Češi mají převratný lék, nikdo ho ale zatím nechce

Navzdory vynikajícím posudkům je budoucnost léku objeveného českými vědci značně nejistá. Ředitel ústavu Havlas netají, že ho to trápí.

Dokumentace na výrobu nového léku by mohla skončit v šuplíku farmaceutické firmy Gilead Sciences. Z dosavadních náznaků totiž vyplývá, že americká firma nechce riskovat letitý a velmi drahý vývojMK612.

Navíc tato mimořádně účinná látka konkuruje jiným již zavedeným a komerčně úspěšným antivirotikům z produkce Gilead Sciences.

"Víme, že máme v rukou zcela mimořádný preparát, ale zprávy z USA svědčí o tom, že tamní farmaceutická firma Gilead Sciences, která se na projektu s tímto lékem podílí, od nás sice licenci podle smlouvy odkoupí, ale vyrábět ho asi nebude. Zřejmě konkuruje jiným, sice méně účinným, ale již dobře zavedeným antivirotikům, které Gilead vyrábí," říká Havlas zklamaně.



Profesor Tomáš Cihlář ze společnosti Gilead firmu brání: "Nic není ztraceno, diskuse probíhají. A i kdyby – neznamená to, že se Gilead v budoucnu k preparátu nevrátí."

Profesor Antonín Holý, který má za sebou sérii úspěšných léků proti smrtelné chorobě AIDS či zhoubné žloutence typu B, odmítá přijmout myšlenku, že léta výzkumu zmizí bez efektu kdesi na dně trezoru firmy Gilead.

"Oni to přece musí vzít! To snad prostě jinak asi nejde! To snad není ani možné, že bychom vývoj MK 612 nedotáhli do konce," protestuje Antonín Holý.

Nejde o lidi, ale o zisk

Přední český mikrobiolog, který si přeje zůstat v anonymitě, nicméně skepticky dodává: "Tony by měl lépe než kdo jiný vědět, že farmaceutickým firmám nejde o lidi, nýbrž o zisk. Tak to vždy bylo a vždy bude."

Virolog Vladimír Vonka z Ústavu hematologie a krevní transfuze je konkrétnější: "Před lety jsme přišli na to, že některá antivirotika v kombinaci s kofeinem jsou při lokálním podání až dvacetkrát účinnější. Dost jsme si od tohoto objevu slibovali a nechali si výsledky výzkumu i patentovat. Žádná farmaceutická firma neměla o naše dosti převratná zjištění zájem. Snížilo by to totiž prodej jejich zaběhnutých a dobře se prodávajících léků."



Profesor Vonka si tedy o obchodní politice farmaceutických koncernů nedělá iluze. Na druhé straně se je snaží pochopit.

Vývoj a všechny nezbytné zdravotní testy jediného léku přijdou na stamiliony dolarů. Přísnost testů vyhnala tuto částku v posledních letech až na miliardu.

Vedení firem je pak při nových objevech postaveno před složitou otázku: investovat jednu miliardu dolarů do vývoje nového léku, když se ty staré, byť méně účinné a více toxické (jedovaté) stále dobře prodávají?

"Nevím, zda má smysl hovořit o etice či nehumánnosti. Taková je prostě realita. I když někdy dost smutná," dodává Vonka.

Výstižně charakterizovala politiku farmaceutických firem i ředitelka Mikrobiologického ústavu Blanka Říhová: "Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše."



Farmaceutické firmy si vždy podle profesorky bedlivě střeží "pozitivní ekonomická čísla", aby se nedostaly do finančního propadu. Nikdy proto nejdou do velkého risku, v němž mohou přijít o stamiliony, pokud se vývoj nového léku ocitne ve slepé uličce.

Jenomže právě firma Gilead Sciences před lety zariskovala, když investovala do talentovaného týmu profesora Antonína Holého.

A tahle sázka jí víc než stoprocentně vyšla. Z kdysi téměř rodinné, nicméně dravé firmy se dnes stává bohatý koncern, který na objevech Ústavu organické chemie a biochemie vydělal již astronomické částky.

Havlas: Ještě to nevzdáváme

Ředitel pražského ústavu Zdeněk Havlas svůj boj za jeden z největších trumfů, který opustil jeho laboratoře, ještě "neodpískal".

"Pokusíme se Gilead Sciences ještě přesvědčit, aby své váhání přehodnotil, anebo nám alespoň umožnil MK 612 nabídnout jiné zahraniční firmě. V Česku totiž zatím není dost bohatý investor, který si může vývoj takového léku dovolit," tvrdí Havlas.



V každém případě chce však vůči americké firmě v budoucnu poněkud přitvrdit. "Budeme chtít, aby nás s větším předstihem informovali o svých strategických záměrech. Jedinou páku, kterou na ně dnes máme, jsou dosud velmi korektní vztahy v naší spolupráci na vývoji nových léků," přiznává vědec.

Profesor Tomáš Cihlář z kalifornského ústředí firmy Gilead Sciences nepovažuje přesto mnohaletý vývoj látky MK 612 za úplně ztracený.

"Pokud vím, tak jsme ten preparát nezavrhli. Neudělali jsme to ostatně s žádnou látkou Antonína Holého. Pro většinu z nich se našlo vždy uplatnění," uvedl Cihlář.

Co všechno Antonín Holý vymyslel Další objevy léky, které vzešly z týmu profesora Holého • DUVIRAGEL Původní český lék proti oparům. Vývoj tohoto léku je spojen s rokem 1976, kdy začala spolupráce Antonína Holého s Erikem De Clercqem z Katolické univerzity v Leuvenu. Belgický virolog zkoumal nové chemické látky a jejich účinky na patogenní viry a Holý mu poslal své vzorky – jedna z těchto látek (DHPA) účinkovala proti některým virům a přitom nebyla toxická. Na základě DHPA pracovníci Ústavu organické chemie a biochemie a Léčiv Měcholupy vyvinuli zhruba po deseti letech lék Duviragel. • VISTIDE Využívá se na léčení průvodních chorob nemoci AIDS – účinně působí proti virům, které při snížené imunitě vyvolávají vážné obtíže: od žaludečních vředů, pásového oparu, pravých neštovic až po virový zánět oční sítnice. Pro klinické použití byl v USA schválen v roce 1996. • HEPSERA Jako lék proti virové žloutence typu B byl tento preparát schválen v USA na podzim roku 2002. Hepatitidou B trpí na celém světě zhruba 300 milionů pacientů a každý rok jich milion umírá. Předností léku je, že nemá takřka žádné vedlejší účinky. • VIREAD Zastavuje množení viru HIV. Nedokáže ho zcela zničit, avšak pacientům s virem HIV oddaluje propuknutí AIDS. Pro léčbu je schválen v USA od roku 2001 a patří k nejúčinnějším lékům svého druhu. Používání tohoto preparátu je schváleno v mnoha státech světa včetně Evropské unie či Japonska. • TRUVADA Má ambice být zatím nejúčinnější „tabletkou“ proti AIDS – pomáhá lidem s virem HIV a prodlužuje jim život. Jedná se o kombinaci českého preparátu Viread s americkou Emtrivou (emtricitabinem), která byla pod názvem Truvada schválena v USA v roce 2004. Místo třinácti tabletek, které musel nemocný HIV polykat v přesném pořadí i čase, stačí jedna tobolka truvada denně. Po pětiletém užívání zatím nemá 65 procent pacientů virus HIV v krvi.