů Zlínského kraje. V Kroměříži a ve Zlíně už nemocnice zakázaly návštěvy.

Chřipka zde nejvíce zasáhla děti do pěti let, ze sta tisíc jich je nemocných 7 110. Největší nárůst však nastal u seniorů nad 60 let.

Vysočina hlásí o 40% nemocných víc

I na Vysočině pacientů s respiračními onemocněními přibývá. Hygienici evidují 2065 případů na sto tisíc lidí. To je o 39,5 procenta víc než minulý týden.

Viróza, kašel a rýma se nejvíce vyskytují na Žďársku, podobně je na tom sousední Třebíčsko. Lepší situace panuje jen na Jihlavsku.

"V řadě zdravotnických zařízení na Třebíčsku a Žďársku platí od soboty na doporučení hygieniků zákaz návštěv," sdělila Radka Štěpánková z Krajské hygienické stanice v Jihlavě.

Nemocné jsou i střední Čechy

Ve středních Čechách zaznamenali lékaři téměř o čtvrtinu více respiračních onemocnění než v minulému týdnu. Epidemie už zasáhla čtyři okresy.

Epidemický prah byl mírně přesáhnut na Kutnohorsku, v okrese Praha-východ a na Příbramsku. Nejhůře je postižena Mladá Boleslav, naopak nejmenší počet nemocných zaznamenali v Berouně.

Na základní škole v obci Bělá pod Bezdězem na Mladoboleslavsku byla kvůli vysoké nemocnosti žáků zrušena výuka.

Školáci se totiž s nemocemi potýkají nejvíce. Nemocnost u nich vzrostla o plných 34,5 procenta. Nejvíce ohrožené jsou děti do pěti let, mezi kterými je také absolutně nejvyšší počet nemocných.

Podle hygieničky nemocnost ve Středočeském kraji nadále poroste. Chřipka se zatím objevila pouze ve dvou případech - u školáků na Kolínsku.

V Královéhradeckém a Libereckém kraji se nemocnost stále drží nad dvěma tisíci onemocnění na sto tisíc obyvatel.

Chřipka začíná často náhle a bez varování, její inkubační doba je totiž maximálně 24 hodin. První příznaky se projevují vysokou horečkou, která je doprovázena zimnicí. Následují bolesti kloubů, hlavy a svalů.