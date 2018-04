Češi se milují dlouho, ale ne často

1:00 , aktualizováno 1:00

Češi se nepotřebují milovat tak často jako jiné národy. Zato když už se do sexu pustí, stojí to za to. Délkou pohlavního styku předčí většinu ostatních. Alespoň to ukazují výsledky studie agentury GfK ve spolupráci s Wall Street Journal ve dvaceti zemích světa.