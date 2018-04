České děti sahají po alkoholu první v Unii

Poměrně vysoký je v Česku i podíl dětí, které pijí pravidelně a opíjejí se.

Podle uvedených studií se 13 procent Čechů ve věku od 15 do 16 let opije přinejmenším třikrát měsíčně a stejný podíl pije alkohol nejméně desetkrát do měsíce.

Každé druhé dítě přiznalo, že se v životě už přinejmenším dvakrát opilo.

Podle statistik také mezi mládež ve střední a východní Evropě postupně proniká další zvyk - pití alkoholu s vyloženým cílem opít se.

V Česku to dělá zhruba 18 procent patnáctiletých, zatímco ve Švédsku, Británii, Nizozemsku či Irsku to je čtvrtina až třetina všech dětí.

Na pravidelné pití alkoholu si nejrychleji zvykají děti v Nizozemsku, Rakousku a Belgii. Pětina patnáctiletých dětí se v těchto zemích napije nejméně desetkrát do měsíce.

Naopak příliš rozšířené není pití alkoholu mezi mladými ve Francii, Portugalsku či Itálii, přestože celková spotřeba alkoholu patří v těchto zemích k nejvyšším v Evropě.

Značné problémy s nadměrným užíváním alkoholu má i Británie. Podle odhadů jsou na pití závislé téměř tři miliony Britů, uvedl britský expert Crispin Acton.

Kvůli alkoholu tam končí každým rokem 150 tisíc lidí v nemocnicích, na záchytkách nebo na léčení a tisíc lidí spáchá sebevraždu.

Opilí mají sklony k násilí a nevázanému sexu

Stejně jako mezi dospělými i mezi dětmi pijí v Evropě častěji chlapci než dívky. Například v některých severských zemích je však opilost překvapivě častější mezi mladými dívkami, nebo jsou čísla u obou skupin podobná.

Většina unijních států povoluje pití alkoholu od 18 let, například v Norsku je to však až o dva roky později. Řada zemí však od tvrdého alkoholu odlišuje pivo a víno, které povoluje mladým lidem konzumovat již po 16. narozeninách.

Časté pití alkoholu může podle expertů u mládeže poškodit mozek či zabránit správnému vývinu kostí. Dlouhodobé nadměrné užívání alkoholu zase vede k cirhóze jater, vysokému krevnímu tlaku či nadváze.

Mladí lidé pod vlivem alkoholu navíc mají sklony k násilí, jsou ochotnější k nechráněnému sexu a při řízení vozidel způsobují vážné nehody. "Alkohol se podílí zhruba na čtvrtině z nich," uvedl expert Evropské komise Jean-Paul Repussard.