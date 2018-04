C-čko se v organizmu nemůže ukládat do zásoby, je průběžně vylučováno. Z toho vyplívá, že ho musíme stále doplňovat stravou. To nebývá ve všech ročních obdobích stejně snadné. Nejlepšími přirozenými zdroji jsou ovoce a zelenina. U ovoce bezkonkurenčně vede černý rybíz a kiwi. Co se týče zeleniny jsou to papriky, brokolice, zelí a špenát. Pro naši optimální denní dávku by bylo třeba sníst např. 100g černého rybízu, 100g papriky, 300 g citronů. U brambor je to kilogram a u jablek tři. K naší smůle v obilovinách, mase a vejcích céčko není vůbec.Takže nám zbývají dvě cesty, buď se dáme na chroupání 3 kg jablek, nebo část naší spotřeby budeme nahrazovat uměle. Sáhneme po pohodlném způsobu - tabletách. Cesta pouze s tabletou není ideální. Vitamíny obsažené v ovoci a zelenině naše tělo lépe zpracovává. Navíc mu dodáme i potřebnou vlákninu. Optimální je tedy kompromis. Snažit se upravit jídelníček tak aby obsahoval co nejvíce ovoce a zeleniny pokud možno v syrovém stavu i během zimních měsíců. A chybějící část doplňovat uměle.

Pokud se zamýšlíte, nad tím proč je pro nás Céčko tak důležité, tak vězte, nejde jenom o účinného pomocníka při chřipkových onemocněních. Odborníci stále objevují nové důkazy o jeho význačné roli při prevenci u závažných nádorových a srdečních onemocnění. Dokáže likvidovat volné radikály a tím pomáhá udržovat celistvost buněčné membrány. Pomáhá při léčbě cukrovky a astmatu, zvyšuje vstřebávání železa, čímž zabraňuje vzniku anémie. Nezanedbatelná je jeho funkce při snižování cukru v krvi a na imunitní systém obzvlášť v období zvýšeného stresu. A tím procházíme konec konců všichni.

Rizikovou skupinou jsou kuřáci. Jejich plicní tkáň je díky účinkům kouře méně vitaminem nasycena a koření navíc spotřebu vitaminu zvyšuje.

Znečištěné ovzduší, stres, kouření, hormon. antikoncepce ….. faktory zvyšující spotřebu.Vzhledem k jeho dostupnosti se můžeme zamýšlet co nám brání zajistit si jeho dostatečný přísun. Musíme uznat, že námořníci, které chránil před kurdějemi to měli mnohem těžší.



Denní doporučená dávka citronů je 300g. Vitaním C je obcažen i v ostatních citrusových plodech a v kiwi. Většina jich je už nyní u nás celoročně dostupná. Problémy mohou nastat v zimních měsících při nákupu v tržnicích. Volný prodej v mrazech nesvědší většině potravin. Měli bychom si dát pozor je-li ovoce stejně barevné a není-li matné. To je parné obzvláště u banánů. Matný povrch je důkazem promrznutí a tím i částečného znehodnocení.