Češi žijí proti Evropanům krátce

0:01 , aktualizováno 0:01

Češi nemají dlouhý život. I když se mohou v průměru dožít téměř pětasedmdesát let, je to třetí nejhorší výsledek v budoucí EU. Vyplývá to ze studie, kterou nechal vypracovat farmaceutický koncern Pfizer, známý svou pilulkou Viagra. Hůře jsou na tom podle studie už jen Poláci, a zejména Madaři.