Červené tváře z alkoholu? Možný signál rakoviny

Po zčervenání může přijít i nevolnost, závrať a zrychlení srdečního rytmu, které může v některých případech vést až k srdečnímu selhání, křečím a bezvědomí. I když to může znít šíleně, mají tyto projevy jediný účel: chránit tělo.

I po malém pivu nevolnost

Za tyto příznaky může odlišná verze jediného genu. Podívejme se, jak lidské tělo funguje: enzymy ADH a ALDH pomáhají odbourávat v játrech alkohol. ADH mění alkohol na acetaldehyd a ALDH tuto látku dále rozkládá na netoxický acetát. Existuje ale velká skupina lidí, která trpí nedostatkem některé z forem ALDH.

Při požití alkoholu se u nich hromadí acetaldehyd, což se projevuje právě zrudnutím tváří a silnou nevolností. Genová zvláštnost, která se dědí, je společná téměř polovině lidí východoasijského původu (hlavně tedy Japoncům, Číňanům a Korejcům).

Prudkou reakci na alkohol může u těchto lidí spustit i jen malá sklenice piva. Alkohol v nich nevyvolává příjemné pocity jako u většiny lidí, ale naopak odpor. Což je pro ně výhodou. Mají totiž zvýšené riziko rakoviny jícnu a krku.

Vědci zjistili, že lidé s nedostatkem enzymu ALDH2, kteří pijí dvě piva za den, mají šestkrát až desetkrát vyšší riziko, že se jim rozvine karcinom jícnu, než lidé, kteří tento nedostatek enzymu nemají.

Shrnuto: na jednu stranu u těchto lidí málokdy reálně hrozí závislost na alkoholu, na druhé straně, konzumují-li alkohol, mají vyšší riziko nádorů jícnu a krku.

Čínští teenageři v ohrožení

"Snažíme se zvýšit povědomí o tom, že rudé tváře v souvislosti s alkoholem mohou signalizovat cosi škodlivého, na co je třeba dát si pozor," říká Philip Brooks, lékař a autor vědecké zprávy uveřejněné v časopisu PLoS Medicine.

Pokud by se výrazně snížilo pití alkoholu mezi asijskými teenagery, snížil by se i výskyt této rakoviny. Lékaři by se podle něj měli ptát zejména mladých asijských pacientů na dvě jednoduché otázky: "Červenají vám tváře po vypití sklenice piva?" a "Červenaly vám tváře během prvních dvou let, co jste začali pít pivo?"

Druhá otázka by se měla položit kvůli tomu, zda si tělo nevytvořilo toleranci vůči alkoholu. Ta je totiž u určitého genu možná.

Na jinou možnost, jak zjistit, zda patřím mezi skupinu, které ALDH2 enzym schází, upozorňuje New York Times. Jde o provedení testu formou náplasti. Při testu je na kůži aplikována vložka namočená do ethanolu, jednoduchého alkoholu.

Pokud tato látka způsobí do deseti až patnácti minut zčervenání, existuje podle lékařů vysoká pravděpodobnost, že má osoba nedostatek enzymu ALDH2.

Zhoubný karcinom jícnu je také způsobován kouřením. Lze ho v některých případech vyléčit chirurgickým zákrokem, ale počet lidí, kteří přežívají, je velmi nízký.