Češi se mohou nechat operovat v cizině

Dostanou ho, když tuzemské nemocnice operaci nedělají. Novinkou je, že si lidé mohou vyžádat v cizině i operaci běžnou v Česku. A to v případě, že by na ni doma museli příliš dlouho čekat a jejich zdraví by to vážně ohrozilo.

Vyplývá to z rozhodnutí evropského soudu, řekl právník Centra pro zdravotnické právo třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy Ondřej Dostál na závěr dvoudenní desáté konference organizace advokátů specializovaných na náhradu škody na zdraví PEOPIL (Pan European Organization of Personal Injury Lawyers).

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) ve svých reformních plánech slibuje, že v zákoně přesně vymezí, jakou péči lidem zdravotní pojišťovny zaplatí, a dokonce i to, v jaké lhůtě na ně musí přijít řada. Nutí ho k tomu v podstatě i rozhodnutí evropského soudu.

"Pokud vyjíždí pacient na operaci plánovaně, musí mít od pojišťovny potvrzený formulář E 112," upřesnil Dostál. Evropská judikatura podle něj také říká, že v případech péče mimo nemocnici, tedy v ambulancích a u jednodenní chirurgie, není toto schválení pojišťovny potřeba.

Pojišťovna je podle právníka za určitých okolností povinna vydat formulář - pokud by nebylo možné bez nepřiměřeného čekání vzhledem k medicínské potřebě daného člověka získat péči v tuzemsku. I když ale pojišťovna odmítne formulář vydat, pacient může podle Dostála vyjet. "Péči si zaplatí ze svého, pojišťovnu zažaluje, protože medicínská potřeba byla. Pojišťovna může být odsouzena k tomu, aby mu zaplatila," popsal právník.

Dodal, že v současnosti podobný případ řeší - rodiče chtějí nechat operovat v cizině dítě s neobvyklou formou rakoviny. Jde o transplantaci kostní dřeně. "Klient tvrdí, že v Česku to sice lékaři umějí, ale zatím dělali operaci u této diagnózy třikrát, z toho dvakrát se jim nepovedla a u třetí zatím nejsou výsledky. V Německu dělají tyto operace ve stovkách ročně," popsal právník.

Volný pohyb osob a možnost nechat se ošetřit v zemích EU umožní podle Dostála lidem i to, že když se nedomohou v Česku péče, na kterou mají ze zákona nárok, pojedou do ciziny. "Když je ambulance odmítne, že se nevejdou do limitu, mohou i bez schválení pojišťovny vyhledat lékaře v zahraničí.

Obejdou tak limity. Pojišťovnám hrozí, že jim kvůli tomu stoupnou náklady.