Češi míří na dovolenou do lázní

• Lázně pomáhají psychice

Na lázně je třeba se dívat jinak než dřív. Dlouho sloužily k něčemu, co už dnes není potřeba. Lze to ukázat třeba na příkladu chorob trávicího traktu dříve se tyto nemoci prostě v lázních měly vyléčit, ale dneska už máme mnoho nových účinných metod a léků, a tak lázně v tomto případě nejsou potřeba. Mluvím o nemocích, jako je peptický vřed, nádory, střevní záněty. Lázně terapii pouze doplňují, avšak potíže neléčí, je proto nesmyslné předepisovat je třeba na žaludeční vředy nebo žlučníkové obtíže. Když s nimi chtějí lidé jet do lázní, měli by si to zaplatit sami. Jistě, lázně mohou být dobré třeba po operacích žlučníku nebo pro lidi, kteří mají rakovinu střev, protože si tam mohou odpočinout a jejich psychický stav se tak může zlepšit, ale není pravda, že do lázní jezdit musí. Velkou úlohu by však lázně mohly hrát v péči o pacienty s funkčními poruchami. Ti si stěžují na příznaky, které napodobují organická onemocnění, ale ani při podrobném vyšetření se nenalezne žádná podstatná odchylka. Mezi tato funkční onemocnění řadíme například takzvanou žaludeční neurózu, dráždivý tračník, zácpu, některé průjmy a další. Roli při jejich vzniku hraje zvýšená citlivost trávení, ale také trvalý stres a podobně. Na rozdíl od organických chorob se přitom nedají často dost dobře léčit.

MUDr. Jan Martínek gastroenterolog IKEM